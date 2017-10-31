Только задумайтесь: один человек производит от 1 до 1,5 кг мусора в день. За неделю семья из трех человек выбрасывает минимум 20 кг отходов. Обычно с вывозом бытового мусора нет проблем в многоквартирных домах, куда хуже ситуация обстоит в частном секторе. Как там должен быть организован вывоз отходов, можно ли складировать и жечь мусор в ограде, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".
Как пояснили Amic.ru в администрации города Барнаула, на сегодняшний день вывоз мусора является обязательной коммунальной платой для жителей многоквартирных домов. Частный сектор заключает такой договор пока по собственному желанию.
"Сейчас в соответствии с Правилами благоустройства города Барнаула №110 сбор и вывоз отходов в зоне застройки индивидуальными жилыми домами осуществляется на основании договоров на вывоз мусора, заключенных домовладельцами со специализированными организациями. Либо домовладельцы могут это делать самостоятельно при условии приобретения ими талонов для утилизации отходов на городском полигоне твердых бытовых отходов. Централизованный вывоз отходов может быть организован тарным способом или бестарным способом в зависимости от плотности застройки частного сектора", — сообщили в мэрии.
Иначе говоря, "частнику" предоставляется выбор: либо самому везти свой мусор на полигон, либо заключить договор на вывоз мусора с подрядчиком. Напомним, полигон ТБО в Барнауле находится далеко за городом. Поэтому для многих проще заключить договор с мусоровывозящей компанией.
На территории индивидуальной жилой застройки Барнаула централизованный вывоз отходов осуществляют три мусоровывозящие организации: АО "ЭКО-Комплекс", ООО "Научный городок", ООО "Благоустройство-2". Сотрудничество между сторонами возможно после заключения договора.
"Учитывая, что услуга по вывозу отходов не является регулируемой, тариф определяется на основании договора между специализированной компанией и жителями индивидуальной жилой застройки. Владелец частного дома вправе обратиться в мусоровывозящую компанию для заключения договора на оказание услуги по вывозу отходов", — поясняют в городской администрации.
Как выяснил Amic.ru в АО "ЭКО-Комплекс", плата в месяц за одного прописанного в частном доме человека составит 58,79 рубля. Тариф на одного человека в ООО "Благоустройство-2" составляет 50,94 рубля. Дешевле всего эта услуга стоит в ООО "Научный городок" — 44,32 рубля. При заключении договора этот тариф умножается на количество прописанных в домовладении жильцов. Это и будет ваша месячная плата за вывоз ТБО.
Но далеко не все жители частного сектора имеют договор на вывоз твердых бытовых отходов. Нежелание заключать договор они, как правило, аргументируют отсутствием или незначительным образованием мусора, который можно утилизировать на собственном участке.
Частный сектор действительно зачастую завален мусором, который периодически поджигают сами граждане, а потом задыхаются от смога. Весной и осенью в пожарную часть то и дело "сыплются" жалобы от граждан, что в городской черте горит трава и мусор. Люди сжигают не только сухую ботву, но и прочие отходы.
Другие предпочитают выбрасывать мусор и вовсе где придется. В итоге в городе образуются стихийные помойки. В Барнауле в 2016 году таких свалок было 26 на общей площади около трех гектаров. Из них 20 было ликвидировано. Как сообщили Amic.ru в отделе регионального государственного экологического надзора Минприроды Алтайского края, за девять месяцев 2017 года было обнаружено еще 50 таких мест: 38 свалок ликвидировали добровольно, еще две по решению суда.
А в соответствии все с теми же Правилами благоустройства запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в не предназначенных для этих целей местах, в том числе засорять улицы и иные общественные места, сжигать отходы, листву, сухую траву, мусор, складировать строительный мусор в местах временного хранения отходов, выносить и сметать мусор на проезжую часть улиц, тротуары, в колодцы ливневой канализации.
За такие нарушения предусматривается вынесение предупреждения или наложение административного штрафа для граждан в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Размер наказания для должностных лиц составит от 1 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 5 до 50 тысяч рублей.
Могут, но если заключили договор. Самовольно делать это запрещено, так как жители многоэтажек оплачивают эту услугу, а гости из частного сектора – нет. Но на деле "частники" в Барнауле действительно без оплаты нередко выбрасывают мусор в баки многоэтажек. И таблички, установленные рядом с контейнерными площадками о возможном штрафе за незаконный вывоз мусора, никого не пугают.
"Количество контейнеров для жителей многоквартирного жилищного фонда установлено в соответствии с нормой накопления, утвержденной постановлением администрации города от 03.06.2013 №2011 "О начислении оплаты за услуги по вывозу твердых бытовых отходов", и в случае их использования жителями индивидуальных жилых домов происходит переполнение. Место складирования отходов указывается при заключении договора", — поясняют в мэрии.
После визитов посторонних контейнеры заполняются быстрее, чем должны, ведь расчетный объем принимаемых отходов не соответствует реальному числу жителей, которые пользуются точкой сбора. В итоге мусор вывозится отсюда несвоевременно. Отходы копятся, привлекая насекомых, мышей и крыс. Все это негативно сказывается на санитарной обстановке.
И пока остается только взывать к совести граждан. Но с 1 января 2019 года все владельцы частных домов будут обязаны заключить договор с мусоровывозящими компаниями. Эту норму закрепили поправки в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления". Но если договор придется все равно заключать, почему это не сделать сейчас, чтобы наш город стал красивее и чище?
Комментарии
Когда организуют раздельный сбор мусора? Почему не организован раздельный сбор и утилизация стекла и пластмасс.
Свалки будут, пока вывоз мусора не станет бесплатным. А частники не заключают договора, потому что с печками и банями и правда мусора в разы меньше, а забирают у них мусор местами раз в неделю , а плата как у жителей в многоэтажках.