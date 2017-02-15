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В понедельник, 20 февраля, в 2017 году в России наступает масленичная неделя. Это любимый народный праздник, связанный с блинами, гуляниями и весельем. ИА "Амител" рассказывает, откуда к нам пришла Масленица, каковы ее традиции и как надо готовиться к этому празднику.
На самом деле Масленица — очень древний праздник. Его "прародителем" был языческий праздник Комоедица, посвященный дню весеннего равноденствия, который считался началом нового года у славян. Празднование Комоедицы начиналось за неделю до дня весеннего равноденствия и продолжалось неделю после.
Название Масленица праздник получил после принятия христианства на Руси. Дело в том, что Православная Церковь старалась упразднить все напоминания о язычестве. Поэтому с XVI века на Руси ввели церковный праздник Сырная седмица, или Мясопуст, который предваряет Великий пост. В это время полагалось, постепенно отказываясь от соблазнов, подготовить свою душу и тело к покаянию, простив обиды и примирившись с родными и близкими.
В народе Сырная седмица получила название Масленица, так как в этот период разрешались молочные продукты, в том числе и масло, с которым блины — главный символ праздника – особенно вкусны.
Масленица у наших предков символизировала прощание с зимой и встречу весны. Праздник делился на два этапа. Первый – Малая Масленица. Она длилась три дня. В этот период шла подготовка к основному празднеству, заготавливали дрова для костров, убирали и украшали избы, готовились праздничные блюда, мучные угощения. В этот же период строился снежный город, где и проходили массовые гуляния. Пекли первые блины.
Также период Малой Масленицы считался временем сватовства. В эти дни в дом к родителям невесты приходили на смотрины родители жениха.
Основная часть праздника называлась Широкой Масленицей и длилась четыре дня: четверг, пятница, суббота и воскресенье. Именно в эти дни происходили все действа: гуляния, увеселения, всевозможные представления, а также обряды проводов зимы.
Во время празднования Масленицы на Руси сидеть дома считалось плохим знаком. В дом заглядывали только затем, чтобы немного согреться от морозов. Остальное время проводили на ярмарках, устраивали различные представления, кулачные бои, катания на санях.
Важно, что в масленичную неделю наши предки старались примириться даже с врагами. Соседи ходили друг к другу в гости и просили прощения, оставляя все обиды в прошлом. Эта традиция нашла свое отражение в Прощеном воскресенье, которое приходится на последний день Масленицы.
Также в последний день сжигали чучело Масленицы. Это знаменовало собой прощание с предыдущим годом и зимой. Пепел от костра развеивали над полями для хорошего урожая в новом году.
Каждый день масленичной недели имеет свое название и предназначение.
Понедельник: "встреча"
В этот день встречались сваты и договаривались о совместном проведении праздника, а молодые невестки навещали родителей. На заранее выбранном месте для гуляний сооружали ледяные горки, балаганы, снежные крепости. Хозяйки начинали печь блины, отдавая первый бродяжкам на помин усопших.
Вторник: "заигрыш"
В этот день проходили смотрины. Считалось, что, если сосватаешь невесту на Масленицу, свадьба как раз на Красную горку скажется. Молодежь приглядывалась друг к другу на гуляниях.
Среда: "лакомки"
В этот день блины пекла теща и ждала на угощение своего зятя, всячески показывала ему свое расположение.
Четверг: "разгул"
Начиналась Широкая Масленица. В этот день прекращалась любая работа, начиналось повсеместное веселье, которое сопровождалось различными соревнованиями, масленичными запевами, танцами, всеобщим пированием из приготовленных угощений. Самым главным событием становился штурм снежного городка.
Пятница: "тёщины вечёрки"
В этот день зять должен был проявить все свое гостеприимство и встретить тещу. Причем теща шла в гости к зятю со своими подругами. Дочь готовила угощение и пекла блины, а зять старался во всем угодить теще и показать перед гостями, как он ее уважает.
Суббота: "золовкины посиделки"
В субботу в гости к молодым шли родственники мужа: сестры, братья и др. Молодая невестка пекла блины и угощала родичей. Также в этот день золовке преподносили подарок от родни невестки.
Воскресенье: "проводы"
Главный и последний день Масленицы в народе называют Прощеным воскресеньем, или Целовальником. В этот день просили друг у друга прощения за нанесенные обиды, а также посещали могилы усопших родственников. Убирали дом, к вечеру проходили большие гуляния со сжиганием чучела Масленицы. В костер же бросали и остатки праздничной еды. С понедельника начинался Великий пост.
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