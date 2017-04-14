Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации приняли власти Рубцовска из-за подтопления жилых домов, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Режим ЧС введен с 14 апреля распоряжением главы администрации Рубцовска", — отметил собеседник издания.

В мэрии Рубцовска, в свою очередь, отмечают, что данное решение принято в целях недопущения разрастания масштабов ЧС и нарушения устойчивой работы систем жизнеобеспечения.

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По последним данным, в Рубцовске подтоплено 382 приусадебных участка, на которых проживают 1052 человека, из них 164 ребенка.

В 75 жилых домах, где проживают 226 человек, вода поднялась выше уровня пола.

"Силами 25 бригад организована откачка талых и грунтовых вод с придомовых территорий. В настоящий момент на ликвидации последствий наводнения на территории Алтайского края задействованы: 210 человек и 68 единиц техники", — уточняют в МЧС.

Также отметим, что 11 апреля в погребе подтопленного гаража в результате несчастного случая погиб рубцовчанин — мужчина скончался в результате утопления.