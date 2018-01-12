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Масленица — праздник переходящий. Это значит, что конкретной даты празднования в календаре нет, и каждый год празднование выпадает на разные дни. Когда Масленицу отмечают в 2018 году, а также о традициях праздника и подарках для близких читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье. К празднику хозяйки всегда готовились заранее: по традиции главное блюдо всей недели — блины. Обычно первый блин было принято отдавать нищим и бездомным.
Кроме того, это время веселых праздников и народных гуляний.
Каждый день праздничной недели имеет свое название. Понедельник – встреча Масленицы. В этот день принято собираться всей семьей за одним столом. Вторник – заигрыш. Парни заигрывали с будущими невестами. Среда – лакомка, именно в этот день принято ходить к теще на блины.
Четверг – разгуляй. С него начинались уличные гуляния: водили хороводы, катались с горок и даже устраивали уличные бои. Пятница – тещины вечерки. В этот день, наоборот, теща приходила в гости к дочери и зятю. Блины в этот день должен готовить зять. Суббота – золовкины встречи, и в воскресенье отмечали проводы зимы. Это главный день праздника. Празднование приобретало особый размах, и, конечно, главным обычаем этого дня было сжигание чучела.
Масленица всегда считалась семейным праздником, поэтому и подарки должны быть для дома. Например, уместным подарком будет посуда и кухонная утварь. Также отличным подарком может стать угощение: торт, пирог, пряники. Желательно не покупные, а домашние.
Девочкам дарили недорогие украшения, женщинам – шали, платки, теплые пледы. Также хорошим подарком считаются сувениры, сделанные своими руками.
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