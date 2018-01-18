Фото: medialenta.ru
Абсолютно всем производителям отходов, в том числе и простым жителям, через несколько месяцев придется платить за вывоз мусора. Даже людям, живущим в сельской местности и никогда за это не платившим. Портал Amic.ru поясняет, что именно меняется в Алтайском крае. Вся "мусорная реформа", конечно, общероссийского характера.
Все мы платим за жилищно-коммунальные услуги. Да, мы возмущаемся, что эта плата постоянно растет. Да, кто-то отказывается или просто не может по этим счетам платить. Но абсолютно все мы понимаем, что за каждый месяц потребления услуг нам придет квитанция с платой за свет, воду, тепло, газ.
Вывоз мусора — точно такая же услуга. На нее особо не обращают внимания, ведь в квитанции это чуть ли не самая дешевая услуга, а часто она "запрятана" в жилищные услуги управляющей компании или ТСЖ.
Читайте также: На сколько и почему выросла плата за выброс мусора в Барнауле
За вывоз мусора многие даже не платят. Например, жители деревень. Ведь мусор им никто и не вывозит централизованно. Что-то сжигается, что-то самостоятельно вывозится на свалку (официальную и благоустроенную или несанкционированную и никем не контролируемую, а то и вовсе в лес). Жители частного сектора в городах тоже злоупотребляют: договор на услугу не заключают, а мусор выбрасывают в контейнер соседнего многоквартирного дома.
Жители региона в год производят почти два миллиона тонн мусора, это не считая производств и предприятий. Логично именно с них брать плату за утилизацию этого мусора.
На самом деле меняется вся система сбора, транспортировки, утилизации и захоронения мусора.
До 1 мая 2018 года в Алтайском крае будет на конкурсной основе выбрано семь региональных операторов. Каждый оператор на своей территории сам или с привлечением подрядчиков будет организовывать сбор и вывоз мусора, причем с выборкой части мусора, которую можно переработать (стекло, бумага, пластик, не загрязненные пищевыми отходами). Именно регоператор будет отвечать за захоронение мусора.
Читайте также: Почему и на сколько вырастет плата за вывоз мусора в Барнауле: инфографика
Вывоз мусора (вместо ТБО это будет ТКО — твердые коммунальные отходы) станет коммунальной услугой, как электроэнергия, отопление. Всегда будет в отдельной строке. И оказывать ее будет региональный оператор. Хотя жители на общем собрании смогут выбрать: платят напрямую ему или через УК.
Самое главное изменение — за вывоз мусора будут обязаны платить все жители и предприятия. Но об этом ниже.
Все.
"Региональный оператор обязан заключить договор с каждым юридическим и физическим лицом — образователем твердых коммунальных отходов. С каждой бабушкой в деревне. И каждая бабушка будет обязана платить за эту услугу", — прокомментировал генеральный директор АО "Эко-Комплекс" Виктор Карл.
По информации портала Amic.ru, "Эко-Комплекс" (сейчас является оператором барнаульского полигона) будет участвовать в конкурсе на регоператора и имеет высокие шансы им стать, как одна из крупных компаний города.
Сейчас жители частного сектора имеют законный выбор: заключить договор на вывоз мусора или вывозить его самостоятельно (а кто там будет тебя контролировать: на полигон ты вывез и заплатил там за прием или просто вывалил на ближайшей свалке). Но с приходом регоператора договор станет обязательным условием. И платить придется всем.
Действительно, с 1 января 2018 года в Барнауле изменилась плата за вывоз мусора (тарифы для пользователей услуг оператора барнаульского полигона — АО "ЭКО-Комплекс"):
-
на одного жителя в благоустроенной или частично благоустроенной квартире – 71,77 руб. в месяц (ранее - 40,22 руб.),
-
на одного жителя частного дома или неблагоустроенной квартиры – 104,92 руб. (ранее – 58,79 руб.).
Это произошло из-за включения в тариф для полигона платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). НВОС платят не жители, а именно операторы полигонов, но из-за роста их трат выросла и плата на услугу для жителей.
Летом тариф должен снова измениться, при этом НВОС отменен не будет.
По словам Виктора Карла, после установления тарифов региональный оператор опубликует договор на свои услуги, и он будет считаться заключенным путем публичной оферты.
"На физическое лицо открывается лицевой счет, и на него производится начисление. Открытие счета на физлицо может быть произведено и без его ведома", — сообщил он.
По сути, так же, как и за электричество. Если не платите — вы должник. Вот только если свет вам еще могут отрубить за большие долги, то как будут наказывать и понуждать "мусорных неплательщиков" – пока непонятно.
Напомним, что выбрасывать мусор где попало нельзя и сегодня. Например, в Барнауле гражданин может получить штраф в 500-3000 рублей за выброс мусора везде, кроме официальных полигонов и свалок. А еще за сжигание отходов, травы и листвы.
Комментарии
Представлено,как приговор(((
Так и есть. А учитывая монополизированность этой услуги, тарифы будут расти не меньше, чем на электричество.
Какая там экология, личное обогщение, монополиста мусоросборщика
Я готова платить, при условии, что будет организован раздельный сбор и сортировка мусора, а нормативы приведут к реальным цифрам. То, что творится сейчас - это не просто беспредел, а коррупционная клоака, совершенно не думающая об экологии и, уж тем более, о нас грешных.
Монополизация при клептократии никогда к хорошему не приводила.
Чистюля, раздельный сбор, это уже не сто рублей, а само мало пара тысяч.
Совсем ох......ли с...ки.
18.01.2018 15:01
-гость-
Олигархам денег надо все больше и больше.
И штрафы за несанкционированный выброс должны быть не 500, а десятки тысяч рублей, и процент участковому за каждый составленный протокол. А то весь бор засрали, в частном секторе свалка на свалке, да и у забора каждой стройки свалки.
Т.е. с июля тариф может быть 170 руб с человека? Например, семья из 3-х человек будет платить примерно 500 руб в месяц только за мусор. Это против 40 руб с человека ранее. При этом, обяжут даже в деревне оплачивать, где мусоровоза отродясь не видели.
Ну наверное точно экология сразу улучшится, перерабатывающие заводы построят, полигоны перестанут расти, с такими-то деньгами! Или все же опять только у чинушей вырастут особняки?
Я так и не понял за что будут платить сельские жители? За то что раньше у них не вывозили мусор и теперь не будут? Или построят нормальный полигон ТКО?
Трутень, откуда данные про 170 рублей с июля?
Простите, но в деревне-то с какого перепуга людям платить за услугу, которую они не получают? Или всё же будет организован вывоз этих ТКО? Откуда им в деревне взяться-то в объеме для регулярного вывоза? Съедобные остатки живности скармливаются, в компост закапываются. Твердые... А много их там, твёрдых-то - стекла, пластика, бумаги? Бумага, кстати, в печки уходит.
Короче, очередная бредятина от властей. Ну и кто-то неплохо на этом заработает, ясен пень.
Откуда им в деревне взяться-то в объеме для регулярного вывоза? Съедобные остатки живности скармливаются, в компост закапываются. Твердые... А много их там, твёрдых-то - стекла, пластика, бумаги?
Арина, куда деревенские девают пакеты, полторашки, стеклотару, консервные банки, батарейки, картофельные шкурки, старую технику, канцтовары, изношенную обувь и т.п.? Они не пользуются плодами цивилизации или отслужившее полностью идёт в дело и не загрязняется окружающая среда?
18.01.2018 16:08
Vanadiy2014
Ну наберется этого добра, что в печке не горит, пара ведер за год.
18.01.2018 16:12
- гость -
Ну наберется этого добра, что в печке не горит, пара ведер за год.
Если быть точнее, то за месяц. С человека. Не надо деревенских считать за неандертальцев, не знакомых с цивилизацией.
Vanadiy2014 в печку буржуйку всё, в деревне всё тленно, пластиковые бутылки мы моем и дальше используем. Пакеты стираем или коврики из них вяжем. Консервные банки вообще отдельная тема для дальнейших нужд.
Консервные банки вообще отдельная тема
Ванадий из них выплавляют.))
18.01.2018 14:36
Так приведи динамику изменения цен для населения на электроэнергию с газовой плитой? Лет за 10 последних? И с остальными тарифами готов?
"Я готова платить, при условии, что будет организован раздельный сбор и сортировка мусора, а нормативы приведут к реальным цифрам. То, что творится сейчас - это не просто беспредел, а коррупционная клоака, совершенно не думающая об экологии и, уж тем более, о нас грешных."
-Так в этом и весь цимус! Если УК будет сортировать хотя бы на два вида мусок (пищевые отходы и нет), то и цена будет доли НВОС разная аж в 5 раз, да еще и можно по факту, а не по нормативу, только не верю, что жители с 10 этажа готовы отказаться от мусоропровода.
Также не понимаю как организовать сортировку у частных лиц, если они не объединены в УК или ТСЖ сортировку, т.к. норматив в разы больше и дороже, лично для себя заказывать два контейнера и вывозить их раз в месяц (а то и два) нереально, вонь будет несусветная.
А из ванадия потом без геноцидные эклеры стряпают.))
Телега впереди лошади. Сбор денег не повлияет на экологию, как летали пакеты, так и продолжиться (даже если дАть денег в 10 раз больше сборщикам, хозяевам полигонов или переименовать ТБО в ТКО).
Будут перерабатывающие (сортировочные) заводы, тогда и толк с мусором будет. А так просто кормушка или к 1 июля 2018 года построим в каждой деревне?