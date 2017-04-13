Фото: real-comfort.ru

Мужчина погиб, утонув в подтопленном погребе собственного гаража в Рубцовске. Трагедия произошла еще 11 апреля.

Факт гибели горожанина 1963 года рождения подтвердили в краевом управлении Следственного комитета, уточнив, что в связи с произошедшим проводится проверка.

Тело мужчины было найдено в погребе гаража, принадлежавшего погибшему. Уровень воды в подполе составлял около 50 сантиметров. Судебно-медицинская экспертиза установила, что рубцовчанин скончался в результате утопления.

Судя по всему, произошел несчастный случай. По данным портала Amic.ru, погибший страдал хроническим заболеванием — эпилепсией.

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Напомним, что в настоящее время Рубцовск переживает первую волну паводка. На территории города подтоплено около 250 приусадебных участков и 48 домов.

Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации подтоплений. В администрации города, в свою очередь, сообщали, что в Рубцовске очень высокий уровень залегания грунтовых вод, который составляет 0,6-2,3 метра.