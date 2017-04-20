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На сколько могут продлить выплаты по уходу за ребенком?

, ИА "Амител"
Выплату пособий предложил продлить депутат Госдумы


В Госдуму внесен законопроект о продлении срока выплат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Рассказываем подробности инициативы.

1
В чем суть предложения?

Разработчик законопроекта — депутат ГД  Сергей Вострецов. Он объясняет это тем, что сегодня в России высокая очередность в ясли, и многие родители вынуждены сидеть дома, не имея возможности отдать в сад ребенка до трех лет. По его данным, на 1 мая 2016 года в России очередь в ясли составляла 193 тысячи детей в возрасте от полутора до трех лет.

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По некоторым оценкам, примерно 40% родителей не выходят на работу по достижении их детьми полутора лет.

2
Когда оно будет принято?
Пока это только проект закона. Чтобы он стал законом, его должна принять Государственная дума. Тут прогнозы давать сложно. Если предложение поддержат со всех сторон, то оно может вступить в силу уже в ближайшие месяцы.

Но если, например, его не одобрит правительство России, то процесс затянется, а то и вовсе будет свернут.

Причем тут правительство? Вопрос денег. Ведь средства надо будет планировать в бюджете Фонда социального страхования, и где-то их надо на это взять.
Кстати, это уже не первое подобное предложение, но до сих пор оно не получало одобрения.
3
Сколько составляет ежемесячная выплата?

Сегодня это примерно 40% от среднего заработка мамы (или папы, бабушки, дедушки, опекуна) за два последних года. Рассчитывается только из "белой" зарплаты. Но она не может быть менее трех тысяч рублей и не более 23 тысяч.

Платится такое пособие полтора года.
4
Что еще предлагает сделать для родителей депутат?
Предусмотреть выплату ежемесячного пособия в три тысячи рублей на ребенка, если он в возрасте от трех до семи лет и не может попасть в детский сад.
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    Комментарии

    20.04.2017 11:27
    - гость -

    Госдума может только обещать улучшения для населения в преддверии выборов Путина на очередной президентский срок. Ни каких реальных дел, кроме усиления давления, они делать не будут.

    0  0
    20.04.2017 11:36
    - гость -

    не ужто дошло блин

    0  0
    20.04.2017 11:46
    - гость -

    Стройте ДОУ и платите нормальную з/п их сотрудникам, а не делайте из мамы двух детей потенциальную безработную и нищую пенсионерку в будущем.

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