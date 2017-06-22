Заканчивается пора сдачи школьных экзаменов. Уже стартовала приемная кампания в высшие и средние специальные учебные заведения. У каждого свои правила приема, но есть общие условия для поступления для некоторых категорий льготников. Какие и для кого — смотрите в инфографике ИА "Амител" .
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Комментарии
Преимущественным правом при зачислении должны пользоваться самые умные, а не больные или чьи-то дети, пусть даже великих родителей. А вот потом среди зачисленных помочь тем, кто сирота, кто не может платить, инвалидам.
Чет не пойму, теперь просто сдать ЕГЭ на отлично и поступить нельзя?
Такие права были всегда. Потом среди льнотников отсев.
Путин объявил приоритет патриотизма над знаниями.
Президент РФ Владимир Путин в преддверии Всероссийского дня выпускника в Кремле встретился с классными руководителями российских школ, чьи ученики показали высокие результаты в ходе итоговой аттестации. Во время общения с педагогами глава государства подчеркнул, что получение знаний вторично по сравнению с воспитанием в детях патриотизма.
"Получить знания - это непросто, современные особенно, широкие знания, но это все-таки вторичное по сравнению с воспитанием человека, с тем чтобы он должным образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к Родине. Это абсолютно фундаментальные вещи", - отметил Путин.
Управлять неучами проще?
22.06.2017 10:34
- гость -
знания нельзя вбить в голову школоте, школота должна хотеть учиться.
учись - или купи диплом - ты в равных условиях -работу найти сложно.
А вот патриотизм вполне можно воспитать. И это очень важно для страны.
Укры с детсада детей дрессировать стали, вас это не возмущает, вас тока Пу возбуждает?
В принципе стимул для учёбы молодежи не так уж и сложно организовать,
нужно просто детям за хорошую учёбу обеспечить рабочие места хотя бы на госпредприятиях. Это повысит заинтересованность в учебе в разы.
И Жириновскому по ТВ не стоит вещать , что отличников не любят, а надо учиться на 3-4.
Ну что это?
22.06.2017 10:34
- гость -
"Умные нам не надобны. Надобны верные" (ц)
22.06.2017 15:30
- гость -
умные никому не нада , нигде