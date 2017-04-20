К 25 апреля 2017 года автоматическая система распределит 5,6 тысяч детей от трех лет из реестра очередников по 152 детским садам Барнаула. Как получить это место и не "проспать" свою путевку, читайте в материале ИА "Амител" .
Есть несколько способов зарегистрировать ребенка в реестре очередников на предоставление места в детском саду:
- Через интернет на региональном портале образовательных услуг.
- В Многофункциональном центре ( г.Барнаул, пр.Ленина, 6; пр.Ленина, 179; Павловский тракт, 58г; ул.Сухэ-Батора, 20; ул.Шукшина, 32а).
- На электронном портале госуслуг Барнаула.
- С помощью специалиста отдела дошкольного образования при личном обращении.
Подробнее о регистрации читайте в материале "Какие изменения произошли в Алтайском крае при записи в детский сад?"
Номер очереди ребенка формируется в целом по городу и по приоритетным садикам.
По номеру индивидуального заявления, который выдается родителю, на региональном портале образовательных услуг. При зачислении ребенка в дошкольное учреждение статус в очереди меняется с "очередника" на "распределен". Будет указан и конкретный детский сад.
На сайте комитета по образованию Барнаула будут опубликованы списки. Там же можно прочитать пошаговую инструкцию по получению путевки.
Да, родитель при написании заявления указывает до пяти приоритетных детских садов. Первый в этом списке — самый удобный, дальше по убывающей.
Сначала система оценивает, если ли места в первом указанном садике, если нет, то во втором и последующих, если они указаны.
Так что обращайте внимание на очередность указываемых вами садиков.
Тогда специалисты комитета по образованию вместе с вами будут искать другой садик, где места есть. Кстати, всего в Барнауле 152 муниципальных детских сада.
В комитете по образованию администрации Барнаула заверили, что все дети старше трех лет, состоящие в реестре, получат в этом году место в садике. Таких там 5,6 тысяч. Рожденные после 1 ноября в течение года тоже имеют возможность получить путевку: ежемесячно каждый садик проводит ревизию и готов брать новых детей на свободные места.
Также в этом году планируется принять в сады около 4,2 тысяч двухлеток и 521 ребенка в возрасте полутора лет.
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Сначала надо записаться на получение. Сделать это можно по адресам: ул. 42-й Краснознаменной Бригады (для Индустриального района), ул. Исакова 230, каб. 509 (для Ленинского района), ДЮЦ на Молодежной, 51 (для Железнодорожного района). Получить долгожданный документ можно по тем же адресам.
Путевка именная, так что если вы успеваете прийти в обозначенный срок, то она не кому другому передана не будет.
После получения путевки у вас есть ровно три рабочих дня, чтобы отнести ее в детский сад. Иначе она будет аннулирована.
Тогда ребенок не выбывает из очереди, но переходит в неактивный статус (статус "заморозки"). Чтобы восстановиться, надо будет писать заявление.
В комитете по образованию призвали всех родителей, даже если ребенку еще два года и даже полтора, отслеживать свое место в очереди. Когда зачисляют всех трехлеток и остаются места, система может дать путевки и деткам помладше. А невнимательный родитель может этот момент упустить.
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