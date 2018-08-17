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Почему плата за мусор в Барнауле снизится и когда ждать перерасчета

, ИА "Амител" , Александра Черданцева
Горожан ждет сокращение платы за вывоз и утилизацию ТБО

Фото: rk.karelia.ru


Мы уже давно привыкли, что плата за коммуналку только растет. А потому снижение платы за мусор, которое в ближайшее время ждет барнаульцев, — очень приятное исключение. Напомним, рост этой платы произошел в начале года из-за изменения федерального закона. И вот спустя полгода произошло снижение стоимости этой строчки в квитанции. Почему и будет ли перерасчет, расскажет портал Amic.ru.

1
О каком снижении платы идет речь?

В квитанциях жителей Барнаула эта услуга называется "вывоз и утилизация ТБО".

Сумма складывается из двух составляющих:

  • стоимость услуги по сбору и транспортировке ТБО, которая определяется в соответствии с договорами, заключенными между образователями отходов (физические, юридические лица) и специализированными мусороперевозящими организациями;
  • тариф на услугу по захоронению (утилизации) ТКО (твердых коммунальных отходов), который утверждается управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

С января 2018 года для АО "ЭКО-Комплекс" (оператор барнаульского полигона) был установлен новый тариф на захоронение (утилизацию) ТКО IV класса опасности в размере 1000,29 рубля за одну тонну. Именно по этому тарифу на полигон завозили отходы мусоровывозящие компании, собиравшие их из мусорных контейнеров.

Почему мы упомянули этот тариф? Потому что он вырос в несколько раз. И хотя в Алтайском крае полномочия по утверждению цен (тарифов) на коммунальные услуги закреплены за вышеназванным тарифным управлением, региональные чиновники тут ни при чем.

В конце прошлого года федеральные власти включили в тариф на захоронение ТКО новую составляющую — плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Именно из-за НВОС пришлось существенно поднять тариф для барнаульского полигона. В тарифе для "ЭКО-Комплекса" 80% составляет именно "экологический налог".

Но 29 июня 2018 года решением федерального правительства ставка платы за НВОС была снижена. Снизили тариф и для "ЭКО-Комплекса" до 296,29 рубля за тонну, что на 70% ниже ранее действовавшего тарифа.

2
Будет ли перерасчет?

Да, плата за вывоз и утилизацию ТБО снизится. Предельный тариф на данную услугу в АО "ЭКО-Комплекс" составлял 390,05 рубля. После перерасчета — 249,25 рубля. Новый тариф будет применен к правоотношениям, возникшим с 1 января 2018 года. То есть он пересмотрен "задним числом". Так что перерасчет будет.

"Администрация города совместно с ООО "Вычислительный центр ЖКХ" и Системой "Город" разрабатывает механизм перерасчета платы за данную услугу в автоматизированном режиме", — сообщили порталу Amic.ru в администрации Барнаула.

Перерасчет будет за период с января по июль 2018 года в соответствии с проведенными ранее начислениями. Горожане увидят это в платежных документах за август 2018 года.

3
Каким стал тариф после снижения?

Для пользователей услуг АО "ЭКО-Комплекс" с 1 января 2018 года тариф (сниженный) в расчете на одного человека в многоквартирном доме составляет 44, 87 рубля (для сравнения: тариф, который был после повышения, — 71,77 руб.), для жителей индивидуальной жилой застройки — 67,05 рубля (был 104, 92 руб.).

Подобные услуги оказывают порядка 11 компаний, наиболее крупные из них — ООО "Механизатор", ООО "Спецавтомаш", ООО "Благоустройство 2". В ценовой политике организации ориентированы на цены АО "ЭКО-Комплекс".

4
Зачем ввели НВОС и почему потом его снизили?

Плата за негативное воздействие на окружающую среду ранее распространялась только на юридических лиц. Физические лица как образователи отходов стали плательщиками данного сбора с 1 января 2018 года.

Только Барнаул в год производит около 510 тысяч тонн отходов. В Алтайском крае же более 4,7 млн тонн твердых коммунальных отходов, причем половина из них — отходы жителей региона. Пока они перерабатываются незначительно (только лишь некоторые виды пластика, металл, бумага), большая часть складируется на полигоне, но немало горожане выбрасывают на несанкционированные свалки. Введение НВОС — одна из мер по наведению коммунального порядка в стране.

Отметим, что эти деньги идут только в казну и только на экологические цели. Компания "ЭКО-Комплекс" выступает как оператор по сбору средств НВОС, перечисляя поступившую плату ежеквартально авансовыми платежами в бюджет. Так, 5% собранного НВОС направляется в федеральный бюджет, 40% — в региональный, 55% — в бюджет Барнаула.

Администрация краевой столицы, например, на эти средства планировала строить контейнерные площадки, мусоросортировочные комплексы, мусороперегрузочные станции, полигон. Сейчас средств на это станет значительно меньше. Если бы НВОС не был сокращен в середине года с перерасчетом на начало года, в Барнауле его могли бы собрать 160-200 млн рублей, а с учетом отходов, перемещенных на несанкционированные свалки, сумма могла приблизиться к 400 млн рублей.

А снизили НВОС в семь раз для смягчения негативных последствий из-за роста тарифов организаций в сфере обращения с ТКО. Однако ставка действует только в 2018 году. С 2019 года она будет расти на 15% в течение семи лет. Это снова приведет к росту платы за вывоз мусора, но не значительно.

Отметим также, что рост платы за вывоз мусора коснулся не только барнаульцев, но и жителей всего региона, в городах и селах, где организован централизованный вывоз мусора. И теперь она будет пересмотрена везде.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.08.2018 12:16
- гость -

ага 23,9 рубля с 1 человека супер перерасчет

0  0
17.08.2018 13:09
- гость -

ага 23,9 рубля с 1 человека супер перерасчет

не 23,9 рубля а снижение тарифа на 34,5%
вот до чего единый день голосования доводит ))

0  0
17.08.2018 13:15
- гость -

шикардос

0  0
17.08.2018 13:16
- гость -

учитывая что никто из нас на такой объем как ни старайся мусора не производит так вообще прям облагодатольствовали

0  0
17.08.2018 13:56
- гость -

Мы за вывоз мусора платили 300 руб в месяц ,за двоих

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