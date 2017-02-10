Алтайское отделение Банка России подало заявление в Арбитражный суд о банкротстве "Тальменка-банка". Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда региона.
На данный момент иск еще не принят к производству, поэтому неизвестна дата первого заседания.
23 января Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Тальменка-банка". Данное решение было принято по причине неисполнения кредитной организацией федеральных законов.
За выплатой страхового возмещения на сумму около 1,13 миллиарда рублей могут обратиться порядка 1,7 тысячи вкладчиков. Страховое возмещение будет выплачиваться в шести регионах, включая Алтайский край, Крым и Московскую область.
Возмещение по вкладам будут осуществлять ПАО "АК БАРС" БАНК, АО "Россельхозбанк" и РНКБ Банк (ПАО).
На 1 декабря 2016 года активы банка составляли 2,4 миллиарда рублей. По уставному капиталу этот банк занимал 409-е место в России (0,34 миллиарда, кредитный портфель — 1,68 миллиарда, обязательства перед населением — 1,14 миллиарда).
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