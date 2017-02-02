Чтобы избежать тяжелых последствий грозящего паводка, глава МЧС России Владимир Пучков поручил направить в Алтайский край самую современную технику.

"Необходимо сюда поставить суперсовременную технику и все новейшие разработки", — сказал министр во время совещания рабочей группы правительственной и региональной комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности, которое прошло 1 февраля на площадке барнаульского аэропорта.

Главный спасатель сообщил, что в Алтайский край планируют перевести суда на воздушных подушках и многое другое, что может понадобиться для ликвидации последствий паводка.

Также министр поручил региональным властям проверить запасы ресурсов. А во всех социально значимых объектах, в том числе больницах, поручил установить генераторы.

Напомним, общаясь с журналистами, министр отметил, что будут усилены возможности группировки Алтайского края, которая реагирует на пожары, чрезвычайные ситуации, ДТП и оказывает помощь людям.