18 июля в Алтайском крае состоится одно из главных культурных событий региона — открытие Шукшинского кинофестиваля. Традиционно в эти дни в регион съезжаются звезды кино и эстрады. В рамках фестиваля показывают новинки отечественного кинематографа и среди них выбирают лучший фильм. Рассказываем, что интересного ждет в этом году гостей и участников кинофестиваля и почему нельзя пропустить это событие.
Впервые в рамках Шукшинского кинофестиваля в 2017 году состоится конкурсный показ короткометражных фильмов. В программе заявлено более 20 картин. "Это кино, снятое молодыми режиссерами о своих ровесниках. Фильмы в основном о тех проблемах, которые не оставят молодежь равнодушной", — отметил руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая, осуществлявшего отбор фильмов, Дмитрий Шарабарин.
Всего на фестиваль в конкурсную программу короткометражного кино прислали около 100 заявок, отборочная комиссия приняла к рассмотрению 70 фильмов, сообщает управление Алтайского края по культуре и архивному делу. Были работы из Индии, Испании, Беларуси, Украины, Италии, Таджикистана, Латвии, Молдовы и России. Среди авторов как опытные и признанные кинорежиссеры, так и начинающие, недавние выпускники кинематографических учебных заведений.
Показы фильмов Шукшинского кинофестиваля состоятся в Барнауле (кинотеатры "Мир", "Европа", "Огни", "Премьера"), Бийске (торговый центр "Воскресенье"), Белокурихе и Сростках. Также в этом году показы организованы в новом кинозале села Поспелиха и в Быстром Истоке.
Показы фильмов конкурсной программы короткометражного кино в Барнауле пройдут 19 и 20 июля в 19:00 на открытой площадке Спорт-парка Алексея Смертина. Также показы пройдут в селах Поспелиха и Быстрый Исток.
Подведение итогов Шукшинского кинофестиваля состоится 22 июля в 16:00 в селе Сростки на горе Пикет. В 18:00 состоится концерт группы "Лев Шапиро и друзья", а в 20:00 — премьерный показ фильма "Алтайская песня" Гарика Сукачева.
*Документальный фильм с элементами игрового кино "Алтайская песня" — совместный проект музыканта с телеканалом "Первый" и Русским географическим обществом. Съемки проходили в сентябре в Алтайском крае и Республике Алтай. Значительное внимание в фильме уделяют Василию Шукшину, поэтому Гарик Сукачев согласился на предложение организовать специальный показ на Всероссийском Шукшинском кинофестивале.
Сальвина Манукян
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