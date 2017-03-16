За неделю до Пасхи православные христиане вспоминают Вход Господень в Иерусалим. В наши дни этот день именуют, как Вербное воскресенье. Почему принято освещать именно ветви вербы и как потом хранить их после Вербного воскресенья, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ.
Вербное воскресенье — двунадесятый христианский праздник, посвященный торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим. Его пришествию были рады сотни верующих. Оказывая ему должные почести, люди устилали Христу дорогу цветами, своей одеждой и радостно махали свежими пальмовыми ветвями. Так появилась традиция встречать этот праздник с распустившимися ветвями.
Подробнее об истории праздника Вербное воскресенье читайте тут.
В России в этот день верующие приходят в храм с ветками вербы, ветлы или ивы, которые первыми распускаются весной. Они заменяют пальмовые ветви.
Ветви принято освящать в храме в Лазареву субботу, предшествующую Вербному воскресенью. Если вам не удалось найти ветки вербы, не стоит покупать искусственные ветви. Помните, что их в храме не освящают.
Освященными вербными ветвями украшают иконы и хранят дома. Особенного ухода верба не требует. Но не стоит ее ставить в воду, так как она прорастет.
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Спустя год веточки вербы рекомендуется сжечь или отнести в храм, где пепел развеют, согласно церковным традициям. А в дом приносят свежие ветви вербы, которые символизируют новую жизнь и весну.
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Комментарии
нет уж, нечего по ведомости замены вербы ломать. Сказано пальмы - ищите и ломайте пальмы
Ну таки пущай попики пару самолетов пальмовых веток из израиля закупят да привезут на продажу рублёв по 500
Его пришествию были рады сотни верующих. Оказывая ему должные почести, люди устилали Христу дорогу цветами, своей одеждой и радостно махали свежими пальмовыми ветвями. Так появилась традиция встречать этот праздник с распустившимися ветвями.
Спустя всего четыре дня всё тот же ликовавший народ будет исступлённо требовать от Понтия Пилата жестоко распять того, кого сами же прозвали Мессией и Спасителем рода человеческого.
Да действительно, почему вы освящаете вербы. Зачем деревья ломаете?