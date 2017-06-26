40 городов и районов Алтайского края приняли участие в губернаторской акции по озеленению региона. Она приурочена сразу к двум важным событиям: объявленному президентом Году экологии в России и к 80-летию региона. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды.
Участие в акции по благоустройству и озеленению улиц и жилмассивов приняли более пяти тысяч жителей. Они высадили около 20 тысяч саженцев разных древесно-кустарниковых пород: сосна, ель, сирень, яблоня, рябина, пирамидальный тополь и другие породы.
"Такие "зелёные акции", которые ежегодно проводятся в крае, подтверждают, что все больше людей желают оставить личный вклад в создание новых лесов, а также озеленение городов и сел. Добровольцы приносят ощутимую пользу. В регионе каждый год появляются новые участки леса, восстанавливаются уничтоженные пожарами площади, а также закладываются десятки аллей, парков, скверов, создаются защитные лесополосы", — отметили в минприроды.
Помощь, технику и саженцы активистам предоставляют местные предприятия лесного хозяйства.
Например, в Тюменцевском районе шефство над добровольцами уже несколько лет подряд берёт Каменский ЛДК лесного холдинга "Алтайлес". В селе Вылково жители уже не первый год облагораживают Парк Победы рядом с сельским Домом культуры. Кстати, в акции по уборке парка принял участие и губернатор региона Александр Карлин. Теменцевский район — его малая родина.
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