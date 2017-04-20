В чем суть предложения?

Разработчик законопроекта — депутат ГД Сергей Вострецов. Он объясняет это тем, что сегодня в России высокая очередность в ясли, и многие родители вынуждены сидеть дома, не имея возможности отдать в сад ребенка до трех лет. По его данным, на 1 мая 2016 года в России очередь в ясли составляла 193 тысячи детей в возрасте от полутора до трех лет.

Читайте также: Как записать ребенка в очередь в детский сад в Барнауле и получить путевку?



По некоторым оценкам, примерно 40% родителей не выходят на работу по достижении их детьми полутора лет.