Фото: fantasyway.ru
12 февраля 2017 года над Телецким озером в Республике Алтай рухнул вертолет "Робинсон", на борту которого находился известный российский предприниматель Анатолий Банных и еще четыре человека. Как только стало известно о катастрофе, история начала обрастать слухами и догадками. Большинство СМИ в погоне за "жареными фактами" выдавали за новости недостоверную информацию. ИА "Амител" рассказывает, что в этой истории оказалось правдой, а что нет.
Анатолий Банных на борту вертолета находился с женой. Это неправда
Вечером 12 февраля многие СМИ опубликовали информацию, что вместе с Банных на борту рухнувшего вертолета находилась его жена. Позже выяснилось, что на воздушном судне действительно находились две женщины. Но ни одна из них не была супругой Анатолия Банных. Это были жена пилота Дмитрия Ракитского Елена и гендиректор вертолетного клуба HeliClub Мария Козинцева.
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Также вечером 12 февраля в СМИ прошла информация, что вместе с Банных на борту самолета находились его дети. Чуть позже информация видоизменилась, и ряд СМИ перестали утверждать, что это были дети Банных, но продолжали настаивать, что дети были. Причем мальчик и девочка. Позже официально было объявлено, что несовершеннолетних на борту потерпевшего крушение вертолета не было. Также на борту не было и совершеннолетних детей Банных.
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Была отличная погода. Это неправда
Версия об "отличной погоде" пошла "гулять" по СМИ после того, как кто-то заметил на страничке в соцсетях известного парашютиста Глеба Вореводина снимок Телецкого озера с обещанием выложить чуть позже видео полета над этим озером. Между тем еще вечером 12 февраля, как только стало известно, что вертолет не выходит на связь, МЧС распространило информацию о шторме на озере. Об этом же говорили и очевидцы происшествия, которым непогода помешала добраться до места ЧП. А сегодня, 13 февраля, из-за шторма на озере были приостановлены поисковые работы с воздуха.
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12 февраля ряд СМИ сообщили о том, что вертолет направился на экскурсию по Телецкому озеру против всех правил: не сообщил о своем маршруте и не испросил разрешения на полет. В межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА) официально заявили, что для этого полета не требовалось специальное разрешение.
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На борту "Робинсона" действительно находились пять человек. Это пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, известный парашютист Глеб Вореводин, гендиректор вертолетного клуба HeliClub Мария Козинцева и известный алтайский предприниматель Анатолий Банных.
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Вертолетом управлял шеф-пилот компании "Авиамаркет" Дмитрий Ракитский. Он считается одним из лучших пилотов России и, кстати, отлично знает вертолет, которым управлял. Так, в 2013 году он испытывал "Робинсон" в условиях Крайнего Севера, а затем отправился в кругосветный полет на вертолете и преодолел около 40 тысяч километров за 43 дня. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России.
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