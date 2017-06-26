Скальные образования очистят от надписей в Алтайском крае. Это мероприятие в связи с Годом экологии санкционировал губернатор региона Александр Карлин. Подробности сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов и экологии.
"К большому сожалению, некоторые жители нашего края, а также туристы из других регионов России считают своим долгом оставить собственное имя на камнях, скалистых склонах предгорных районов края. Между тем подобные вандальные действия по отношению к уникальной природе никак не способствуют её украшению, тем более в самом начале туристического сезона", — пояснили в пресс-службе минприроды.
Специалисты министерства провели предварительный мониторинг ситуации: подобные надписи встречаются в предгорных районах края, а их площадь составляет более трех тысяч квадратных метров.
Для очистки скал будет выделено 1,5 млн рублей в качестве гранта губернатора. В ближайшее время минприроды объявит конкурс для некоммерческих организаций. Также участие в очистке могут принять все неравнодушные граждане, общественные природоохранные объединения, СМИ, организации, оказывающие туристические услуги.
По вопросам участия в акциях и реализации проекта можно обращаться по тел.: 8-385-2-29-67-60, 29-68-07.
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