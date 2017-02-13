Вертолетом управлял летчик-ас. Правда

Вертолетом управлял шеф-пилот компании "Авиамаркет" Дмитрий Ракитский. Он считается одним из лучших пилотов России и, кстати, отлично знает вертолет, которым управлял. Так, в 2013 году он испытывал "Робинсон" в условиях Крайнего Севера, а затем отправился в кругосветный полет на вертолете и преодолел около 40 тысяч километров за 43 дня. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России.

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