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Масленица-2018: когда празднуем и надо ли дарить подарки близким

, ИА "Амител"
Когда в 2018 году россияне отмечают Масленицу и как высчитать дату праздника самостоятельно?

Фото: u-f.ru


Масленица — праздник переходящий. Это значит, что конкретной даты празднования в календаре нет, и каждый год празднование выпадает на разные дни. Когда Масленицу отмечают в 2018 году, а также о традициях праздника и подарках для близких читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

1
Когда отмечают Масленицу в 2018 году?
В 2018 году праздник приходится на воскресенье, 18 февраля. Масленичная неделя начнется в понедельник, 12 февраля.
2
Как высчитать дату праздника самостоятельно?
Каждый год Масленица выпадает на разные даты. Однако определить день можно самостоятельно. Надо отнять от даты Пасхи 56 дней – 48 дней Великого поста и неделю самой Масленицы. Получается, что в текущем году праздник отмечают 18 февраля.
3
Традиции Масленицы

Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье. К празднику хозяйки всегда готовились заранее: по традиции главное блюдо всей недели — блины. Обычно первый блин было принято отдавать нищим и бездомным.

Кроме того, это время веселых праздников и народных гуляний.

Каждый день праздничной недели имеет свое название. Понедельник – встреча Масленицы. В этот день принято собираться всей семьей за одним столом. Вторник – заигрыш. Парни заигрывали с будущими невестами. Среда – лакомка, именно в этот день принято ходить к теще на блины.

Четверг – разгуляй. С него начинались уличные гуляния: водили хороводы, катались с горок и даже устраивали уличные бои. Пятница – тещины вечерки. В этот день, наоборот, теща приходила в гости к дочери и зятю. Блины в этот день должен готовить зять. Суббота – золовкины встречи, и в воскресенье отмечали проводы зимы. Это главный день праздника. Празднование приобретало особый размах, и, конечно, главным обычаем этого дня было сжигание чучела.

4
Что принято дарить на Масленицу?

Масленица всегда считалась семейным праздником, поэтому и подарки должны быть для дома. Например, уместным подарком будет посуда и кухонная утварь. Также отличным подарком может стать угощение: торт, пирог, пряники. Желательно не покупные, а домашние.

Девочкам дарили недорогие украшения, женщинам – шали, платки, теплые пледы. Также хорошим подарком считаются сувениры, сделанные своими руками.

 

 


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