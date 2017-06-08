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Где в Барнауле можно искупаться? Обзор открытых бассейнов

, ИА "Амител"
Все открытые бассейны будут работать до конца лета, а если позволит погода, то искупаться в них можно будет и в сентябре


Летом, когда асфальт начинает плавиться от жары, а столбик термометра неумолимо поднимается все выше и выше, так хочется провести время у воды. Если у вас нет возможности выбраться на пляж, открытый бассейн станет идеальным вариантом. Портал Amic.ru подготовил для своих читателей обзор барнаульских открытых бассейнов.

1
"Адриатика"

Пляжный комплекс в "Адриатике" заработал самым первым в Барнауле – 15 мая. Он включает в себя три открытых бассейна (взрослый и два детских). В большом водоеме есть подогрев. С маленьких бассейнов воду сливают каждое утро, моют их и наполняют вновь теплой водой из большого бассейна.

Фото: http://adriatika-plyazh.ru

В комплексе работает кафе, бар. Со своей едой и напитками на пляж-бассейн гостей не пропустят. Шезлонги входят в стоимость билета. Планируются занятия по аквааэробике. Детей будет развлекать аниматор.

Адрес: ул. Попова, 167-а.

Телефон: 501-491.

Время работы: с 9 до 20 часов.

Цены:

  • за вход в открытый бассейн с одного взрослого возьмут плату в размере 300 рублей;
  • дети в возрасте 3-12 лет — 200 рублей;
  • дети до 3 лет — бесплатно.

Провести тут за эти деньги можно хоть весь день.

2
Парк-отель "Чайка"

Открытый бассейн в парк-отеле "Чайка" начал работать с 27 мая. Тут функционируют детский и взрослый бассейны. Есть зонтики, шезлонги, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле. Работают летнее кафе, бар, ресторан, беседки, которые можно снять минимум на 6 часов.

Фото: park-hotelchaika.ru

Желающие провести в "Чайке" несколько дней могут снять номер в отеле. Для проживающих вход в бассейн бесплатный.

Адрес: Пионерская Долина, 4

Телефон: 556–559

Время работы: с 9.00 до 21.00

Цены:

  • тариф для взрослых — 400 рублей;
  • дети до 10 лет — 300 рублей;
  • дети до 3 лет — бесплатно.

Время пребывания не ограничено. В будни действует акция — 50% от цены.

3
"Обь"

В спорткомплексе "Обь" с 1 июня заработали два бассейна – детский и взрослый. И в том, и в другом есть обогрев, поэтому в водоемах постоянно поддерживается комфортная температура до 28 градусов.

Фото: altairegion22.ru

В детском бассейне, глубина которого 0,9 метра, есть надувные игрушки и доски для плавания. Имеются шезлонги. Работает кафе. Желающие могут позаниматься на тренажерах.

Адрес: Папанинцев, 96.

Телефон: 36–77–95

Время работы: с 10 до 20 часов.

Цены: по сравнению с прошлым годом они поднялись, но всего на 10 рублей. Так, за час в открытом бассейне возьмут плату в размере:

  • взрослые — 170 рублей,
  • дети — от 80 до 140 рублей (в зависимости от возраста).

При покупке трех часов и более для детей цена 400 рублей, для взрослых – 550 рублей. Также действует акция "2х2". Два часа купания взрослого с ребенком стоят 400 рублей.

4
"Крыша"

Бар с бассейном на крыше открылся в исторической части Барнаула летом 2016 года. Он расположен на четвертом этаже ТЦ "Воскресенье". Отсюда открывается прекрасный вид на город и на реку Обь.

Фото: krysha_barnaul

Есть бассейн для взрослых и для детей. В детском бассейне минимальная глубина составляет 40 сантиметров. Шезлонги входят в стоимость билета. В этом году бассейны открыты для посещения со 2 июня.

На "Крыше" есть бар, где предлагают самые большие в Барнауле коктейли объемом 2 литра. Посетителей развлекают приглашенные диджеи.

Адрес: Мало-Олонская, 28.

Телефон: 717-350

Время работы: с 10.00 до 21.00

Цены:

  • за вход в бассейн установлены тарифы для взрослых — 400 рублей;
  • дети 7-12 лет — 200 рублей;
  • дети младше 7 лет — бесплатно.

После 18.00 для всех посетителей бассейна действует скидка 50%.

 

5
Комплекс открытых бассейнов "Пляж"

Самый большой комплекс открытых бассейнов в Сибири открылся в Барнауле в 2016 году, его уже успели облюбовать тысячи барнаульцев. В этом году бассейны начали работать 4 июня. На территории комплекса расположены душ, зоны для переодевания, а также бар и кафе. Есть площадка для пляжного волейбола, батут и детская площадка.

Фото: Вячеслав Мельников/ Amic.ru

Площадь бассейна – 1200 квадратных метров. Глубина – от 70 сантиметров до 1,8 метра. Есть детский многоуровневый бассейн. Минимальная глубина в нем составляет 40 сантиметров, благодаря подогреву поддерживается температура 33 градуса.

Ежедневно работает аниматор и диджей. Напрокат можно взять надувные игрушки и специальные доски для плавания.

Адрес: Энтузиастов, 12в.

Телефон: 76-76-76.

Режим работы: с 10.00 до 21.00

Цены:

  • взрослые — 500 рублей;
  • дети 3-14 лет — 250 рублей;
  • дети до 3 лет — бесплатно.

 

 

 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.06.2017 07:42
- гость -

лето уже кончилось.

0  0
8.06.2017 07:44
- гость -

хааа точно

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