Четвертый день ведутся поиски вертолета Robinson, который потерпел крушение в акватории Телецкого озера 12 февраля. Напомним, что на борту вертолета находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена Ракитская. По мнению следствия, причинами крушения могли стать неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилота либо техническая неисправность. Несмотря на принятые меры, до сих пор найти вертолет и его пассажиров спасателям не удалось. Рассказываем, что известно о ходе поисковых работ к вечеру 16 февраля.

1 Что обнаружили спасатели на четвертый день поисков? О новых находках, которые были сегодня, 16 февраля, пока ничего не известно. Но поздно вечером 15 февраля на Телецком озере спасатели обнаружили еще одну вертолетную лопасть. По сообщениям СМИ, ее увидели специалисты предприятия "Алтай-Авиа" во время облета. Она находилась около берега, противоположного от места поисков, в 21 километре от кордона Кокши. Лопасть планировали поднять, когда улучшится погода. Напомним также, что днем 15 февраля была найдена часть фрагментов вертолета. Впрочем, в МЧС опасаются говорить, что найденные элементы принадлежат именно вертолету Robinson, который пропал 12 февраля. Точно об этом станет известно после проведенной экспертизы. Читайте также: Лопасть вертолета обнаружили на Телецком озере во время поисков

2 Почему так медленно продвигаются поисковые работы? Поисковым работам мешает штормовая погода на Телецком озере. Сегодня, 16 февраля, непогода вновь не позволила использовать в поисках глубоководный телеуправляемый аппарат Falcon. Также не могут работать водолазы — для них это просто опасно. Читайте также: Как долго продлится поисковая операция на Телецком озере?

3 Было ли опознано тело женщины, которую нашли в первый день поисков? На данный момент у нас нет такой информации. В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ также не смогли ответить на этот вопрос. "Сейчас у меня нет таких данных. И, скорее всего, сегодня уже не будет", – сообщила старший помощник руководителя ведомства Яна Стрижова. Читайте также: Шторм мешает поискам вертолета на Телецком озере

4 Что на данный момент исследовали спасатели? По сообщению ГУ МЧС Республики Алтай, к 16 февраля спасатели обследовали около 100 квадратных километров акватории и дна Телецкого озера. Группа Алтайского поисково-спасательного отряда обследует береговую линию озера и прибрежную зону. К поисковым работам также привлечены волонтеры. 15 февраля после обеда, когда улучшилась погода, поиски с помощью глубоководного телеуправляемого аппарата "Фалькон" велись до глубокой ночи. Площадь обследованной территории составляет 150 тысяч квадратных метров. Читайте также: Обследовано 100 квадратных километров в ходе поисков вертолета на Алтае