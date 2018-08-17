Зачем ввели НВОС и почему потом его снизили?

Плата за негативное воздействие на окружающую среду ранее распространялась только на юридических лиц. Физические лица как образователи отходов стали плательщиками данного сбора с 1 января 2018 года.

Только Барнаул в год производит около 510 тысяч тонн отходов. В Алтайском крае же более 4,7 млн тонн твердых коммунальных отходов, причем половина из них — отходы жителей региона. Пока они перерабатываются незначительно (только лишь некоторые виды пластика, металл, бумага), большая часть складируется на полигоне, но немало горожане выбрасывают на несанкционированные свалки. Введение НВОС — одна из мер по наведению коммунального порядка в стране.

Отметим, что эти деньги идут только в казну и только на экологические цели. Компания "ЭКО-Комплекс" выступает как оператор по сбору средств НВОС, перечисляя поступившую плату ежеквартально авансовыми платежами в бюджет. Так, 5% собранного НВОС направляется в федеральный бюджет, 40% — в региональный, 55% — в бюджет Барнаула.

Администрация краевой столицы, например, на эти средства планировала строить контейнерные площадки, мусоросортировочные комплексы, мусороперегрузочные станции, полигон. Сейчас средств на это станет значительно меньше. Если бы НВОС не был сокращен в середине года с перерасчетом на начало года, в Барнауле его могли бы собрать 160-200 млн рублей, а с учетом отходов, перемещенных на несанкционированные свалки, сумма могла приблизиться к 400 млн рублей.

А снизили НВОС в семь раз для смягчения негативных последствий из-за роста тарифов организаций в сфере обращения с ТКО. Однако ставка действует только в 2018 году. С 2019 года она будет расти на 15% в течение семи лет. Это снова приведет к росту платы за вывоз мусора, но не значительно.

Отметим также, что рост платы за вывоз мусора коснулся не только барнаульцев, но и жителей всего региона, в городах и селах, где организован централизованный вывоз мусора. И теперь она будет пересмотрена везде.