Что это за вывоз мусора такой?

Все мы платим за жилищно-коммунальные услуги. Да, мы возмущаемся, что эта плата постоянно растет. Да, кто-то отказывается или просто не может по этим счетам платить. Но абсолютно все мы понимаем, что за каждый месяц потребления услуг нам придет квитанция с платой за свет, воду, тепло, газ.

Вывоз мусора — точно такая же услуга. На нее особо не обращают внимания, ведь в квитанции это чуть ли не самая дешевая услуга, а часто она "запрятана" в жилищные услуги управляющей компании или ТСЖ.

Читайте также: На сколько и почему выросла плата за выброс мусора в Барнауле

За вывоз мусора многие даже не платят. Например, жители деревень. Ведь мусор им никто и не вывозит централизованно. Что-то сжигается, что-то самостоятельно вывозится на свалку (официальную и благоустроенную или несанкционированную и никем не контролируемую, а то и вовсе в лес). Жители частного сектора в городах тоже злоупотребляют: договор на услугу не заключают, а мусор выбрасывают в контейнер соседнего многоквартирного дома.

Жители региона в год производят почти два миллиона тонн мусора, это не считая производств и предприятий. Логично именно с них брать плату за утилизацию этого мусора.