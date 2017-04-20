В Госдуму внесен законопроект о продлении срока выплат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. Рассказываем подробности инициативы.
Разработчик законопроекта — депутат ГД Сергей Вострецов. Он объясняет это тем, что сегодня в России высокая очередность в ясли, и многие родители вынуждены сидеть дома, не имея возможности отдать в сад ребенка до трех лет. По его данным, на 1 мая 2016 года в России очередь в ясли составляла 193 тысячи детей в возрасте от полутора до трех лет.
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По некоторым оценкам, примерно 40% родителей не выходят на работу по достижении их детьми полутора лет.
Но если, например, его не одобрит правительство России, то процесс затянется, а то и вовсе будет свернут.
Причем тут правительство? Вопрос денег. Ведь средства надо будет планировать в бюджете Фонда социального страхования, и где-то их надо на это взять.
Сегодня это примерно 40% от среднего заработка мамы (или папы, бабушки, дедушки, опекуна) за два последних года. Рассчитывается только из "белой" зарплаты. Но она не может быть менее трех тысяч рублей и не более 23 тысяч.
Платится такое пособие полтора года.
Комментарии
Госдума может только обещать улучшения для населения в преддверии выборов Путина на очередной президентский срок. Ни каких реальных дел, кроме усиления давления, они делать не будут.
не ужто дошло блин
Стройте ДОУ и платите нормальную з/п их сотрудникам, а не делайте из мамы двух детей потенциальную безработную и нищую пенсионерку в будущем.