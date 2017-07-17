Куда стоит сходить?

Да, пожалуй, интересны все мероприятия фестиваля. Так, во вторник, 18 июля, в Барнауле в библиотеке имени Шишкова в 14.00 состоится презентация специального выпуска "Роман-газеты", посвященного 80-летию Алтайского края. А в 15.30 здесь же – "Литературный перекресток", в рамках которого пройдет творческая встреча с писателем, лауреатом премии "Большая книга" Евгением Водолазкиным.

Перед открытием Шукшинского кинофестиваля в 17.00 на улице перед театром драмы покажут спектакль по мотивам рассказа Шукшина "Степка".

И, конечно, не пропустите и само открытие кинофестиваля и "Красную дорожку" (18.00), по которой пройдут высокие гости.

Во второй день фестиваля, в среду, 19 июля, в 14.00 назначен питчинг проектов молодых кинематографистов Сибири. Он пройдет в Спорт-парке Алексея Смертина в гостинице "Олимп".

А в 15.30 в ГМИЛИКА запланировано открытие фотовыставки А. Карпова "Родные просторы".