Фото: Александра Черданцева
Барнаул одним из первых муниципалитетов Алтайского края вступает в новый этап мусорной реформы. В ближайшее время в городе изменится система вывоза мусора, изменится и плата за эту услугу. Рассказываем, чего ждать горожанам.
С 2019 года в Алтайском крае вывозить мусор будут централизованно. И даже там, где раньше эта работа никогда не делалась. За организацию процесса будет отвечать так называемый региональный оператор.
В регионе семь зон, для каждой по конкурсу был определен свой оператор. В Барнаульской зоне (куда входят Барнаул, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий районы) это будет акционерное общество "ЭКО-Комплекс". Компания уже несколько лет занимается вывозом мусора и является оператором единственного в Барнауле полигона твердых бытовых отходов.
По закону все региональные операторы должны приступить к работе не позднее 1 января 2019 года. Но в Барнауле работа начнется раньше. "ЭКО-Комплекс" приступит к обязанностям 15 декабря 2018 года.
"Если сказать просто, то главная обязанность регоператора — обеспечить сбор отходов в местах образования у населения и юридических лиц и их доставку до места захоронения. Мы также отвечаем за организацию мероприятий по развитию инфраструктуры объектов ТКО на обслуживаемой территории", — об этом ранее в интервью Amic.ru сказал руководитель "ЭКО-Комплекса" Виктор Карл.
Жители многоквартирных домов, скорее всего, даже не заметят изменений, кроме платы. А вот частный сектор ждет много новшеств.
В Барнауле до сих пор было три возможных варианта вывоза мусора из частного сектора.
- На определенное количество домов ставится мусорный контейнер или бункер-накопитель (большой металлический кузов), в данном случае жители заключали договоры с перевозчиком, ему же платили деньги за эту услугу.
- Жители в определенное время выносят к дороге у дома специальные пакеты с мусором, и их забирает приезжающий мусоровоз, платой за услугу была плата за пакеты. Подробнее об этом читайте в материале "Опытная Мохнатушка: как в пригороде Барнаула будут вывозить бытовой мусор".
- Жители ни с кем не заключали договор и никому не платили, а мусор выбрасывали куда придется. Часто в контейнеры близ многоквартирных домов, отчего те раньше заполнялись.
Теперь будет только два первых варианта. Там, где есть контейнерные площадки или бункера, мусор будет вывозиться так же. А вот где их нет или установить невозможно, будет использоваться бестарный метод. Пока 20-25% частного сектора обслуживается бестарным способом, сообщили Amic.ru в компании "ЭКО-Комплекс". Региональный оператор бесплатно предоставляет жителям тару: на первом этапе — одноразовые пакеты зеленого цвета. Исходя из утверждённых нормативов — в месяц на двух человек предусмотрено четыре таких пакета объемом по 90 литров каждый.
В определенное время, в соответствии с договором и графиком вывоза, жители должны будут выставлять пакеты на улицы. Затем их заберет представитель регионального оператора на территории. Потребителю рекомендуется установить на своем доме табличку с адресом для надлежащего оказания услуги.
С 15 декабря по 31 декабря 2018 года плата за вывоз ТКО для жителей Барнаула установлена в размере:
- 66,82 рубля с человека в месяц для твердых коммунальных отходов четвертого класса опасности (по сути, это весь несортированный мусор),
- 63,32 рубля — пятого класса опасности.
С 1 января 2019 года тариф будет другим. Устанавливает его не регоператор, а Управление по ценам и тарифам Алтайского края. Плата за вывоз мусора в 2019 году будет определена в ближайшие дни. И она примерно будет соответствовать размеру вышеуказанной платы.
Для сравнения: с 2019 года для жителей Славгорода, Ярового, Благовещенского, Бурлинского, Кулундинского и ряда соседних районов плата будет составлять 111,43 рубля. А вот в Бийске, Белокурихе, Алтайском, Зональном, Смоленском и ряде других районов плата на уровне 36,12 рубля, но это тоже по тарифам 2018 года, к 2019-му они изменятся.
Считать будут по-разному. Приведенная выше плата указана только за одного человека, если в квартире проживает больше, то и платить придется за каждого. Если в доме есть управляющие компании или ТСЖ, то они обязаны предоставлять данные о количестве проживающих ежемесячно. В домах, где нет УК или ТСЖ, плата выставляется на количество прописанных, указанных в договоре, собственники сами сообщают об изменениях.
Жители частного сектора обязаны самостоятельно сообщать регоператору об изменениях количества проживающих и зарегистрированных в течение пяти дней после изменений. В случае установления несоответствия лиц, заявленных в договоре и фактически проживающих, региональный оператор имеет право доначислить плату за услугу.
Нет, платить придется всем, как за свет или отопление. Теперь по закону услуга "вывоз твердых коммунальных отходов" будет не жилищной, а коммунальной.
"Согласно федеральному законодательству, собственники твердых коммунальных отходов (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели) обязаны заключить договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами", — прокомментировали в "ЭКО-Комплексе".
Если потребитель в течение 15-ти дней со дня размещения региональным оператором предложения о заключении договора не направил заявку, то договор считается заключенным и вступившим в силу на 16-й рабочий день.
Если человек отказывается платить, то он становится должником, и к нему применяются меры по взысканию долга.
По вопросам заключения договора потребители могут обратиться по адресу: 656063, г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 16. Телефоны: +7(3852) 504-304 (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), +7(3852) 504-552 (для физических лиц). Адрес электронной почты: eco-komplex@mail.ru . Договор размещен на сайте www.eco-komplex22.ru.
А с 20 декабря региональный оператор открывает офис в центре Барнаула по адресу пр-т Социалистический, 14. Специалисты "ЭКО-Комплекса" готовы проконсультировать по телефону 8-800-350-73-37 (звонок бесплатный).
Главным по вывозу мусора будет региональный оператор — АО "ЭКО-Комплекс". Именно эта компания будет выстраивать логистику, собирать средства, решать возникающие проблемы. Однако по закону для такой крупной зоны, как Барнаульская, регоператор обязан найти несколько подрядчиков.
Компании уже определены по итогам аукциона. Итак, в Барнауле вывозить мусор будут:
- ООО "Экосоюз" — в Железнодорожном и Октябрьском районах,
- АО "Механизатор" — в Центральном районе,
- АО "ЭКО-Комплекс" — в Индустриальном и Ленинском районах.
В "ЭКО-Комплекс" заверили, что машин хватит.
Ответственность за содержание контейнерных площадок, которые расположены на придомовой территории и входят в состав общего имущества многоквартирных домов, несут собственники помещений. Управляющие компании или ТСЖ на основании заключенного договора на обслуживание обязаны следить за порядком на площадке: контролировать ее наполнение и чистоту на территории.
В тех случаях, когда контейнерные площадки не входят в состав общего имущества, ответственность возлагается на орган местного самоуправления.
Обязанности регионального оператора возникают с момента погрузки мусора в мусоровоз. Он отвечает только за вывоз и утилизацию отходов, которые размещаются непосредственно на контейнерных площадках. Водители мусоровозов также должны подбирать мусор, просыпавшийся при погрузке.
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Комментарии
Почему в Бобровке бросили вывозить мусор? Убрали счет из сбера, в системе город не зарегистрировались, оплату произвести невозможно. Вывозить 4 недели не было машины коммунального хозяйства!
В одностороннем порядке отказались исполнять договор в селах, после перерасчетов,кто будет за это привлекать ?