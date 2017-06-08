Летом, когда асфальт начинает плавиться от жары, а столбик термометра неумолимо поднимается все выше и выше, так хочется провести время у воды. Если у вас нет возможности выбраться на пляж, открытый бассейн станет идеальным вариантом. Портал Amic.ru подготовил для своих читателей обзор барнаульских открытых бассейнов.
Пляжный комплекс в "Адриатике" заработал самым первым в Барнауле – 15 мая. Он включает в себя три открытых бассейна (взрослый и два детских). В большом водоеме есть подогрев. С маленьких бассейнов воду сливают каждое утро, моют их и наполняют вновь теплой водой из большого бассейна.
Фото: http://adriatika-plyazh.ru
В комплексе работает кафе, бар. Со своей едой и напитками на пляж-бассейн гостей не пропустят. Шезлонги входят в стоимость билета. Планируются занятия по аквааэробике. Детей будет развлекать аниматор.
Адрес: ул. Попова, 167-а.
Телефон: 501-491.
Время работы: с 9 до 20 часов.
Цены:
- за вход в открытый бассейн с одного взрослого возьмут плату в размере 300 рублей;
- дети в возрасте 3-12 лет — 200 рублей;
- дети до 3 лет — бесплатно.
Провести тут за эти деньги можно хоть весь день.
Открытый бассейн в парк-отеле "Чайка" начал работать с 27 мая. Тут функционируют детский и взрослый бассейны. Есть зонтики, шезлонги, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле. Работают летнее кафе, бар, ресторан, беседки, которые можно снять минимум на 6 часов.
Фото: park-hotelchaika.ru
Желающие провести в "Чайке" несколько дней могут снять номер в отеле. Для проживающих вход в бассейн бесплатный.
Адрес: Пионерская Долина, 4
Телефон: 556–559
Время работы: с 9.00 до 21.00
Цены:
- тариф для взрослых — 400 рублей;
- дети до 10 лет — 300 рублей;
- дети до 3 лет — бесплатно.
Время пребывания не ограничено. В будни действует акция — 50% от цены.
В спорткомплексе "Обь" с 1 июня заработали два бассейна – детский и взрослый. И в том, и в другом есть обогрев, поэтому в водоемах постоянно поддерживается комфортная температура до 28 градусов.
Фото: altairegion22.ru
В детском бассейне, глубина которого 0,9 метра, есть надувные игрушки и доски для плавания. Имеются шезлонги. Работает кафе. Желающие могут позаниматься на тренажерах.
Адрес: Папанинцев, 96.
Телефон: 36–77–95
Время работы: с 10 до 20 часов.
Цены: по сравнению с прошлым годом они поднялись, но всего на 10 рублей. Так, за час в открытом бассейне возьмут плату в размере:
- взрослые — 170 рублей,
- дети — от 80 до 140 рублей (в зависимости от возраста).
При покупке трех часов и более для детей цена 400 рублей, для взрослых – 550 рублей. Также действует акция "2х2". Два часа купания взрослого с ребенком стоят 400 рублей.
Бар с бассейном на крыше открылся в исторической части Барнаула летом 2016 года. Он расположен на четвертом этаже ТЦ "Воскресенье". Отсюда открывается прекрасный вид на город и на реку Обь.
Фото: krysha_barnaul
Есть бассейн для взрослых и для детей. В детском бассейне минимальная глубина составляет 40 сантиметров. Шезлонги входят в стоимость билета. В этом году бассейны открыты для посещения со 2 июня.
На "Крыше" есть бар, где предлагают самые большие в Барнауле коктейли объемом 2 литра. Посетителей развлекают приглашенные диджеи.
Адрес: Мало-Олонская, 28.
Время работы: с 10.00 до 21.00
Цены:
- за вход в бассейн установлены тарифы для взрослых — 400 рублей;
- дети 7-12 лет — 200 рублей;
- дети младше 7 лет — бесплатно.
После 18.00 для всех посетителей бассейна действует скидка 50%.
Самый большой комплекс открытых бассейнов в Сибири открылся в Барнауле в 2016 году, его уже успели облюбовать тысячи барнаульцев. В этом году бассейны начали работать 4 июня. На территории комплекса расположены душ, зоны для переодевания, а также бар и кафе. Есть площадка для пляжного волейбола, батут и детская площадка.
Фото: Вячеслав Мельников/ Amic.ru
Площадь бассейна – 1200 квадратных метров. Глубина – от 70 сантиметров до 1,8 метра. Есть детский многоуровневый бассейн. Минимальная глубина в нем составляет 40 сантиметров, благодаря подогреву поддерживается температура 33 градуса.
Ежедневно работает аниматор и диджей. Напрокат можно взять надувные игрушки и специальные доски для плавания.
Адрес: Энтузиастов, 12в.
Телефон: 76-76-76.
Режим работы: с 10.00 до 21.00
Цены:
- взрослые — 500 рублей;
- дети 3-14 лет — 250 рублей;
- дети до 3 лет — бесплатно.
Комментарии
лето уже кончилось.
хааа точно