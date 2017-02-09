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Два Алтая и Новосибирск будут готовиться к грядущему паводку совместно

, ИА "Амител"
Три региона Сибири будут одновременно готовиться к стихии 2017 года

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Представители от Республики Алтай, Алтайского края и Новосибирской области на совещании в Барнауле приняли решение, что будут совместно готовиться к возможному паводку в 2017 году. Об этом говорили на межрегиональном совещании Верхне-Обского водного управления по вопросам оперативно-информационного взаимодействия и координации действий органов исполнительной власти.

Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона, три региона должны усилить взаимодействие в части взаимного оперативного информирования о метеопрогнозах, о паводковой ситуации, а также о принимаемых решениях в ходе пропуска вод. Это необходимо для того, чтобы минимизировать негативное воздействие половодья на населённые пункты, попадающие под затопление, а также для того, чтобы и своевременно оповещать жителей сёл и городов, которым угрожает паводковая волна.

В совещании по поводу предстоящей стихии приняли участие около 30 человек. Три региона – Республика Алтай, Алтайский край и Новосибирская область, связанные сетью рек верховья Оби, должны совместно готовиться к весеннему половодью, для чего необходимо усилить взаимодействие как на этапе подготовки, так и при прохождении паводковых вод.

Как сообщил на совещании руководитель Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Валерий Григорьев, сложная паводковая ситуация прогнозируется по всей Сибири – во многих районах запасы снега достигают 2-3 нормы, что указывает на грядущее серьезное половодье.

В частности, в феврале температура воздуха ожидается около и выше нормы на один градус с количеством осадков около и больше нормы, в марте будет теплее на три градуса с осадками около и больше нормы. Теплее обычного будет и в апреле.

"С учетом того, что осеннее увлажнение почв в бассейне Верхней Оби составило 94-112% нормы, осадков за зимний период выпало от 92 до 243% месячных норм, а промерзание почвы, наоборот, значительно ниже нормы, это может привести к подтоплению прибрежных территорий в ряде районов Республики Алтай, а также на Оби в районе с. Усть-Чарышская Пристань, городов Барнаул, Камень-на-Оби и Новосибирск, на отдельных участках рек Бия, Чарыш, Чумыш, Бердь, Иня и Карасук", – говорится в сообщении.

Уровень воды в Оби в районе Барнаула этой весной может достичь отметки около 6 метров над уровнем водомерного поста, при том что критическая отметка для Барнаула – 5,4 метра. При таком уровне воды происходит затопление микрорайона Затон.  Григорьев также подчеркнул, что превышения показателя не произойдет, если во время таяния снега не выпадут дополнительные осадки.

По данным ГУ МЧС Алтайского края, в зону паводка в этом году могут попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, более 15 тысяч домов с населением 42 тысячи человек.

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Комментарии

9.02.2017 17:40
- гость -

Гав, ты что делаешь? - Боюсь. - А давай бояться вместе!

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10.02.2017 09:58
Николай

КАЗАХСТАН будет третьим. Тоже будет готовиться с двумя Алтаями и НОВОСИБИРСКом с БАРНАУЛОМ!

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