На время Великого поста приходится несколько крупных православных праздников, один из них — Вербное воскресенье. Когда его будут отмечать в 2017 году и какие традиции связаны с этим днем, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Что это за праздник?
Вербное воскресенье — двунадесятый христианский праздник, посвященный торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим, положившему начало его крестных страданий. Согласно святому писанию, Мессия прибыл в город, чтобы добровольно принести себя в жертву ради искупления человеческих грехов.
На улицах Спасителя встречали восторженные толпы верующих. Люди устилали его путь своей одеждой и радостно махали свежими пальмовыми ветвями. Отсюда пошла традиция встречать праздник с распустившимися ветвями.
Но ликование длилось недолго, так как вскоре Иисус подвергся гонениям и в конце концов был замучен до смерти на голгофском кресте. Дело в том, что люди ждали от Христа политических побед и мести врагам народа Израилева. Когда он не оправдал их надежд, люди обернули свой гнев против Иисуса.
В Италии в этот праздник используют оливковые деревья, во Франции — розмарин или лавр. В России пальмовые ветви заменили на веточки вербы, которые символизируют новую жизнь и весну.
Читайте также: Чем пост отличается от диеты и разрешается ли во время него интимная жизнь?
Ветви принято освящать в храме в Лазареву субботу, предшествующую Вербному воскресенью. Ими украшают иконы и хранят дома в течение года. Искусственные ветви не освящают.
Читайте также в сюжете: Великий пост – 2017
Комментарии