Традиции Масленицы

Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье. К празднику хозяйки всегда готовились заранее: по традиции главное блюдо всей недели — блины. Обычно первый блин было принято отдавать нищим и бездомным.

Кроме того, это время веселых праздников и народных гуляний.

Каждый день праздничной недели имеет свое название. Понедельник – встреча Масленицы. В этот день принято собираться всей семьей за одним столом. Вторник – заигрыш. Парни заигрывали с будущими невестами. Среда – лакомка, именно в этот день принято ходить к теще на блины.

Четверг – разгуляй. С него начинались уличные гуляния: водили хороводы, катались с горок и даже устраивали уличные бои. Пятница – тещины вечерки. В этот день, наоборот, теща приходила в гости к дочери и зятю. Блины в этот день должен готовить зять. Суббота – золовкины встречи, и в воскресенье отмечали проводы зимы. Это главный день праздника. Празднование приобретало особый размах, и, конечно, главным обычаем этого дня было сжигание чучела.