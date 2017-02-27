Правда ли, что поиски вертолета ведет особая техника?

Да, территория Телецкого озера была просканирована специальной экспериментальной аппаратурой, сделанной по заказу Минобороны. Экспериментальный гидролокационный комплекс "Неман ГБОЭ-100" установили на вертолет Robinson R-66, предполагалось, что он поможет определить точное местонахождение вертолета. Однако, видимо, непогода не позволила это сделать.

Кроме того, поисковые работы велись с помощью глубоководного телеуправляемого комплекса Falkon и гидролокатора бокового обзора KLEIN 3900. Аппарат доставили из Керчи. Он способен работать на больших глубинах и идентифицировать объекты, расположенные на морском дне. Также в поисках принимали участие глубоководные аппараты Sea King Tow Fish и телеуправляемый подводный аппарат ROVbuilder-600, который используется для осмотровых работ и извлечения крупных предметов со дна водоемов. Всего глубоководными аппаратами обследовано 8,2029 кв. км на глубине до 260 метров.