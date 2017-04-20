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Как записать ребенка в очередь в детский сад в Барнауле и получить путевку?

, ИА "Амител"
Рассказываем основные правила


К 25 апреля 2017 года автоматическая система распределит 5,6 тысяч детей от трех лет из реестра очередников по 152 детским садам Барнаула. Как получить это место и не "проспать" свою путевку, читайте в материале ИА "Амител" .

1
Как попасть в этот реестр?

Есть несколько способов зарегистрировать ребенка в реестре очередников на предоставление места в детском саду:

Подробнее о регистрации читайте в материале "Какие изменения произошли в Алтайском крае при записи в детский сад?"

Номер очереди ребенка формируется в целом по городу и по приоритетным садикам.

2
Как проверить номер в очереди?

По номеру индивидуального заявления, который выдается родителю, на региональном портале образовательных услуг. При зачислении ребенка в дошкольное учреждение статус в очереди меняется с "очередника" на "распределен". Будет указан и конкретный детский сад.

На сайте комитета по образованию Барнаула будут опубликованы списки. Там же можно прочитать пошаговую инструкцию по получению путевки.

3
Имеет ли право родитель выбрать удобный ему детский сад?

Да, родитель при написании заявления указывает до пяти приоритетных детских садов. Первый в этом списке — самый удобный, дальше по убывающей.

Сначала система оценивает, если ли места в первом указанном садике, если нет, то во втором и последующих, если они указаны.

Так что обращайте внимание на очередность указываемых вами садиков.

4
А если мест нет ни в одном из указанных?

Тогда специалисты комитета по образованию вместе с вами будут искать другой садик, где места есть. Кстати, всего в Барнауле 152 муниципальных детских сада.

В комитете по образованию администрации Барнаула заверили, что все дети старше трех лет, состоящие в реестре, получат в этом году место в садике. Таких там 5,6 тысяч. Рожденные после 1 ноября в течение года тоже имеют возможность получить путевку: ежемесячно каждый садик проводит ревизию и готов брать новых детей на свободные места.

Также в этом году планируется принять в сады около 4,2 тысяч двухлеток и 521 ребенка в возрасте полутора лет.

Читайте также: Все дети с трех лет получат места в детсадах Барнаула в 2017 году — власти

5
Когда станет известно, кому достались путевки?
Распределение мест будет вестись до 25 апреля 2017 года. Выдача путевок — с 15 мая до конца июня.
6
Как получить путевку?

Сначала надо записаться на получение. Сделать это можно по адресам: ул. 42-й Краснознаменной Бригады (для Индустриального района), ул. Исакова 230, каб. 509 (для Ленинского района), ДЮЦ на Молодежной, 51 (для Железнодорожного района). Получить долгожданный документ можно по тем же адресам.

Путевка именная, так что если вы успеваете прийти в обозначенный срок, то она не кому другому передана не будет.

После получения путевки у вас есть ровно три рабочих дня, чтобы отнести ее в детский сад. Иначе она будет аннулирована.

7
Кому могут отказать в приеме в детский сад?
Единственная причина, по которой могут отказать в месте с детский сад, — родитель выбрал только один сад, хочет попасть именно в него и другие варианты рассматривать не согласен. Хотя и тут есть решение: воспользоваться путевкой, но встать на перевод.
8
Что делать, если не успел забрать путевку в срок?

Тогда ребенок не выбывает из очереди, но переходит в неактивный статус (статус "заморозки"). Чтобы восстановиться, надо будет писать заявление.

В комитете по образованию призвали всех родителей, даже если ребенку еще два года и даже полтора, отслеживать свое место в очереди. Когда зачисляют всех трехлеток и остаются места, система может дать путевки и деткам помладше. А невнимательный родитель может этот момент упустить.

    Автор:
    Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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