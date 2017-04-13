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Рубцовчанин захлебнулся в подтопленном грунтовыми водами гараже

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Тело горожанина было найдено в подтопленном погребе

Фото: real-comfort.ru

Мужчина погиб, утонув в подтопленном погребе собственного гаража в Рубцовске. Трагедия произошла еще 11 апреля.

Факт гибели горожанина 1963 года рождения подтвердили в краевом управлении Следственного комитета, уточнив, что в связи с произошедшим проводится проверка.

Тело мужчины было найдено в погребе гаража, принадлежавшего погибшему. Уровень воды в подполе составлял около 50 сантиметров. Судебно-медицинская экспертиза установила, что рубцовчанин скончался в результате утопления.

Судя по всему, произошел несчастный случай. По данным портала Amic.ru, погибший страдал хроническим заболеванием — эпилепсией.

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Напомним, что в настоящее время Рубцовск переживает первую волну паводка. На территории города подтоплено около 250 приусадебных участков и 48 домов.

Сотрудники МЧС продолжают работы по ликвидации подтоплений. В администрации города, в свою очередь, сообщали, что в Рубцовске очень высокий уровень залегания грунтовых вод, который составляет 0,6-2,3 метра.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.04.2017 15:29
гоги

Жаль человека. А может помогли?

0  0
13.04.2017 15:36
Гость

Человек подскользнулся, упал, смертельно травмировался. А подъем грунтовых вод может происходить от землетрясений, которые стали каждую неделю, а то и чаще.

0  0
13.04.2017 16:28
Гость

Паводок тут не причем, очевидно. Плохо стало человеку. А вода в подвалах месяцами иногда стоит.

0  0
13.04.2017 16:40
- гость -

Эпилепсия-падучая,потеря сознания.Если во время припадка никого рядом нет,вероятность несчастного случая увеличивается .

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