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Прогулки на теплоходе — одно из самых популярных летних развлечений жителей Барнаула. Сейчас, с приходом жары, начинается самый разгар навигационного сезона. Рассказываем, сколько стоит прогулка по воде, сколько времени она длится и сколько стоят билеты.
Пока что в Барнауле прогулки на воде проходят только на теплоходе "Москва". В 2017-ом горожане также покупали билеты на на теплоход "ПТ-63 с верандой". В настоящее время его еще не выпустили в "большое плавание". И возможно, его и не выпустят. В постоянном расписании две "Москвы"
"Москва" ходит каждый час, время прогулки — 1 час 20 минут. Стоимость билета для взрослых составляет 240 рублей, для детей 120 рублей. Детям до пяти лет — бесплатно.
Бобровка, Рассказиха
Рейс до Бобровки (три часа пути) ходит только по субботам и воскресеньям в 11.00 утра. В будние дни этого рейса нет. Стоимость билетов: 48 рублей взрослый, 24 — детский. Детям до пяти лет проезд бесплатный.
Однако ежедневно ходит теплоход до Рассказихи (пять часов в пути). Стоимость билета "Барнаул — Рассказиха" составляет 72 рубля для взрослых, и 36 рублей для детей. Детям до пяти лет проезд бесплатный.
Можно. Стоимость аренды теплохода в Барнауле (цена указана за один час):
- теплоход "Москва" — 6 000 рублей (пассажирский);
- прогулочный теплоход с верандой — 15 000 рублей;
- теплоход ПТ — 4 000 рублей.
Когда соберитесь прогуляться по воде, лучше позвонить и узнать, а точно ли рейс будет. Потому что могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Например, теплоход откупили или погодные условия не позволяют выходит на воду.
Телефоны для справок: +7 (3852) 50–53–86 и +7 (3852) 50–53–80.
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