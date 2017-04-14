Ледоход начался на Оби в районе Барнаула в понедельник, 10 апреля.
На портале Amic.ru наши читатели имеют возможность наблюдать за движением льдин в районе нового моста. Трансляцию ведет телеканал "Катунь 24". Отметим, что новый мост стал определенной границей — по одну сторону лед оторвался и прошел по реке, по другую — еще нет.
Напомним, изначально синоптики прогнозировали начало ледохода на Оби в Барнауле на 9 апреля. Затем из-за похолодания данные были скорректированы на 14 апреля.
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Однако волна тепла, пришедшая на минувших выходных, ускорила процесс.
Комментарии
у вас не лед пошел, у вас крыша поехала. Причём с 25 марта. Лечите свой акинфий головного мозга.
Ох уж эти синоптики. Так не разу и не попали
мне не нравится новая версия сайта. Чтобы повторно прочесть какую-то новость, приходится искать, только по времени публикации. ОТ Огомного количества картинок рябит в глазах! Раньше пользовалась старой версией сайта. Но теперь там закрыли чтение коментов. Если вам важно мнение ваших читателей , ВЕРНИТЕ СТАРУЮ ВЕРСИЮ!!! И увольте того, кто вам новую версию создал!!!
В Бийске ещё река стоит,а у нас-ледоход? У нас каждый год отрыв льда происходит,причём в одном и том-же месте (для корреспондентов)
Гость 14.55 Вы во всех новостях будете оставлять один и тот же комментарий? Пластинку заело, что ли?
15:12 это акинфий(14:55) У него постоянно пластинку клинит минимум на месяц.
в каком месте в Бийске стоит все? Вон на веб-камере в районе понтонного моста все уже сплыло давно
так это у вас в 2017 лёд тронулся, а у нас в2025 ещё стоит. да, забыл предупредить, в 2022 в СКОЛКОВО изобрели машину времени.
Не спеши AMIC трубить о ледоходе.... это еще только подвижка льда... образуется при подъеме воды, когда льдины заполняют свободную водную гладь... Ледоход - от слов: лед и ход!... Он ожидается в скором времени....
лёд сдвинулся из за землетрясения
Сегодня начинает подталкивать Лёд на реке!
Уважаемые редакторы! Вместо того,чтобы дублировать новости,расскажите о вчерашнем сюжете НТВ про перинатальный центр...Такого неуверенного губера с иканием и трясущимися губами видеть не доводилось))) Жалкое зрелище!
Убогие комменты , убогих комментаторов,после закрытия Олда,ИМХО,амику капец!
Убого откомментировал убогий Ру.Банок.
Я тебя тожо очень люблу! Хе,хе,хе!
Картинка в новости отображается только третья часть в мобильной версии Шрифт громадный приходится по 10секунд крутить пальцем Найти новость не просто перемешаны со старыми закрыты огромными картинками Пока пытаюсь привыкнуть
Тьфу. Педота Рубаноидная.
В месте картики не работает скроллинг Оставить комментарий не просто пишет ждите, потом код неверный, потом ждите
11.04.2017 12:51 y.бaнокy как дела на отельчике на крыму?
Фуганок Наш!
Амик, он у вас уже третий день начинается. Когда уже начнется? Вы чё там, бухаете? На улицу сходите.
Где льдины плывущие по волнам??? Вы гоните?
Амик, хотя бы смотрите оперативную информацию АЦГМС на их сайте, если сами в вопросе не разбираетесь. Вот - http://www.meteo22.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=213 Сейчас не ледоход, а пока только разводья (пространства открытой воды в ледяном покрове, образующиеся вследствие подвижки льда). Ледохода еще нет. Уберите вот эту ложную информацию: "Ледоход начался на Оби в районе Барнаула в понедельник, 10 апреля."
где мамонтенок плывущий на льдине?
Там же,где и навальнёнок! Хе,хе,хе!