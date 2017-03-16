Почему освещают именно вербу?

Вербное воскресенье — двунадесятый христианский праздник, посвященный торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим. Его пришествию были рады сотни верующих. Оказывая ему должные почести, люди устилали Христу дорогу цветами, своей одеждой и радостно махали свежими пальмовыми ветвями. Так появилась традиция встречать этот праздник с распустившимися ветвями.

Подробнее об истории праздника Вербное воскресенье читайте тут.



В России в этот день верующие приходят в храм с ветками вербы, ветлы или ивы, которые первыми распускаются весной. Они заменяют пальмовые ветви.

Ветви принято освящать в храме в Лазареву субботу, предшествующую Вербному воскресенью. Если вам не удалось найти ветки вербы, не стоит покупать искусственные ветви. Помните, что их в храме не освящают.