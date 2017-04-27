Президент России Владимир Путин утвердил закон, который вводит запрет на денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы. Изменения в закон "О национальной платежной системе" вступят в силу 5 мая. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".
Перевести деньги из России человеку, который живет в другой стране, станет сложнее.
Теперь в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем перевести деньги за границу можно только через оператора, подконтрольного российскому юрлицу. Такие правила установлены для трансграничных переводов денежных средств без открытия банковского счета.
Сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы Банком России, будет размещать на своем официальном сайте Банк России.
Российским платежным системам это изменение даст возможность отыграть позиции на рынке. Эти действия были приняты в ответ на введенные Украиной санкции, коснувшиеся российских платежных систем. Напомним, в октябре 2016 года власти бывшего союзного государства ввели санкции в отношении таких платежных систем, как Anelik, Blizko, "Золотая корона", "Колибри", "Лидер", "Юнистрим".
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Введение запрета фактически обернулось ограничением конкуренции на российском рынке платежных услуг. Граждане стали выбирать трансграничные переводы без открытия счета в пользу иностранных платежных систем.
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