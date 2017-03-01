Вербное воскресенье — двунадесятый христианский праздник, посвященный торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим, положившему начало его крестных страданий. Согласно святому писанию, Мессия прибыл в город, чтобы добровольно принести себя в жертву ради искупления человеческих грехов.

На улицах Спасителя встречали восторженные толпы верующих. Люди устилали его путь своей одеждой и радостно махали свежими пальмовыми ветвями. Отсюда пошла традиция встречать праздник с распустившимися ветвями.



Но ликование длилось недолго, так как вскоре Иисус подвергся гонениям и в конце концов был замучен до смерти на голгофском кресте. Дело в том, что люди ждали от Христа политических побед и мести врагам народа Израилева. Когда он не оправдал их надежд, люди обернули свой гнев против Иисуса.