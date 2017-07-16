А что будет новенького?

Впервые в рамках Шукшинского кинофестиваля в 2017 году состоится конкурсный показ короткометражных фильмов. В программе заявлено более 20 картин. "Это кино, снятое молодыми режиссерами о своих ровесниках. Фильмы в основном о тех проблемах, которые не оставят молодежь равнодушной", — отметил руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая, осуществлявшего отбор фильмов, Дмитрий Шарабарин.

Всего на фестиваль в конкурсную программу короткометражного кино прислали около 100 заявок, отборочная комиссия приняла к рассмотрению 70 фильмов, сообщает управление Алтайского края по культуре и архивному делу. Были работы из Индии, Испании, Беларуси, Украины, Италии, Таджикистана, Латвии, Молдовы и России. Среди авторов как опытные и признанные кинорежиссеры, так и начинающие, недавние выпускники кинематографических учебных заведений.