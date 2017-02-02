Чтобы избежать тяжелых последствий грозящего паводка, глава МЧС России Владимир Пучков поручил направить в Алтайский край самую современную технику.
"Необходимо сюда поставить суперсовременную технику и все новейшие разработки", — сказал министр во время совещания рабочей группы правительственной и региональной комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности, которое прошло 1 февраля на площадке барнаульского аэропорта.
Главный спасатель сообщил, что в Алтайский край планируют перевести суда на воздушных подушках и многое другое, что может понадобиться для ликвидации последствий паводка.
Также министр поручил региональным властям проверить запасы ресурсов. А во всех социально значимых объектах, в том числе больницах, поручил установить генераторы.
Напомним, общаясь с журналистами, министр отметил, что будут усилены возможности группировки Алтайского края, которая реагирует на пожары, чрезвычайные ситуации, ДТП и оказывает помощь людям.
Комментарии
А горючку к судам на воздушных подушках предоставят? Насколько знаю, они жрут топливо ну прямо как из пистолета, даже Минобороны оч. "экономно" использует такую технику...
Так и провел совещание в аэропорту в палатке?))
Есть надежда что Пучкову встанут поперёк горла зарплаты и премии оптимизированных по России бойцов Аминь