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Платить будет каждая бабушка: как изменится система сбора мусора на Алтае

, ИА "Амител"
По новым правилам за выброс мусора платить придется абсолютно всем, даже жителям деревни

Фото: medialenta.ru


Абсолютно всем производителям отходов, в том числе и простым жителям, через несколько месяцев придется платить за вывоз мусора. Даже людям, живущим в сельской местности и никогда за это не платившим. Портал Amic.ru поясняет, что именно меняется в Алтайском крае. Вся "мусорная реформа", конечно, общероссийского характера.

1
Что это за вывоз мусора такой?

Все мы платим за жилищно-коммунальные услуги. Да, мы возмущаемся, что эта плата постоянно растет. Да, кто-то отказывается или просто не может по этим счетам платить. Но абсолютно все мы понимаем, что за каждый месяц потребления услуг нам придет квитанция с платой за свет, воду, тепло, газ.

Вывоз мусора — точно такая же услуга. На нее особо не обращают внимания, ведь в квитанции это чуть ли не самая дешевая услуга, а часто она "запрятана" в жилищные услуги управляющей компании или ТСЖ.

Читайте также: На сколько и почему выросла плата за выброс мусора в Барнауле

За вывоз мусора многие даже не платят. Например, жители деревень. Ведь мусор им никто и не вывозит централизованно. Что-то сжигается, что-то самостоятельно вывозится на свалку (официальную и благоустроенную или несанкционированную и никем не контролируемую, а то и вовсе в лес). Жители частного сектора в городах тоже злоупотребляют: договор на услугу не заключают, а мусор выбрасывают в контейнер соседнего многоквартирного дома.

Жители региона в год производят почти два миллиона тонн мусора, это не считая производств и предприятий. Логично именно с них брать плату за утилизацию этого мусора.

2
А что изменится?

На самом деле меняется вся система сбора, транспортировки, утилизации и захоронения мусора.

До 1 мая 2018 года в Алтайском крае будет на конкурсной основе выбрано семь региональных операторов. Каждый оператор на своей территории сам или с привлечением подрядчиков будет организовывать сбор и вывоз мусора, причем с выборкой части мусора, которую можно переработать (стекло, бумага, пластик, не загрязненные пищевыми отходами). Именно регоператор будет отвечать за захоронение мусора.

Читайте также: Почему и на сколько вырастет плата за вывоз мусора в Барнауле: инфографика

Вывоз мусора (вместо ТБО это будет ТКО — твердые коммунальные отходы) станет коммунальной услугой, как электроэнергия, отопление. Всегда будет в отдельной строке. И оказывать ее будет региональный оператор. Хотя жители на общем собрании смогут выбрать: платят напрямую ему или через УК.

Самое главное изменение — за вывоз мусора будут обязаны платить все жители и предприятия. Но об этом ниже.

3
Все будут обязаны платить?

Все.

"Региональный оператор обязан заключить договор с каждым юридическим и физическим лицом — образователем твердых коммунальных отходов. С каждой бабушкой в деревне. И каждая бабушка будет обязана платить за эту услугу", — прокомментировал генеральный директор АО "Эко-Комплекс" Виктор Карл.

По информации портала Amic.ru, "Эко-Комплекс" (сейчас является оператором барнаульского полигона) будет участвовать в конкурсе на регоператора и имеет высокие шансы им стать, как одна из крупных компаний города.

Сейчас жители частного сектора имеют законный выбор: заключить договор на вывоз мусора или вывозить его самостоятельно (а кто там будет тебя контролировать: на полигон ты вывез и заплатил там за прием или просто вывалил на ближайшей свалке). Но с приходом регоператора договор станет обязательным условием. И платить придется всем.

4
Когда изменятся тарифы?
После 1 июля 2018 года.
5
Как много придется платить?
Вот тут нам пока нечего ответить. Тариф будет установлен краевым управлением по тарифам. Но только на основании предложенного регоператором экономически обоснованного тарифа. Каким примерно будет этот тариф — неизвестно. Но можем предположить, что в районе 50-100 рублей с человека. В Ивановской области, например, тариф обсуждался на уровне 70-100 рублей.
6
Но ведь в Барнауле тариф на вывоз мусора и так подорожал недавно?

Действительно, с 1 января 2018 года в Барнауле изменилась плата за вывоз мусора (тарифы для пользователей услуг оператора барнаульского полигона — АО "ЭКО-Комплекс"):

  • на одного жителя в благоустроенной или частично благоустроенной квартире – 71,77 руб. в месяц (ранее - 40,22 руб.),

  • на одного жителя частного дома или неблагоустроенной квартиры – 104,92 руб. (ранее – 58,79 руб.).

Это произошло из-за включения в тариф для полигона платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). НВОС платят не жители, а именно операторы полигонов, но из-за роста их трат выросла и плата на услугу для жителей.

Летом тариф должен снова измениться, при этом НВОС отменен не будет.

7
А как меня могут заставить платить?

По словам Виктора Карла, после установления тарифов региональный оператор опубликует договор на свои услуги, и он будет считаться заключенным путем публичной оферты.

"На физическое лицо открывается лицевой счет, и на него производится начисление. Открытие счета на физлицо может быть произведено и без его ведома", — сообщил он.

По сути, так же, как и за электричество. Если не платите — вы должник. Вот только если свет вам еще могут отрубить за большие долги, то как будут наказывать и понуждать "мусорных неплательщиков" – пока непонятно.

Напомним, что выбрасывать мусор где попало нельзя и сегодня. Например, в Барнауле гражданин может получить штраф в 500-3000 рублей за выброс мусора везде, кроме официальных полигонов и свалок. А еще за сжигание отходов, травы и листвы.

Читайте также в сюжете: Мусорная реформа
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.01.2018 14:34
- гость -

Представлено,как приговор(((

0  0
18.01.2018 14:36
- гость -

Так и есть. А учитывая монополизированность этой услуги, тарифы будут расти не меньше, чем на электричество.

0  0
18.01.2018 14:48
- гость -

Какая там экология, личное обогщение, монополиста мусоросборщика

0  0
18.01.2018 14:49
Чистюля

Я готова платить, при условии, что будет организован раздельный сбор и сортировка мусора, а нормативы приведут к реальным цифрам. То, что творится сейчас - это не просто беспредел, а коррупционная клоака, совершенно не думающая об экологии и, уж тем более, о нас грешных.

0  0
18.01.2018 14:51
С Соседней Ветки

Монополизация при клептократии никогда к хорошему не приводила.

0  0
18.01.2018 14:54
Vanadiy2014

Чистюля, раздельный сбор, это уже не сто рублей, а само мало пара тысяч.

0  0
18.01.2018 15:01
-гость-

Совсем ох......ли с...ки.

0  0
18.01.2018 15:09
- гость -


18.01.2018 15:01
-гость-

http://my-files.ru/Get/npaa85/38.jpg/thumb500.jpg

0  0
18.01.2018 15:12
987654321

Олигархам денег надо все больше и больше.

0  0
18.01.2018 15:13
- гость -

И штрафы за несанкционированный выброс должны быть не 500, а десятки тысяч рублей, и процент участковому за каждый составленный протокол. А то весь бор засрали, в частном секторе свалка на свалке, да и у забора каждой стройки свалки.

0  0
18.01.2018 15:19
Трутень

Т.е. с июля тариф может быть 170 руб с человека? Например, семья из 3-х человек будет платить примерно 500 руб в месяц только за мусор. Это против 40 руб с человека ранее. При этом, обяжут даже в деревне оплачивать, где мусоровоза отродясь не видели.
Ну наверное точно экология сразу улучшится, перерабатывающие заводы построят, полигоны перестанут расти, с такими-то деньгами! Или все же опять только у чинушей вырастут особняки?

0  0
18.01.2018 15:22
это писец, товарищи

Я так и не понял за что будут платить сельские жители? За то что раньше у них не вывозили мусор и теперь не будут? Или построят нормальный полигон ТКО?

0  0
18.01.2018 15:28
Vanadiy2014

Трутень, откуда данные про 170 рублей с июля?

0  0
18.01.2018 15:55
Арина

Простите, но в деревне-то с какого перепуга людям платить за услугу, которую они не получают? Или всё же будет организован вывоз этих ТКО? Откуда им в деревне взяться-то в объеме для регулярного вывоза? Съедобные остатки живности скармливаются, в компост закапываются. Твердые... А много их там, твёрдых-то - стекла, пластика, бумаги? Бумага, кстати, в печки уходит.

Короче, очередная бредятина от властей. Ну и кто-то неплохо на этом заработает, ясен пень.

0  0
18.01.2018 16:08
Vanadiy2014

Откуда им в деревне взяться-то в объеме для регулярного вывоза? Съедобные остатки живности скармливаются, в компост закапываются. Твердые... А много их там, твёрдых-то - стекла, пластика, бумаги?

Арина, куда деревенские девают пакеты, полторашки, стеклотару, консервные банки, батарейки, картофельные шкурки, старую технику, канцтовары, изношенную обувь и т.п.? Они не пользуются плодами цивилизации или отслужившее полностью идёт в дело и не загрязняется окружающая среда?

0  0
18.01.2018 16:12
- гость -

18.01.2018 16:08
Vanadiy2014

Ну наберется этого добра, что в печке не горит, пара ведер за год.

0  0
18.01.2018 16:16
Vanadiy2014

18.01.2018 16:12
- гость -

Ну наберется этого добра, что в печке не горит, пара ведер за год.

Если быть точнее, то за месяц. С человека. Не надо деревенских считать за неандертальцев, не знакомых с цивилизацией.

0  0
18.01.2018 16:18
Гостья из деревни.

Vanadiy2014 в печку буржуйку всё, в деревне всё тленно, пластиковые бутылки мы моем и дальше используем. Пакеты стираем или коврики из них вяжем. Консервные банки вообще отдельная тема для дальнейших нужд.

0  0
18.01.2018 16:30
- гость -

Консервные банки вообще отдельная тема
Ванадий из них выплавляют.))

0  0
18.01.2018 16:30
- гость -

18.01.2018 14:36
Так приведи динамику изменения цен для населения на электроэнергию с газовой плитой? Лет за 10 последних? И с остальными тарифами готов?
"Я готова платить, при условии, что будет организован раздельный сбор и сортировка мусора, а нормативы приведут к реальным цифрам. То, что творится сейчас - это не просто беспредел, а коррупционная клоака, совершенно не думающая об экологии и, уж тем более, о нас грешных."
-Так в этом и весь цимус! Если УК будет сортировать хотя бы на два вида мусок (пищевые отходы и нет), то и цена будет доли НВОС разная аж в 5 раз, да еще и можно по факту, а не по нормативу, только не верю, что жители с 10 этажа готовы отказаться от мусоропровода.
Также не понимаю как организовать сортировку у частных лиц, если они не объединены в УК или ТСЖ сортировку, т.к. норматив в разы больше и дороже, лично для себя заказывать два контейнера и вывозить их раз в месяц (а то и два) нереально, вонь будет несусветная.

0  0
18.01.2018 16:32
- гость -

А из ванадия потом без геноцидные эклеры стряпают.))

0  0
18.01.2018 19:35
Doka

Телега впереди лошади. Сбор денег не повлияет на экологию, как летали пакеты, так и продолжиться (даже если дАть денег в 10 раз больше сборщикам, хозяевам полигонов или переименовать ТБО в ТКО).
Будут перерабатывающие (сортировочные) заводы, тогда и толк с мусором будет. А так просто кормушка или к 1 июля 2018 года построим в каждой деревне?

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