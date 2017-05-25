Отвечать перед кредиторами в скором времени в нашей стране будут директора компаний и их родственники. Это станет возможным с 28 июня, когда в России вступит в силу закон № 488-ФЗ. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".
В России распространена практика, когда бизнес ведется через компанию не более трех лет. Далее предприятие банкротится, и появляется новая фирма. Другой вариант, когда происходит объединение двух небольших фирм. И никаких налоговых претензий к предприятию предъявлено быть не может.
Теперь "лавочка прикрылась". Если у юрлица возникает задолженность, например, по налогам, а оплатить эти долги оно не может, деньги взыщут с лиц, контролирующих организацию. Это может быть директор, владелец, бухгалтер, управляющий, члены совета директоров.
До принятия этой поправки налоговая инспекция взыскивала задолженность с компании, что в итоге зачастую заканчивалось процедурами банкротства. В результате взыскать деньги с организации просто не удавалось.
С конца июня налоговики могут без участия процедур банкротства подать на субсидиарную ответственность в отношении руководителей предприятия. Обязательство выплатить долг будет возложено на контролирующих эту организацию лиц.
Если компания гасит задолженность хотя бы частями, никаких проблем не возникнет. В случае, когда мирно вопрос решить не получается, налоговая инспекция должна обратиться в суд с иском о субсидиарной задолженности. То есть руководитель может лишиться дома, автомобиля, дачи.
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Под прицелом также будет личное имущество, которое директор перевел, например, на мужа или жену, детей, близких родственников. Эти действия физических лиц будут оспариваться. Этот закон должен упростить взыскание проблемных задолженностей.
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Комментарии
директор не платит, бухгалтер при чем???