Скоро выпускные, а значит, уже бывшим школьникам следует сделать, возможно, самый тяжелый выбор в жизни – выбор профессии. Amic.ru сделал подборку о том, какие методики профориентации используют в других странах.
Франция
Во французских школах за детьми с младших классов наблюдают (выявляют интересы ребенка) наставники. Все данные вносят в личное дело, которое заводят в младшей школе. В выпускных классах специалисты знакомят учеников с востребованными на рынке труда профессиями и дают рекомендации по развитию способностей, чтобы помочь выбрать в ту или иную сферу. Также во Франции есть государственные центры профориентации, в которые можно обратиться, если с выбором профессии возникают проблемы.
Япония
Здесь есть своя уникальная методика профессиональной ориентации — метод "трех китов": самоанализ, оценки специальностей и профессиональные пробы. Начиная с седьмого класса ученики пробуют себя в 16 разных профессиях.
После этого школьники и психологи рассчитывают подробный самоанализ. На основе его результатов разрабатывается индивидуальный для каждого план обучения с учетом самой подходящей для ребенка профессии.
Германия
Профориентацию в Германии проводят с помощью тестов и консультаций. Все данные о каждом ученике вносят в тетрадь, где кроме результатов тестирований есть сведения о семье, интересах и склонностях. На основе этих записей специалисты проводят консультации по выбору профессии. После окончания школы выпускники продолжают специализированное профильное обучение уже на потенциальном рабочем месте.
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Канада
В Канаде при каждом государственном университете есть свои "центры выбора", которые помогают подросткам сделать выбор. Здесь проводят семинары, тесты, а также краткие курсы самоопределения для школьников, с анализом собственных способностей, оценкой актуальности выбранной профессии, поиском альтернативных вариантов, пробы себя в профессии.
Кстати, в Канаде распространена производственная практика, стажировки, подработка и принятие окончательного решения. Конечно, во всем этом им помогают профконсультанты и психологи.
США
Метод правильного выбора профессии в США основан на первичности способностей ребенка по отношению к его предпочтениям. Специалисты по профориентации с раннего детства заводят досье, где учитывают способности ребенка. А школьники, начиная с "нулевых" классов, с помощью профконсультантов изучают свои склонности и уже планируют карьеру. В средних и старших классах у учеников есть возможность попробовать себя на летних каникулах в интересной для них профессии и определиться с выбором.
Великобритания
Интересной формой профориентационной работы в этой стране является двухнедельная производственная практика на производстве. Там школьники могут полноценно поработать и даже заработать реальные деньги.
Также внимание заслуживает английский опыт по созданию мини-предприятий. При школах создаются аналоги реальных производств, где школьники — участники производственного процесса. Есть и директор, и консультант, и просто рабочий — у каждого ребенка есть возможность "примерить" на себя разные профессии. Такая практика помогает им развивать свои интересы и склонности. Ученики приобретают навыки, полезные не только в будущей профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни.
Оксана Исакова
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