Чистый четверг: что нельзя делать в четвертый день Страстной недели

Четвертый день Страстной седмицы – Чистый четверг. До Пасхи остается два дня, верующие усиленно готовятся к главному христианскому празднику. Amic.ru рассказывает, что принято и что запрещено делать в Чистый четверг и какие приметы связаны с этим днем.
Чистый четверг – четвертый день Страстной седмицы (последней недели накануне главного православного праздника Пасха, – прим. ред.). Чистый четверг иначе называют Великий четверг, Великий четверток, Страстной четверг.
Всю неделю перед Пасхой верующие вспоминают последние дни Христа на земле и готовятся отпраздновать его воскрешение.
В Чистый четверг церковь вспоминает важнейшие события из жизни Христа, описанные в Библии: Тайную вечерю, молитву Иисуса в Гефсиманском саду и предательство Иуды Искариота.
В эпизоде о Тайной вечере описывается последняя трапеза Иисуса с двенадцатью учениками, во время которой он предсказал предательство одного из них и дальнейшую судьбу христианства. Также Христос омыл ноги учеников, преподал им важнейшие заповеди о христианской любви и смирении, и установил таинство Евхаристии или Святого причастия (употребление освященного хлеба и вина).
Согласно Евангелию, молитва в Гефсиманском саду стала для Иисуса последней перед арестом. Место молитвы почитается верующими, туда совершаются паломничества. В настоящее время здесь находится католическая Церковь всех наций, построенная в 1924 году, возле ее алтаря – камень, на котором, по преданию, молился Иисус.
После молитвы в Гефсиманском саду ученик Иисуса Иуда Искариот предал его. Он поцеловал Иисуса, указав таким образом страже на него. Это событие также принято вспоминать в Чистый четверг.
В Чистый четверг православные отправляются в храмы, где совершается литургия Василия Великого, освящается миро. Принято исповедоваться, совершать причастие. Вечером в храмах читают "Двенадцать Евангелий".
Народные традиции говорят о том, что в Чистый четверг православные просыпались раньше восхода Солнца и смывали грязь и грехи, принимая водные процедуры. Хозяйки занимались уборкой в домах, мыли иконы, выбрасывали ненужные вещи и стирали белье. После этого в доме зажигали лампадки и свечи. Можно было начинать печь куличи и красить яйца.
Также в Чистый четверг делали "четверговую соль", которая, по поверьям, обладает целительной силой. Православные верили, что стрижка в этот день помогала избавиться от сглаза и порчи.
- Если в Чистый четверг вымыться и помыть дом, будет чисто весь год.
- Если в этот день солнечно, светлой будет вся весна.
- Если пересчитать все деньги в доме три раза, они не переведутся весь год.
- Если пасхальный кулич не пропекся, год будет хлопотным.
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