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Правда ли, что долги компаний взыщут из личного имущества руководителей?

, ИА "Амител"
Любое взаимозависимое лицо теперь "на крючке" у налоговой будет в течение трех лет с момента исключения компании из ЕГРЮЛ


Отвечать перед кредиторами в скором времени в нашей стране будут директора компаний и их родственники. Это станет возможным с 28 июня, когда в России вступит в силу закон № 488-ФЗ. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".

1
В чем суть закона?

В России распространена практика, когда бизнес ведется через компанию не более трех лет. Далее предприятие банкротится, и появляется новая фирма. Другой вариант, когда происходит объединение двух небольших фирм. И никаких налоговых претензий к предприятию предъявлено быть не может.

Теперь "лавочка прикрылась". Если у юрлица возникает задолженность, например, по налогам, а оплатить эти долги оно не может, деньги взыщут с лиц, контролирующих организацию. Это может быть директор, владелец, бухгалтер, управляющий, члены совета директоров.

До принятия этой поправки налоговая инспекция взыскивала задолженность с компании, что в итоге зачастую заканчивалось процедурами банкротства. В результате взыскать деньги с организации просто не удавалось.

С конца июня налоговики могут без участия процедур банкротства подать на субсидиарную ответственность в отношении руководителей предприятия. Обязательство выплатить долг будет возложено на контролирующих эту организацию лиц.

2
Как это будет воплощаться на практике?

Если компания гасит задолженность хотя бы частями, никаких проблем не возникнет. В случае, когда мирно вопрос решить не получается, налоговая инспекция должна обратиться в суд с иском о субсидиарной задолженности. То есть руководитель может лишиться дома, автомобиля, дачи.

Читайте также: Как и когда арендаторы квартир смогут получить налоговый вычет?

Под прицелом также будет личное имущество, которое директор перевел, например, на мужа или жену, детей, близких родственников. Эти действия физических лиц будут оспариваться. Этот закон должен упростить взыскание проблемных задолженностей.

3
За какой промежуток времени могут истребовать долги?
Вспомнить про компанию, которая недоплатила налоги, можно в течение трех лет с момента исключения их ЕГРЮЛ. Личная ответственность взаимозависимых лиц и компании серьезно возрастает. Эти люди будут расплачиваться по имеющимся налоговым долгам, пеням и штрафам уже закрытой фирмы своим личным имуществом.

 

 

 

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Комментарии

25.05.2017 17:51
- гость -

директор не платит, бухгалтер при чем???

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