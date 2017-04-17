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Уровень Оби в районе Барнаула резко повысился за минувшие выходные — до начала подтоплений в микрорайоне Затон остался метр.

Паводковая ситуация, как сообщили в пресс-центре городской администрации, обсуждалась в понедельник в рамках еженедельного совещания руководителей городских служб.

К утру 17 апреля уровень Оби в Барнауле достиг отметки 443 сантиметра над нулем водомерного поста. Напомним, что подтопления в Затоне начинаются при достижении уровня в 541 сантиметр.

"Всего метр остался до отметки, когда начинается подтопление территории Затона. Это может произойти очень быстро. Профильные службы должны находиться в состоянии повышенной готовности, держать ситуацию на постоянном контроле", — подчеркнул в этом контексте сити-менеджер краевой столицы Сергей Дугин.

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Напомним, что власти краевой столицы загодя подготовились к паводку — в микрорайоне определены места эвакуации населения, создан запас продуктов, медикаментов и инертных материалов.

Затон в Барнауле подвержен подтоплениям в первую очередь. В этом году ситуация в данном микрорайоне может стать особенно тяжелой из-за того, что в целом паводок в Алтайском крае прогнозируется крайне непростой.