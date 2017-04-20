Как проверить номер в очереди?

По номеру индивидуального заявления, который выдается родителю, на региональном портале образовательных услуг. При зачислении ребенка в дошкольное учреждение статус в очереди меняется с "очередника" на "распределен". Будет указан и конкретный детский сад.

На сайте комитета по образованию Барнаула будут опубликованы списки. Там же можно прочитать пошаговую инструкцию по получению путевки.