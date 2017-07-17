Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" пройдет в регионе с 18 по 22 июля. Фестиваль пройдет в юбилейный для края год, поэтому организаторы активно вели переговоры с известными писателями и кинематографистами об участии в главном культурном событии лета. В программу войдут кинофестиваль, литературные чтения, выставки и различные презентации.
В писательскую делегацию вошли писатели и поэты Евгений Водолазкин, Юрий Козлов, Александр Кердан, Вадим Молчанов, Андрей Гришаев, Мария Маркова.
В делегацию кинематографистов вошли режиссер Анна Матисон, режиссёр Виктор Мережко (он же станет председателем жюри Шукшинского кинофестиваля), заслуженная артистка России Марина Яковлева, заслуженный артист Республики Беларусь Анатолий Котенёв, актёр театра и кино Иван Кокорин, рок-музыкант, композитор Гарик Сукачёв.
Да, пожалуй, интересны все мероприятия фестиваля. Так, во вторник, 18 июля, в Барнауле в библиотеке имени Шишкова в 14.00 состоится презентация специального выпуска "Роман-газеты", посвященного 80-летию Алтайского края. А в 15.30 здесь же – "Литературный перекресток", в рамках которого пройдет творческая встреча с писателем, лауреатом премии "Большая книга" Евгением Водолазкиным.
Перед открытием Шукшинского кинофестиваля в 17.00 на улице перед театром драмы покажут спектакль по мотивам рассказа Шукшина "Степка".
И, конечно, не пропустите и само открытие кинофестиваля и "Красную дорожку" (18.00), по которой пройдут высокие гости.
Во второй день фестиваля, в среду, 19 июля, в 14.00 назначен питчинг проектов молодых кинематографистов Сибири. Он пройдет в Спорт-парке Алексея Смертина в гостинице "Олимп".
А в 15.30 в ГМИЛИКА запланировано открытие фотовыставки А. Карпова "Родные просторы".
Фильмы-участники Шукшинского кинофестиваля можно будет посмотреть в Барнауле в кинотеатрах "Европа-Киномир", "Огни", "Премьера". Показ стартует в среду, 19 июля, в 18.30. А в кинотеатре "Мир" в этот день в 18.30 состоится премьерный показ фильма Гарика Сукачева "Алтайская песня".
Показ фильмов конкурсной программы короткометражного кино пройдет 19 и 20 июля на открытой площадке Спорт-парка Алексея Смертина.
В этом году "Шукшинские дни на Алтае" кроме Барнаула пройдут в Бийске, Белокурихе, Новоалтайске, Павловске, Сростках, Быстром Истоке и других населенных пунктах Алтайского края.
Бийск
20 июля в 12.00 состоятся Бийские Шукшинские чтения. Они пройдут в Центральной городской библиотеке им. В.М. Шукшина.
В 18.30 в кинотеатре "Киномир" (ТЦ "Воскресенье") назначен показ фильма Гарика Сукачева "Алтайская песня".
Белокуриха
В 16.00 в санаториях "Белокуриха", "Россия", AltaiWest пройдет конкурсный показ фильмов программы полнометражного игрового кино XIX Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.
В 18.00 в Белокурихинской городской библиотеке состоится творческая встреча с писателями-гостями "Шукшинских дней".
21 июля в 20.00 в концертном зале санатория "Белокуриха" покажут фильм Гарика Сукачева "Алтайская песня".
Смоленское
21 июля в селе Смоленское Смоленского же района в 11 часов пройдут Соболевские литературные чтения.
Традиционно в Сростках пройдут основные и самые зрелищные мероприятия фестиваля.
С самого утра 22 июля здесь начнутся народные гуляния. По традиции в Сростках проведут чтения и песенный фестиваль, откроют выставки и устроят творческие встречи с писателями. С 14:00 до 18:00 будет работать выездная фотовыставка "Вся Россия идет к Шукшину". В 16:00 стартует художественно-публицистическая программа "Земля Шукшина", а в 18:00 на Пикете выступит группа "Лев Шапиро и друзья" с концертной программой "Алтайский ветер". В 20:00 прямо на горе Пикет покажут фильм Гарика Сукачева "Алтайская песня".
История фестиваля началась с Шукшинских чтений в 1976 году, которые прошли спустя два года после смерти Шукшина. Уже через несколько лет чтения переросли во всероссийскую акцию памяти. В 1999 году, в год 70-летия Василия Макаровича Шукшина, X Шукшинские дни обрели статус всероссийских. В 1999 году состоялся первый Шукшинский кинофестиваль.
Сегодня Всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае" — неотъемлемая часть российской культуры и одно из важнейших мероприятий июля. "Шукшинские дни" открывают в Барнауле, они проходят в Бийске, Белокурихе, Новоалтайске, Смоленском, Быстром Истоке и завершаются большим праздником в Сростках. Художественная программа на горе Пикет – кульминация праздника. В родное село Василия Шукшина в этот день приезжают тысячи почитателей его таланта из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Сальвина МанукянЧитайте также в сюжете: Шукшинские дни-2017
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