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Чемпионат мира по футболу в России уже назвали турниром, "где возможно все". Неуверенная игра Аргентины, вылет немецкой сборной, выход России из группы - эти и другие события мундиаля обсуждают болельщики по всему миру. Первые игры на вылет начинаются 30 июня. О прогнозах на матчи в материале Amic.ru.
Встреча этих сборных пройдет 30 июня в Казани. Эту пару по праву называют одной из самых интересных. Команда Лионеля Месси показывала довольно неубедительную игру на протяжении всего группового этапа. И то, что они дошли до плей-офф, в том числе большая удача, а не мастерство команды.
Франция играла более стабильно, но ничего выдающегося не показала. А от матча Дания — Франция, который закончился ничьей — 0:0, болельщики ждали намного большего.
По прогнозам спортивных аналитиков, первый тайм встречи пройдет без голов. Предпочтение в букмекерской линии отдается сборной Франции. Но не надо списывать со счетов легендарного Месси, который уже не единожды совершал чудо и "вытаскивал" команду.
Впервые за 32 года россияне вышли в плей-офф. Их соперниками в матче, который пройдет 1 июля в Москве, станут фавориты турнира - сборная Испании.
Прогноз неблагоприятен для хозяев чемпионата. Несмотря на то, что они уверенно вышли из группы, нельзя не признать, что соперники были довольно слабыми.
К сборной Испании тоже есть вопросы, но они показывают более стабильную игру. Аналитики отмечали, что с первых дней испанцы показывают не лучшую свою игру, на какую способны. Но при этом состав команды сильный и перспективный.
Матч пройдет 30 июня. Сборные Уругвая и Португалии на чемпионате мира представляют собой довольно ровную пару. Поэтому если букмекеры и отдают предпочтение одной из команд, то с небольшим преимуществом. Больше шансов, по мнению аналитиков, имеет Уругвай. Но явного фаворита в этом матче, повторимся, нет. Так, коэффициент на проход Португалии в четвертьфинал — 2,00, а на Уругвай коэффициент 1,86.
Нельзя сказать, что эти сборные показали свою лучшую игру на групповом этапе. Уругвай выиграл три матча (по 1:0 у Египта и Саудовской Аравии, 3:0 у России) и не пропустил ни одного гола. Португалии было несколько сложнее, но и соперники у нее были куда серьезнее. Безусловно, главная надежда португальской сборной — это Криштиану Роналду. Уругвай — более сбалансированная сборная.
Эта встреча, которая пройдет 2 июля, может оказаться довольно яркой, с учетом эмоциональной игры обеих команд на групповом этапе. Очевидный фаворит матча — Бразилия. Футболисты сборной без поражений прошли групповой этап. На их счету две победы с одинаковым счетом 2:0 и один матч закончился со счетом 1:1.
Команда Мексики полюбилась нейтральным болельщикам со всего мира за свою яркую игру, однако эксперты считают, что они потратили все свои силы. И последняя игра со шведами, где скандинавы забили в ворота Мексики три мяча, это доказала.
Игра сборных пройдет 2 июля. Явные фавориты — команда Бельгии. Японцы с огромным трудом вышли из группы, где собрались не самые сильные команды. Азиаты серьёзно уступают звёздным бельгийцам.
Во вторник, 3 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Швеции и Швейцарии. Эти команды 12 раз встречались друг с другом. И пять раз победа доставалась шведам, четыре раза швейцарцам. Три матча закончились ничьей.
Судьба Швеции на ЧМ-2018 решилась на матче с Мексикой. Скандинавы могли вовсе не пройти в плей-офф, но они уверенно победили Мексику со счетом 3:0.
Букмекерские конторы считают, что Швеция является аутсайдером предстоящего матча. Шансы на её победу составляют 31%. В выходе же из группы Швейцарии никто не сомневался с самого начала. По мнению букмекеров, шансы на победу Швейцарии в матче равны 38%.
При этом аналитики предрекают достаточно равную игру. В основное время возможна ничья, не исключают и серию пенальти, которая решит, кто пройдет дальше.
Комментарии
Финал Россия-Англия
Жаль, Корея не вышла. Еще бы кого-нибудь турнули с плей-оффа на радостях.
Уоу, уоу,уоу, Амик! Любопытный разбор, но со многим согласен. Но я ставлю на Колумбию!
Посмотрим)
1. Аргентосы
2. Испанцы
3. Уругвай
4. Хорваты
5. Бразильцы
6. Бельгия
7. Швейцары
8. Колумбия
Но денежную ставку поставлю только одну: вопреки всему на победу России над Испанией)
29.06.2018 13:46
Грантштейн
за меня сотку поставь)
при встрече отдам