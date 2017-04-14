Ледоход начался на Оби в районе Барнаула в понедельник, 10 апреля.

На портале Amic.ru наши читатели имеют возможность наблюдать за движением льдин в районе нового моста. Трансляцию ведет телеканал "Катунь 24". Отметим, что новый мост стал определенной границей — по одну сторону лед оторвался и прошел по реке, по другую — еще нет.

Напомним, изначально синоптики прогнозировали начало ледохода на Оби в Барнауле на 9 апреля. Затем из-за похолодания данные были скорректированы на 14 апреля.

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Однако волна тепла, пришедшая на минувших выходных, ускорила процесс.



