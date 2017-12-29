Почему и на сколько вырастет плата за мусор в Барнауле в 2018 году

Фото: Вячеслава Мельникова/Amic.ru
Начало года — это, кроме всего прочего, и рост платы за коммуналку. В 2018 может (пока официальных решений нет) вырасти плата за вывоз мусора. Ее рост возможен и во втором полугодии. Рассказываем, как и почему.
Плата за вывоз мусора рассчитывается управляющими компаниями, ТСЖ и утверждается на общем собрании собственников многоквартирного дома. Для частного сектора и при отсутствии УК размер платы утверждается администрацией Барнаула.
На сегодняшний день ни администрация Барнаула, ни управляющие компании и ТСЖ еще не определились со стоимостью услуги по вывозу мусора, которая будет предъявляться потребителям в 2018 году.
По оценкам генерального директора АО "ЭКО-Комплекс" Виктора Карла, с 2018 года плата в квитанции на человека увеличится примерно на 20 рублей для благоустроенного жилья (многоквартирные дома), на 50 рублей — для частного сектора. Об этом он сообщил порталу Amic.ru.
Плата за вывоз мусора рассчитывается по формуле: норматив (в Барнауле он пока составляет 0,184 кубических метра в месяц на человека для благоустроенного и частично благоустроенного жилья и 0,269 кубометра для частного сектора), умноженный на тариф (установленный УК или администрацией Барнаула) и количество людей в квартире.
Например, сейчас в частном секторе в Барнауле плата за выброс мусора на одного человека в АО "ЭКО-Комплекс" составляет 58,79 рубля, в ООО "Благоустройство-2" — 50,94 рубля, ООО "Научный городок" — 44,32 рубля.
Дело в росте предельных тарифов на захоронение твердых отходов за счет включения в него платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).
Эта плата является обязательной для операторов по обращению с ТКО (в Барнауле это "Эко-Комплекс").
С 1 января по 31 декабря тариф за тонну мусора четвертого класса опасности (несортированный бытовой мусор), захороненного на полигоне, составит 1000,29 рублей за тонну. Пятого класса опасности (самые малоопасные отходы) — 199,01 рублей за тонну. Отметим, почти 80% тарифа для четвертого класса — это и есть НВОС.
До этого времени тариф на захоронение рассчитывался по объему — в кубометрах. Так что понять, насколько это больше, сложно. Примерно, в несколько раз.
В Управлении Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов пояснили, что чем больше будет раздельного мусора, тем больше пятого класса отходов. Соответственно, и общий тариф меньше.
Пока в Барнауле система раздельного сбора мусора работает слабо. Но федеральный законодатель обязывает ее развивать.
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Кстати, 20% от этой платы уходит в федеральный бюджет, по 40% в региональный и муниципальные бюджеты. Эти средства будут направлены на решение экологических проблем
Напомним, что сейчас речь идет о тарифе для оператора полигона. Но его рост может спровоцировать и рост платы для жителей.
Возможным ростом платы для жителей обеспокоены в ЛДПР. Депутат Барнаульской городской Думе, либерал-демократ Дмитрий Ворсин заявил, что уже направил обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы России по Алтайскому краю и в краевую прокуратуру с просьбой провести проверку.
Эксперты говорят, что скорее всего, да.
Дело в том, что ориентировочно в августе-сентября 2018 года (крайний срок — до 1 января 2019 года) в регионе заработает новая схема вывоза и утилизации мусора.
Появится региональный оператор (будет избран на конкурсной основе). И уже он предложит Управлению по тарифам свои экономические обоснованные предложения по тарифу (будет включать полный цикл сбора, вывоза, обработки, захоронения, утилизации ТКО). Каким будет этот новый тариф пока не понятно.
Кроме того, если в городах есть такая строчка в квитанции — вывоз ТБО, то в селах этим просто никто не занимался. А после прихода регоператора, по федеральному закону, платить за мусор придется вообще всем, каждому сельскому дому.
Впрочем, в Управлении по тарифам просят не спешить с выводами. Там отмечают: плата может даже сократиться.
Изменятся и нормативы. Они уже утверждены, но применяться будут только после начала работы регоператора. Именно с учетом этих нормативов, а также тарифа регоператора, который пока не утвержден, и будет рассчитываться плата жителей.
Новые нормативы на одного проживающего:
- в многоквартирном доме в Барнауле — 0,180 кубических метров в месяц
- в индивидуальном жилом в Барнауле — 0,292 куб.м./мес.
- в многоквартирном и индивидуальном жилом доме в остальных городах и районах края — 0,121 куб.м./мес.
Нормативы для организаций (кубометров в месяц):
- Банки, финансовые организации (на одного сотрудника)— 0,316
- Административное, офисное учреждение (на одного сотрудника) — 0,128
- Продовольственный магазин (на 1 кв.м.) — 0,038
- Супермаркет, универмаг (на 1 кв.м.) — 0,037
- Автомастерская, "шиномонтажка", СТО (за одно машино-место) — 1,108
- Дошкольное образовательное учреждение (за одного ребенка) — 0,029
- Школа (на одного учащегося) — 0,009
- Кафе, рестораны, бары (одно место) — 0,160
и так далее.
Комментарии
Карл без Клары украл и ещё украдет! Банковский работник гадит 0,316 м3 в месяц! Вот бы посмотреть, что это за куча и из чего!!! И чем больше в полтора раза мусора у частника, чем в многоквартирном доме, когда отходы со стола съела собака, отходы пищевки в огород, бумагу сожгли в бане. Кто тот умник, кто считал? Как его ФИО?