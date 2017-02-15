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Что нашли спасатели на третий день поисков вертолета на Телецком озере?

, ИА "Амител"
Рассказываем, что удалось обнаружить спасателям к вечеру 15 февраля


Фото: 04.mchs.gov.ru

Поиски вертолета Robinson, потерпевшего крушение в акватории Телецкого озера, ведутся уже третьи сутки. Напомним, трагедия произошла вечером 12 февраля. На борту вертолета находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена Ракитская. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три основные версии случившегося: неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилота и техническая неисправность. Рассказываем, что удалось обнаружить спасателям к вечеру 15 февраля.

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1
Спасатели нашли вертолет?
Нет, вертолет еще не найден. Но спасатели обнаружили ряд фрагментов. В частности, обнаружена откидная крышка переднего правого сиденья, два чехла для лопастей и чехол на выхлопной патрубок вертолета. Однако в Следственном комитете остерегаются делать выводы о том, что эти фрагменты принадлежат пропавшему самолету. По словам старшего помощника руководителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ Яны Стрижовой, будут проводиться следственные действия, чтобы узнать, относятся ли эти предметы к вертолету, упавшему в озеро 12 февраля. Все фрагменты доставлены вертолетом на авиационную базу в Карасук.

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2
Как их удалось обнаружить?
Как сообщили в ГУ МЧС Республики Алтай, обнаружить фрагменты летательного аппарата позволила аэроразведка. Они были найдены в районе берега, примерно в 25 километрах от кордона Кокши. После этого вертолеты Eurocopter и Ми-8 облетали территорию, но ничего другого обнаружить не удалось.
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3

Почему на место, где были найдены обломки, не направили "Фалькон"?

На озере вновь испортилась погода. Из-за сильного ветра и высокой волны использование аппарата "Фалькон" пришлось прекратить. Также невозможно в такую погоду и погружение водолазов. Тем не менее спасатели продолжили обследование береговой линии и глади озера с воздуха. По словам руководителя поисковой группировки, первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Алтай полковника Андрея Бурлакова, спасатели используют любую возможность, которую даёт погода. "Пока благоприятные условия, мы активно работаем по всем направлениям – обследуем на лодках береговые линии, проводим авиаразведку. Но погода в этих местах постоянно меняется. Внезапно может подняться ветер, и на озере сразу появляется волна. Работы приходится приостанавливать. Находиться в это время года на водоёме крайне опасно, навигация запрещена. Проводим работы с повышенными мерами предосторожности. Мы не можем рисковать людьми", – подчеркнул полковник.

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4
Опознано ли тело пассажирки вертолета?
Опознание тела женщины было назначено на 15 февраля. Процедура должна была состояться в Горно-Алтайске. Все зависело от того, смогут ли сегодня приехать родственники. На данный момент в пресс-службе Следственного комитета не обладают информацией, состоялась ли эта процедура.

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5
Почему тело одной из пассажирок оказалось на поверхности озера, а остальных нет?
Сами спасатели говорят, что это очень редкий случай. По сообщению некоторых СМИ, есть предположение, что перед падением вертолета в озеро женщина освободилась от ремней безопасности и оказалась на поверхности. Кроме того, она была одета в пуховик, сыгравший роль своеобразной "воздушной подушки", которая не дала хозяйке уйти на дно. В результате тело женщины прибило к берегу.

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