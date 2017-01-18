Фото: politsib.ru
Расчетно-кассовое обслуживание, а также снятие наличных в настоящий момент приостановлено в барнаульском отделении Тальменка-банка. Об этом пишет портал Rambler news service.
Как сообщают работники банка, приостановление обслуживания проводится по приказу руководства. Деятельность банка будет восстановлена тогда, когда решит начальство, говорят в банке.
Напомним, в конце прошлого года Центробанк сообщил о том, что председатель правления Олег Семкичев привлечен к административной ответственности по статье "Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Отметим, что в сентябре 2015 года стало известно, что этот банк попал под украинские санкции.
Комментарии
Ну вот. А ведь у кого то депозиты и расчетные счета в этом банке... накрылись медным тазом.
Ну вот. А ведь у кого то депозиты и расчетные счета в этом банке... накрылись медным тазом. Физические лица могут не волноваться на этот счет, т.к. есть страховка.
по сути эта формулировка основание для закрытия банка
Никакого открытия в нынешнем виде уже не будет. После приостановки обслуживания только два варианта: прекращение деятельности и ликвидация либо санация новым собственником.
Цб конечно санацию разрешает провести, а потом банк всё равно накрывает медным тазом..потому как разнарядка, слишком много банков развелось. Но если причина закрытия банка фиктивная, то скандалить надо на всю страну.
еще год назад говорила, что банк накроется, но блин знакомые вкладчики не поверили. Ну что же удачи в возвращении денег.
Озвучте новый прогноз на этот год
Руководство банка закрывает банк, а где ЦБ, он тоже пасует перед безпределом?