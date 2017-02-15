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Поиски вертолета Robinson, потерпевшего крушение в акватории Телецкого озера, ведутся уже третьи сутки. Напомним, трагедия произошла вечером 12 февраля. На борту вертолета находились предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его жена Елена Ракитская. По факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает три основные версии случившегося: неблагоприятные метеоусловия, ошибка пилота и техническая неисправность. Рассказываем, что удалось обнаружить спасателям к вечеру 15 февраля.
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Почему на место, где были найдены обломки, не направили "Фалькон"?
На озере вновь испортилась погода. Из-за сильного ветра и высокой волны использование аппарата "Фалькон" пришлось прекратить. Также невозможно в такую погоду и погружение водолазов. Тем не менее спасатели продолжили обследование береговой линии и глади озера с воздуха. По словам руководителя поисковой группировки, первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Республике Алтай полковника Андрея Бурлакова, спасатели используют любую возможность, которую даёт погода. "Пока благоприятные условия, мы активно работаем по всем направлениям – обследуем на лодках береговые линии, проводим авиаразведку. Но погода в этих местах постоянно меняется. Внезапно может подняться ветер, и на озере сразу появляется волна. Работы приходится приостанавливать. Находиться в это время года на водоёме крайне опасно, навигация запрещена. Проводим работы с повышенными мерами предосторожности. Мы не можем рисковать людьми", – подчеркнул полковник.
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