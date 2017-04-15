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Член комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты (ОП) РФ Роман Дощинский предложил ввести обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по россиеведению. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ОП РФ.

В пресс-службе отметили, что сейчас многие дети не знают истории страны, географического расположения многих объектов, а также плохо разбираются в художественной культуре, что вызывает возмущение общественности. Инициатива Дощинского направлена на устранение данных вопросов, подчеркнули в ОП.

Уточняется, что предмет россиеведение может объединить в себе историю, географию, художественную культуру и литературу.

Дощинский отметил, что идей о том, как интегрировать все это, нет. При этом он предположил, что ЕГЭ может состоять из четырех частей, последняя из которых будет творческой, литературной направленности. Так член комиссии по развитию науки и образования ОП предлагает решить проблему с итоговым сочинением, статус которого все еще не определен.