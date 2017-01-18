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Расчетно-кассовое обслуживание, а также снятие наличных в настоящий момент приостановлено в барнаульском отделении Тальменка-банка. Об этом пишет портал Rambler news service.

Как сообщают работники банка, приостановление обслуживания проводится по приказу руководства. Деятельность банка будет восстановлена тогда, когда решит начальство, говорят в банке.

Напомним, в конце прошлого года Центробанк сообщил о том, что председатель правления Олег Семкичев привлечен к административной ответственности по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Отметим, что в сентябре 2015 года стало известно, что этот банк попал под украинские санкции.