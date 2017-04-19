Фото: kgs.ru
Вода не уходит с подтопленных участков дорог в районах Алтайского края. Специалисты также предупреждают о возможности возникновения новых подтоплений.
Так, в Алтайавтодоре констатируют, что 19 апреля временно отсутствует проезд в Солтонском районе по дороге Акатьево — Сузоп — Новотроицк и дороге Ненинка — Новая Ажинка.
Подобная ситуация наблюдается в Красногорском районе с проездом до села Ивановка.
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В Первомайском районе по дороге Фирсово — Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово на участке после 48-го километра проезд возможен на тяжелой высокопроходимой технике.
Кроме того, все так же временно ограничено движение по мосту через реку Алей на дороге "Алейск - Безголосово — автодорога К-13" в Алейском районе.
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