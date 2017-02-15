Когда зародился праздник Масленица?

На самом деле Масленица — очень древний праздник. Его "прародителем" был языческий праздник Комоедица, посвященный дню весеннего равноденствия, который считался началом нового года у славян. Празднование Комоедицы начиналось за неделю до дня весеннего равноденствия и продолжалось неделю после.

Название Масленица праздник получил после принятия христианства на Руси. Дело в том, что Православная Церковь старалась упразднить все напоминания о язычестве. Поэтому с XVI века на Руси ввели церковный праздник Сырная седмица, или Мясопуст, который предваряет Великий пост. В это время полагалось, постепенно отказываясь от соблазнов, подготовить свою душу и тело к покаянию, простив обиды и примирившись с родными и близкими.

В народе Сырная седмица получила название Масленица, так как в этот период разрешались молочные продукты, в том числе и масло, с которым блины — главный символ праздника – особенно вкусны.