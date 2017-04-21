Почти месяц в Барнауле идет городской благотворительный марафон "Спасибо за победу!", объявленный Медиагруппой FM-Продакшн в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны.
Присоединиться к акции могут все неравнодушные жители Алтайского края.
Портал Amic.ru регулярно рассказывает о жителях Алтайского края — участниках Великой Отечественной войны. К сожалению, годы идут, и с каждым днем героев становится все меньше. Они прожили трудную жизнь. Сегодня государство пытается компенсировать их тяготы льготами и пенсиями. Но есть одинокие, обделенные вниманием и простой помощью ветераны, которым особенно важны наша помощь и внимание, которым важно, когда поздравления с Днем Победы произносят не только чиновники, но и когда "спасибо" говорит поколение, за будущее которого и шли кровопролитные сражения в Великую Отечественную войну.
Но сегодня все чаще звучат заявления, что заботиться о ветеранах должно государство. Портал Amic.ru проводит опрос среди читателей: "А вы готовы оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной?". Опрос размещен слева, на синем поле.
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