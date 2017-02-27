Ровно 14 дней назад, 13 февраля, началась операция по поиску потерпевшего крушение вертолета Robinson в акватории Телецкого озера в Республике Алтай. По предварительным данным, на борту авиасудна находились пять человек – это предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская. Сегодня, 27 февраля, стало известно, что поисковая операция временно приостановлена. Рассказываем, что стало известно о трагедии к этому моменту.
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Ошибка пилота маловероятна, так как Дмитрий Ракитский, который управлял вертолетом в тот вечер, был настоящим асом, причем специализирующимся на вертолетах. Потерпевший крушение вертолет он отлично знал: в 2013 году Ракитский испытал Robinson на Крайнем Севере и отправился на нем в кругосветное путешествие, преодолев около 40 тысяч километров за 43 дня. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России. По словам экспертов, как это часто бывает, скорее всего, тут было наложение разных факторов, в том числе есть вероятность того, что вертолет попал в "снежный заряд" — внезапный снежный шторм, который может быть опасен для летательных аппаратов.
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Да, территория Телецкого озера была просканирована специальной экспериментальной аппаратурой, сделанной по заказу Минобороны. Экспериментальный гидролокационный комплекс "Неман ГБОЭ-100" установили на вертолет Robinson R-66, предполагалось, что он поможет определить точное местонахождение вертолета. Однако, видимо, непогода не позволила это сделать.
Кроме того, поисковые работы велись с помощью глубоководного телеуправляемого комплекса Falkon и гидролокатора бокового обзора KLEIN 3900. Аппарат доставили из Керчи. Он способен работать на больших глубинах и идентифицировать объекты, расположенные на морском дне. Также в поисках принимали участие глубоководные аппараты Sea King Tow Fish и телеуправляемый подводный аппарат ROVbuilder-600, который используется для осмотровых работ и извлечения крупных предметов со дна водоемов. Всего глубоководными аппаратами обследовано 8,2029 кв. км на глубине до 260 метров.
Конечно. По сообщению МЧС, спасатели и добровольцы за время поисковых работ обследовали 10,5 км береговой линии. С применением маломерных судов удалось осмотреть 24 км акватории вдоль берегов. С помощью авиатехники обследовано 210 кв. км территории. Водолазы обследовали 10 280 кв. м. на глубине до 30 м.
В МЧС подчеркивают, что за время поисковой операции район поиска обследован полностью. Крупных объектов обнаружить не удалось.
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Поиски прекращены из-за плохой погоды на озере. Как пояснили в ГУ МЧС по Республике Алтай, в районе падения вертолета установилась низкая температура воздуха. Кроме этого, дует сильный ветер. Его порывы достигают 18 метров в секунду. Волнение озера доходит до 1,5 метров. Поисковые работы проходят под водой. В это время года навигация на озере запрещена, это очень опасно.
Кроме того, в нынешних условиях существует опасность потерять дорогостоящую глубоководную технику, а волны на Телецком озере не позволяют работать на необходимых глубинах.
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