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Почему мы освящаем вербу и как ее хранить после Вербного воскресенья?

, ИА "Амител"
Православные христиане будут отмечать Вербное воскресенье в 2017 году 9 апреля


За неделю до Пасхи православные христиане вспоминают Вход Господень в Иерусалим. В наши дни этот день именуют, как Вербное воскресенье. Почему принято освещать именно ветви вербы и как потом хранить их после Вербного воскресенья, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ.

1
Почему освещают именно вербу?

Вербное воскресенье — двунадесятый христианский праздник, посвященный торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим. Его пришествию были рады сотни верующих. Оказывая ему должные почести, люди устилали Христу дорогу цветами, своей одеждой и радостно махали свежими пальмовыми ветвями. Так появилась традиция встречать этот праздник с распустившимися ветвями.

Подробнее об истории праздника Вербное воскресенье читайте тут.

В России в этот день верующие приходят в храм с ветками вербы, ветлы или ивы, которые первыми распускаются весной. Они заменяют пальмовые ветви.

Ветви принято освящать в храме в Лазареву субботу, предшествующую Вербному воскресенью. Если вам не удалось найти ветки вербы, не стоит покупать искусственные ветви. Помните, что их в храме не освящают.

2
Как и сколько хранить вербу?

Освященными вербными ветвями украшают иконы и хранят дома. Особенного ухода верба не требует. Но не стоит ее ставить в воду, так как она прорастет.

Читайте также: Чем пост отличается от диеты и разрешается ли во время него интимная жизнь?

Спустя год веточки вербы рекомендуется сжечь или отнести в храм, где пепел развеют, согласно церковным традициям. А в дом приносят свежие ветви вербы, которые символизируют новую жизнь и весну.

 

 

Читайте также в сюжете: Великий пост – 2017

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    Комментарии

    16.03.2017 13:20
    Filin

    нет уж, нечего по ведомости замены вербы ломать. Сказано пальмы - ищите и ломайте пальмы

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    16.03.2017 13:20
    Пэнсионэр

    Ну таки пущай попики пару самолетов пальмовых веток из израиля закупят да привезут на продажу рублёв по 500

    0  0
    16.03.2017 13:26
    - гость -

    Его пришествию были рады сотни верующих. Оказывая ему должные почести, люди устилали Христу дорогу цветами, своей одеждой и радостно махали свежими пальмовыми ветвями. Так появилась традиция встречать этот праздник с распустившимися ветвями.

    Спустя всего четыре дня всё тот же ликовавший народ будет исступлённо требовать от Понтия Пилата жестоко распять того, кого сами же прозвали Мессией и Спасителем рода человеческого.

    0  0
    16.03.2017 13:47
    - гость -

    Да действительно, почему вы освящаете вербы. Зачем деревья ломаете?

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