В Алтайском крае территориальная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций получит федеральную поддержку. Об этом договорились 1 февраля глава МЧС РФ Владимир Пучков и губернатор Алтайского края Александр Карлин. Владимир Пучков сообщил журналистам, что будут усилены возможности группировки, которая реагирует на пожары, чрезвычайные ситуации, ДТП и оказывает помощь людям.

"Мы продолжаем программу внедрения новых пожарно-спасательных технологий, работу космического мониторинга и прогнозирования различных опасностей и угроз", – отметил министр. Также он сообщил, что во время заседания были обсуждены все текущие вопросы, среди которых подготовка к паводку.

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"Кроме того, мы обсудили конкретную программу совместных действий по поставке сюда для оснащения и органов управления, и отделений новой современной техники и экипировки", – добавил министр.

В свою очередь, губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что в регионе к предстоящему паводку готовность достаточно высокая, тем не менее к этому событию край начал готовиться заранее.

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"С учетом очень тревожащей информации, которую нам дают специальные ведомства и эксперты, мы ускоряемся и по срокам и принимаем дополнительные меры по консолидации и технических средств, и людских ресурсов, чтобы минимизировать и по возможности предотвратить последствия паводка. Сделать все от нас зависящее, чтобы вред стихией Алтайскому краю был причинен минимальный", – сказал губернатор.

По словам Владимира Пучкова, важно, чтобы, понимая уровень опасности, каждый бы выполнял правила безопасности, а также умел оказывать самопомощь и помощь людям, которые оказались в беде.

"Конечно, сейчас у нас впереди непростой период. И простые, даже элементарные меры безопасности позволят защитить жизнь себе и своим близким", – подчеркнул глава МЧС.