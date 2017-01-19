Специальная комиссия Центробанка продолжает проверку в главном офисе алтайской финансовой организации "Тальменка-Банк". Однако причины этой проверки и сроки ее окончания пока неизвестны, об этом сообщили в отделении по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центробанка.

Днем 18 января стало известно, что алтайский "Тальменка-Банк" приостановил проведение всех операций клиентов. Как сообщают работники банка, приостановление обслуживания проводится по приказу руководства. Деятельность банка будет восстановлена тогда, когда решит начальство. При этом отделения "Тальменка-Банка" работают в консультационном режиме.

Комментарий в самой кредитной организации на данный момент получить не удалось. При этом в банковской сфере ходят слухи, что в ближайшее время Центробанк лишит "Тальменка-Банк" лицензии. Как пишет агентство "Прайм", сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в этом банке на 1 декабря 2016 года составила 1,2 миллиарда рублей.

"Если наступит страховой случай, то выплаты Агентства по страхованию вкладов могут составить около 1 миллиарда рублей", – прогнозирует начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Убыток банка за 11 месяцев 2016 года составил 39,1 миллиона рублей. У банка в Крыму действуют 4 кредитно-кассовых офиса: в Севастополе, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. В сентябре 2015 года президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против алтайского банка.

Отметим, что в декабре 2016 года Центробанк привлек к административной ответственности руководителя "Тальменка-Банка" по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

"Объективная сторона правонарушения, по мнению Банка России, выражалась в назначении временно исполняющим обязанности начальника отдела финансового мониторинга ООО "КБ "Тальменка-Банк" одного из сотрудников данного отдела, который не в полной мере соответствовал квалификационным требованиям к ответственным сотрудникам кредитных организаций", — комментировали тогда в банке.

Если слухи подтвердятся, то "Тальменка-Банк" станет второй финансовой организацией после "Зернобанка" в Алтайском крае, которая лишится лицензии.

"Тальменка-Банк" создан в 1990 году в Тальменском районе Алтайского края. Совладельцами банка являются 9 физлиц, в том числе член совета директоров банка Константин Федоряк (владеет 9,9% капитала банка), который также занимает пост начальника контрольно-ревизионного управления ФГКУ "Росгранстрой" – структуры Министерства транспорта РФ.

Ключевыми бенефициарами банка являются Сергей Кравец и председатель правления Олег Семкичев с долями по 19,5% у каждого.

По данным Банки.ру, на 1 декабря 2016 года активы банка составляют 2,4 миллиарда рублей. По уставному капиталу это 409-е место в России (0,34 миллиарда, кредитный портфель — 1,68 миллиарда, обязательства перед населением — 1,14 миллиарда).