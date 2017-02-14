Какие возникают трудности в поисках?

Самое главное — это погода. Она на озере очень переменчива. Так, например, 13 февраля на озере был шторм, из-за которого пришлось прекратить работы в воздухе. Сегодня, 14 февраля, погода была более благоприятной, и спасатели смогли отработать полностью.

Еще одна сложность — глубина и особенности местности. Дно Телецкого озера является продолжением горных склонов и имеет уклон от 30 до 75 градусов. Глубина озера – 230-290 метров. Есть перепады как выше, так и ниже этих параметров. На дне также присутствует и ил, толщина которого спасателям пока неизвестна, сообщил Игорь Букин. В то же время он подчеркнул, что опасности, что вертолет полностью войдет в ил, нет.

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