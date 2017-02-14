Фото: 04.mchs.gov.ru
Вторые сутки поисков вертолета Robinson R-66 и его пассажиров в Республике Алтай подходят к концу. Напомним, 12 февраля 2017 года над Телецким озером в Республике Алтай рухнул вертолет "Робинсон", на борту которого находились пять человек: пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена, известный парашютист Глеб Вореводин, гендиректор вертолетного клуба HeliClub Мария Козинцева и известный алтайский предприниматель Анатолий Банных. Все они на данный момент числятся пропавшими без вести. ИА "Амител" рассказывает о том, что известно к этому моменту.
Найдены ли пассажиры вертолета?
На данный момент найдено только одно тело. Известно, что это женщина. По сообщениям СМИ, предположительно, супруга пилота Елена Ракитская. Однако процедуры опознания еще не было, поэтому утверждать это наверняка нельзя. Как уже сообщало ИА "Амител"
, тело женщины было обнаружено еще 13 февраля. Его прибило к берегу.
Найден ли вертолет?
Нет, вертолет не найден. Более того, 14 февраля в МЧС опровергли и информацию о том, что на поверхности озера были обнаружены обломки Robinson R-66.
Кто занимается поисками вертолета и его пассажиров?
Сотрудники МЧС, причем спасатели с техникой и оборудованием прибыли из Алтайского края, Республики Алтай, Новосибирской и Иркутской областей, также спасатели Западно-сибирского регионального поисково-спасательного отряда, в том числе водолазы и судно на воздушной подушке "Арго", группа межгосударственного авиационного комитета и добровольцы. Как сообщили в МЧС Республики Алтай, всего в поисках вертолета и его пассажиров задействованы 197 человек и 36 единиц техники.
Чем занимаются спасатели?
На данный момент завершился первый этап спасательной операции. Было доставлено все оборудование, необходимое для поисковых работ, прибыли спасатели. 14 февраля спасатели обследовали берега озера, патрулировали прибрежные воды. С воздуха поиск вели два вертолета Ми-8, в одном из которых находятся представители МАК, а также один вертолет Robinson с добровольцами. Также велось обследование акватории и береговой линии в районе кордона Кокши при помощи судна на воздушной подушке "Арго". С помощью телеуправляемого глубоководного аппарата "Фалькон", который установлен на теплоходе "Зурбаган", удалось обследовать два участка дна озера.
Читайте также: Спасатели имеют все необходимое для поисков вертолета на Алтае – МЧС
Какие возникают трудности в поисках?
Самое главное — это погода. Она на озере очень переменчива. Так, например, 13 февраля на озере был шторм, из-за которого пришлось прекратить работы в воздухе. Сегодня, 14 февраля, погода была более благоприятной, и спасатели смогли отработать полностью.
Еще одна сложность — глубина и особенности местности. Дно Телецкого озера является продолжением горных склонов и имеет уклон от 30 до 75 градусов. Глубина озера – 230-290 метров. Есть перепады как выше, так и ниже этих параметров. На дне также присутствует и ил, толщина которого спасателям пока неизвестна, сообщил Игорь Букин. В то же время он подчеркнул, что опасности, что вертолет полностью войдет в ил, нет.
Читайте также: Экстренные службы определили точный маршрут пропавшего на Алтае вертолета
Читайте также в сюжете: Крушение вертолета над Телецким озером
Как на такой глубине будут искать вертолет и людей?
К месту поисков доставлен подводный телеуправляемый комплекс Falcon, который и будет использоваться для того, чтобы определить место падения и местонахождение воздушного судна. Аппарат позволяет получить изображение с камеры и производить действия с помощью гидроманипулятора. Сегодня спасатели смогли обследовать два участка на дне озера. 15 февраля работа будет продолжена. Вестись работы будут до тех пор, пока не обнаружат вертолет. По словам начальника республиканского главка МЧС, опыт подъема объектов с такой глубины у спасателей имеется.
Комментарии