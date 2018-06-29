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Прогнозы на плей-офф: чего ждать от чемпионата мира по футболу – 2018

, ИА "Амител"
Один из главных фаворитов турнира - сборная Германии - вылетела с ЧМ-2018. На кого делать ставку?

© Getty Images


Чемпионат мира по футболу в России уже назвали турниром, "где возможно все". Неуверенная игра Аргентины, вылет немецкой сборной, выход России из группы - эти и другие события мундиаля обсуждают болельщики по всему миру. Первые игры на вылет начинаются 30 июня. О прогнозах на матчи в материале Amic.ru.

1
Франция – Аргентина

Встреча этих сборных пройдет 30 июня в Казани. Эту пару по праву называют одной из самых интересных. Команда Лионеля Месси показывала довольно неубедительную игру на протяжении всего группового этапа. И то, что они дошли до плей-офф, в том числе большая удача, а не мастерство команды.

Франция играла более стабильно, но ничего выдающегося не показала. А от матча Дания — Франция, который закончился ничьей — 0:0, болельщики ждали намного большего.

По прогнозам спортивных аналитиков, первый тайм встречи пройдет без голов. Предпочтение в букмекерской линии отдается сборной Франции. Но не надо списывать со счетов легендарного Месси, который уже не единожды совершал чудо и "вытаскивал" команду.

2
Россия — Испания

Впервые за 32 года россияне вышли в плей-офф. Их соперниками в матче, который пройдет 1 июля в Москве, станут фавориты турнира - сборная Испании.

Прогноз неблагоприятен для хозяев чемпионата. Несмотря на то, что они уверенно вышли из группы, нельзя не признать, что соперники были довольно слабыми.

К сборной Испании тоже есть вопросы, но они показывают более стабильную игру. Аналитики отмечали, что с первых дней испанцы показывают не лучшую свою игру, на какую способны. Но при этом состав команды сильный и перспективный.

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3
Уругвай — Португалия

Матч пройдет 30 июня. Сборные Уругвая и Португалии на чемпионате мира представляют собой довольно ровную пару. Поэтому если букмекеры и отдают предпочтение одной из команд, то с небольшим преимуществом. Больше шансов, по мнению аналитиков, имеет Уругвай. Но явного фаворита в этом матче, повторимся, нет. Так, коэффициент на проход Португалии в четвертьфинал — 2,00, а на Уругвай коэффициент 1,86.

Нельзя сказать, что эти сборные показали свою лучшую игру на групповом этапе. Уругвай выиграл три матча (по 1:0 у Египта и Саудовской Аравии, 3:0 у России) и не пропустил ни одного гола. Португалии было несколько сложнее, но и соперники у нее были куда серьезнее. Безусловно, главная надежда португальской сборной — это Криштиану Роналду. Уругвай — более сбалансированная сборная.

4
Хорватия — Дания
Сборные встретятся 1 июля. В настоящий момент Хорватию называют чуть ли не главным претендентом на звание чемпиона мира. Эксперты предрекают довольно сдержанную игру, говорят, что не стоит надеяться на большое количество голов. При этом спортивные аналитики предрекают, что мяч будет залетать только в ворота Дании.
5
Бразилия — Мексика

Эта встреча, которая пройдет 2 июля, может оказаться довольно яркой, с учетом эмоциональной игры обеих команд на групповом этапе. Очевидный фаворит матча — Бразилия. Футболисты сборной без поражений прошли групповой этап. На их счету две победы с одинаковым счетом 2:0 и один матч закончился со счетом 1:1.

Команда Мексики полюбилась нейтральным болельщикам со всего мира за свою яркую игру, однако эксперты считают, что они потратили все свои силы. И последняя игра со шведами, где скандинавы забили в ворота Мексики три мяча, это доказала.

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6
Бельгия — Япония

Игра сборных пройдет 2 июля. Явные фавориты — команда Бельгии. Японцы с огромным трудом вышли из группы, где собрались не самые сильные команды. Азиаты серьёзно уступают звёздным бельгийцам.

7
Швеция — Швейцария

Во вторник, 3 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Швеции и Швейцарии. Эти команды 12 раз встречались друг с другом. И пять раз победа доставалась шведам, четыре раза швейцарцам. Три матча закончились ничьей.

Судьба Швеции на ЧМ-2018 решилась на матче с Мексикой. Скандинавы могли вовсе не пройти в плей-офф, но они уверенно победили Мексику со счетом 3:0.

Букмекерские конторы считают, что Швеция является аутсайдером предстоящего матча. Шансы на её победу составляют 31%. В выходе же из группы Швейцарии никто не сомневался с самого начала. По мнению букмекеров, шансы на победу Швейцарии в матче равны 38%.

При этом аналитики предрекают достаточно равную игру. В основное время возможна ничья, не исключают и серию пенальти, которая решит, кто пройдет дальше.

8
Колумбия — Англия
Матч пройдет 3 июля. Большинство уверены, что сборная Англии одержит уверенную победу и забьет в ворота соперника два мяча. В колумбийцев верит меньшинство. Но все-таки, по мнению аналитиков, они смогут поразить ворота англичан.
Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Татьяна Гладкова Редактор рубрики экономика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

29.06.2018 12:33
Дима

Финал Россия-Англия

0  0
29.06.2018 12:46
- гость -

Жаль, Корея не вышла. Еще бы кого-нибудь турнули с плей-оффа на радостях.

0  0
29.06.2018 13:19
- гость -

Уоу, уоу,уоу, Амик! Любопытный разбор, но со многим согласен. Но я ставлю на Колумбию!

0  0
29.06.2018 13:46
Грантштейн

Посмотрим)
1. Аргентосы
2. Испанцы
3. Уругвай
4. Хорваты
5. Бразильцы
6. Бельгия
7. Швейцары
8. Колумбия

Но денежную ставку поставлю только одну: вопреки всему на победу России над Испанией)

0  0
29.06.2018 13:50
Serg 1

29.06.2018 13:46
Грантштейн

за меня сотку поставь)
при встрече отдам

0  0
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