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Две недели спустя: что известно о крушении вертолета на Телецком озере?

, ИА "Амител"
Рассказываем, что стало известно о катастрофе вертолета спустя две недели его поисков


Ровно 14 дней назад, 13 февраля, началась операция по поиску потерпевшего крушение вертолета Robinson в акватории Телецкого озера в Республике Алтай. По предварительным данным, на борту авиасудна находились пять человек – это предприниматель Анатолий Банных, гендиректор Heli Club Мария Козинцева, парашютист Глеб Вореводин, пилот Дмитрий Ракитский и его супруга Елена Ракитская. Сегодня, 27 февраля, стало известно, что поисковая операция временно приостановлена. Рассказываем, что стало известно о трагедии к этому моменту.

1
Удалось найти вертолет?
Нет. Сам вертолет найти пока не удалось. Во время поисков была обнаружена только часть фрагментов вертолета Robinson: чехлы, обломки лопастей и кресел. Тем не менее следователи не берутся утверждать однозначно, что обнаруженные фрагменты относятся именно к пропавшему вертолету. Точно об этом можно будет говорить только после того, как обнародуют результаты экспертизы.

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2
Удалось найти людей?
На данный момент обнаружено только тело одной из пассажирок вертолета Елены Ракитской. Это супруга пилота, который управлял вертолетом. Женщина была найдена на второй день поисков. По словам спасателей, это редкая удача. По словам экспертов, в момент крушения женщина либо сумела отцепиться от ремней безопасности и выпрыгнуть из вертолета, либо ремни безопасности от удара оборвались, и женщину выбросило за борт. Пойти ко дну ей не дал пуховик: скопившийся воздух в одежде удержал тело на поверхности воды. Остальных пассажиров найти до сего момента не удалось.

Читайте также: Опознано тело супруги пилота упавшего на Алтае вертолета Robinson

3
Какие причины крушения сегодня называет следствие?
Следствие рассматривает три основные причины крушения: плохая погода, техническая неисправность и ошибка пилота. При этом сотрудники компании, производившей техническое обслуживание вертолета, утверждают, что вертолет находился в исправном техническом состоянии.

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Ошибка пилота маловероятна, так как Дмитрий Ракитский, который управлял вертолетом в тот вечер, был настоящим асом, причем специализирующимся на вертолетах. Потерпевший крушение вертолет он отлично знал: в 2013 году Ракитский испытал Robinson на Крайнем Севере и отправился на нем в кругосветное путешествие, преодолев около 40 тысяч километров за 43 дня. Это достижение было занесено в Книгу рекордов России. По словам экспертов, как это часто бывает, скорее всего, тут было наложение разных факторов, в том числе есть вероятность того, что вертолет попал в "снежный заряд" — внезапный снежный шторм, который может быть опасен для летательных аппаратов.

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5
Зачем понадобилось лететь на вертолете во время шторма?
Точно неизвестно. По словам очевидца катастрофы, сотрудника Алтайского биосферного заповедника Сергея Усика, вертолет сделал вынужденную посадку на кордоне Кокши по пути на базу "Самыш", так как портилась погода и пилот хотел оценить обстановку. Пассажиры Robinson провели там некоторое время. Они пили чай и разговаривали. Затем, как утверждает Усик, одна из пассажирок стала настаивать на полете. Анатолий Банных, который был хорошо знаком сотруднику заповедника, был против полета в непогоду, но женщина настояла на своем. Дальше свидетель рассказывает, что вертолет взлетел, через некоторое время повернул назад, словно хотел вернуться на базу, но потом вновь развернулся и через несколько метров начал резкое снижение вниз. Его огни погасли, а затем раздался громкий хлопок о воду. Мужчина хотел подплыть к месту крушения на лодке, но помешали высокие волны. Тогда он сообщил о ЧП руководству заповедника и в экстренные службы.
6
Правда ли, что поиски вертолета ведет особая техника?

Да, территория Телецкого озера была просканирована специальной экспериментальной аппаратурой, сделанной по заказу Минобороны. Экспериментальный гидролокационный комплекс "Неман ГБОЭ-100" установили на вертолет Robinson R-66, предполагалось, что он поможет определить точное местонахождение вертолета. Однако, видимо, непогода не позволила это сделать.

Кроме того, поисковые работы велись с помощью глубоководного телеуправляемого комплекса Falkon и гидролокатора бокового обзора KLEIN 3900. Аппарат доставили из Керчи. Он способен работать на больших глубинах и идентифицировать объекты, расположенные на морском дне. Также в поисках принимали участие глубоководные аппараты Sea King Tow Fish и телеуправляемый подводный аппарат ROVbuilder-600, который  используется для осмотровых работ и извлечения крупных предметов со дна водоемов. Всего глубоководными аппаратами обследовано 8,2029 кв. км на глубине до 260 метров.

7
А по берегу-то искали?

Конечно. По сообщению МЧС, спасатели и добровольцы за время поисковых работ обследовали 10,5 км береговой линии. С применением маломерных судов удалось осмотреть 24 км акватории вдоль берегов. С помощью авиатехники обследовано 210 кв. км территории. Водолазы обследовали 10 280 кв. м.  на глубине до 30 м.

В МЧС подчеркивают, что за время поисковой операции район поиска обследован полностью. Крупных объектов обнаружить не удалось.

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8
Почему прекратили поиски?

Поиски прекращены из-за плохой погоды на озере. Как пояснили в ГУ МЧС по Республике Алтай, в районе падения вертолета установилась низкая температура воздуха. Кроме этого, дует сильный ветер. Его порывы достигают 18 метров в секунду. Волнение озера доходит до 1,5 метров. Поисковые работы проходят под водой. В это время года навигация на озере запрещена, это очень опасно.

Кроме того, в нынешних условиях существует опасность потерять дорогостоящую глубоководную технику, а волны на Телецком озере не позволяют работать на необходимых глубинах.

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9
Когда поиски возобновят?
Поисковые работы возобновят только в мае. Предполагается, что именно к этому времени погода на озере установится и позволит продолжать поиски. В ближайшее время привезенную на место поисковой операции аппаратуру транспортируют в постоянное место дислокации на техобслуживание. Одновременно будут подбирать подходящую технику, которая сможет вести поиск в глубинах Телецкого озера.
Читайте также в сюжете: Крушение вертолета над Телецким озером

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