Воскресенье, 16 Июль, 10:18

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,88
€ 68,36
Brent
$ 51,5
24°
Обь
261см -11

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Завтрак со стартапомДорожный ремонт – 2017 15-летие FM-Продакшн
Вопрос дня



Что интересного будет на Шукшинском кинофестивале?

, ИА "Амител"
XIX Всероссийский Шукшинский кинофестиваль пройдет в Алтайском крае с 18 по 22 июля в рамках Шукшинских дней на Алтае


18 июля в Алтайском крае состоится одно из главных культурных событий региона — открытие Шукшинского кинофестиваля. Традиционно в эти дни в регион съезжаются звезды кино и эстрады. В рамках фестиваля показывают новинки отечественного кинематографа и среди них выбирают лучший фильм. Рассказываем, что интересного ждет в этом году гостей и участников кинофестиваля и почему нельзя пропустить это событие.

1
Когда состоится открытие Шукшинского кинофестиваля?
Торжественное открытие XIX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля состоится 18 июля в 18:00 перед Алтайским краевым театром драмы им. В.М. Шукшина. Гости фестиваля пройдут по красной дорожке и примут участие в автограф-сессии. Затем на основной сцене театра начнется церемония открытия кинофорума. После церемонии открытия будет показан фильм Виктора Мережко "Не ждали" (внеконкурсная программа).
2
А что за звезды приедут на фестиваль?
Среди почетных гостей и участников кинофестиваля народный артист России Виктор Мережко, рок-музыкант, композитор, автор и режиссер кинопроекта с рабочим названием "Алтайская песня" Гарик Сукачев, заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенев, актер театра и кино Иван Кокорин, режиссеры Анна Матисон, Ксения Баскакова, генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов, продюсер кинокомпании "Ак Барс Фильм" Альбина Нафигова, исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.
3
А какие фильмы покажут?
В этом году в основную конкурсную программу фестиваля вошли девять полнометражных фильмов. В основную программу вошли картины "После тебя" режиссера Анны Матисон с участием Сергея Безрукова, социальная драма "Птица" режиссера Марии Баскаковой с участием Ивана Охлобыстина, военная драма "Иван" режиссера Алены Давыдовой, "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева с участием Евгения Миронова и Константина Хабенского, картина "Ке-ды" режиссера Сергея Соловьева и другие.
4
А что будет новенького?

Впервые в рамках Шукшинского кинофестиваля в 2017 году состоится конкурсный показ короткометражных фильмов. В программе заявлено более 20 картин. "Это кино, снятое молодыми режиссерами о своих ровесниках. Фильмы в основном о тех проблемах, которые не оставят молодежь равнодушной", — отметил руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая, осуществлявшего отбор фильмов, Дмитрий Шарабарин.

Всего на фестиваль в конкурсную программу короткометражного кино прислали около 100 заявок, отборочная комиссия приняла к рассмотрению 70 фильмов, сообщает управление Алтайского края по культуре и архивному делу. Были работы из Индии, Испании, Беларуси, Украины, Италии, Таджикистана, Латвии, Молдовы и России. Среди авторов как опытные и признанные кинорежиссеры, так и начинающие, недавние выпускники кинематографических учебных заведений.

5
Где можно будет посмотреть фильмы?

Показы фильмов Шукшинского кинофестиваля состоятся в Барнауле (кинотеатры "Мир", "Европа", "Огни", "Премьера"), Бийске (торговый центр "Воскресенье"), Белокурихе и Сростках. Также в этом году показы организованы в новом кинозале села Поспелиха и в Быстром Истоке.

Показы фильмов конкурсной программы короткометражного кино в Барнауле пройдут 19 и 20 июля в 19:00 на открытой площадке Спорт-парка Алексея Смертина. Также показы пройдут в селах Поспелиха и Быстрый Исток.

6
Когда и как выберут победителя?

Подведение итогов Шукшинского кинофестиваля состоится 22 июля в 16:00 в селе Сростки на горе Пикет. В 18:00 состоится концерт группы "Лев Шапиро и друзья", а в 20:00 — премьерный показ фильма "Алтайская песня" Гарика Сукачева.

*Документальный фильм с элементами игрового кино "Алтайская песня" — совместный проект музыканта с телеканалом "Первый" и Русским географическим обществом. Съемки проходили в сентябре в Алтайском крае и Республике Алтай. Значительное внимание в фильме уделяют Василию Шукшину, поэтому Гарик Сукачев согласился на предложение организовать специальный показ на Всероссийском Шукшинском кинофестивале.

Сальвина Манукян

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Шукшинские дни-2017

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
09:59
Выжившую в расстреле под Тверью девушку отказались признать потерпевшей 3
09:01
Семь человек погибли при пожаре в Братске 0
08:49
Задержан один из убийц туриста в Абхазии 2
08:15
Группа "Руки вверх" выступила перед жителями Заринска на День города 6
07:45
Что интересного будет на Шукшинском кинофестивале? 0
07:24
Краевой музколледж в Барнауле отремонтируют почти за 43 миллиона рублей 0
07:03
Квартиру в охраняемой монолитной высотке продают в Барнауле за 11,3 млн руб 1
06:44
Что сделают на третьем малаховском кольце в Барнауле в 2017 году? 1
06:23
Воскресенье в Алтайском крае пройдет в условиях ливней, гроз и града 0
06:01
На Оби в центре Барнаула хотят создать искусственный участок под застройку 13
23:02
Скончалась единственная получившая Филдсовскую премию женщина-математик 1
22:01
Лимонад с портретом Сталина начали продавать на Ставрополье 1
21:01
Депутат ГД Толстой защитил дочь, обругавшую в Йеле российское образование 21
20:01
Футбольные фанаты поддержали Поклонскую в борьбе с "Матильдой" 0
19:53
Московский школьник разоблачил шестерых кураторов из "групп смерти" 2
19:28
Климкин назвал ненужной бумажкой итоговое заявление саммита Украина - ЕС 0
18:54
СМИ сообщили о взрыве в Петрозаводске. Видео 0
18:28
Самосвал протаранил два легковых автомобиля в Новосибирске 0
17:53
Россия ограничила полеты "Грузинских авиалиний" в Москву 3
17:29
Дождь, грозу и туман прогнозируют синоптики в Алтайском крае 16 июля 0
16:58
Неизвестные за ночь угнали 13 машин из московского автосалона 2
16:29
СМИ: Siri помогает мошенникам снимать деньги с карт "Сбербанка" 0
15:57
Улицу с самым длинным названием в России нашли под Новосибирском 2
15:29
Фотоновости. Пьяный автомобилист заехал на трамвайные пути ночью в Барнауле 2
14:58
Юные барнаульцы снялись в полнометражном детском фильме 2
14:30
Самогруз упал на забор частного дома в Новосибирске при установке колодца 1
13:58
Авиаудар нанесли по школе в Афганистане - СМИ 1
13:28
Барнаулец украл палатку, дрель и инструменты из строящегося дома 2
12:57
Список наркотических и психотропных веществ расширили в России 1
12:32
Сильные дожди унесли жизни восьми человек в Китае 3
12:00
Амик-эксклюзив: деньги на инвалидах и недееспособных в Бобровском интернате 8
11:55
Очевидцы: легковушка столкнулась с грузовиком на алтайской трассе 4
11:26
СМИ: в Шотландии выставили на продажу остров стоимостью более $5,5 млн 0
10:59
Весенний призыв в вооруженные силы РФ завершился 2
10:29
Двух полковников ФСБ арестовали за вымогательство взятки - СМИ 19
09:52
"Спартак" впервые в истории завоевал Суперкубок России 0
09:24
Фотоновости. Трамвай и пассажирский автобус столкнулись на улице Барнаула 6
08:59
Пять лет тюрьмы назначил суд воевавшему в Донбассе британцу 4
08:24
Путин пообещал не позволять производителям завышать цены на бензин 19
08:02
Кто идет на выборы в Барнаульскую гордуму от "Единой России". Полный список 15
07:45
Карлин заявил, что "Сибирская монета" начнет приносить прибыль с 2018 года 19
07:33
Алтайский край может попасть в проект "Сколково" по развитию генетики 1
07:22
"Качотту" брать будете? Как алтайский фермер делает итальянский сыр 3
07:03
Коттедж с красивой лестницей продают в Барнауле за 12,5 млн рублей 0
06:44
Культовая группа "Руки вверх" выступит в Алтайском крае 15 июля 6
06:23
Дождливая погода сохранится в Алтайском крае 15 июля 0
06:01
"Футбольное побоище": как в Барнауле прошли учения по усмирению хулиганов 15
05:01
Хакер взломал почту специалиста госдепа США по России 0
04:01
Жители Ингушетии спасли людей из машины с горящим бензобаком 1
03:01
Мужчина просит помочь вернуть ему 6-летнюю дочь из тюрьмы в Турции 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.