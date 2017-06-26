"Алые паруса"

Ежегодный праздник для выпускников школ "Алые паруса" прошел в Санкт-Петербурге 23 июня.

Яркое представление, концерт звезд, корабль из повести Александра Грина, счастливые выпускники и фейерверки — смотрим, каким был праздник в этом году.

Нашествие#алыепаруса A post shared by @jul_ach on Jun 25, 2017 at 3:11pm PDT

У Егорки выпускной! Красивые и счастливые#алыепаруса#выпускной A post shared by Сандрочка(ФЕЛЬДШЕР-педагог)💉💊🎓 (@krivova_imnasty9999) on Jun 25, 2017 at 1:44pm PDT

#выпускной2017 #алыепаруса #прощайшкола A post shared by Victoria Bondarenko (@vika_bondarenko99) on Jun 25, 2017 at 1:30pm PDT

Человек на мачте... светофора) #saintp #алыепаруса #sailboat #tre_kronor #парусник_трекрунор A post shared by Tony.13 (@tony_saintp) on Jun 25, 2017 at 1:26pm PDT

Красевицы #выпуск2017#выпукники #алыепаруса A post shared by Лиса (@lesich_poltorashka) on Jun 25, 2017 at 1:21pm PDT

Очень пейзажная фотка, не могу не выложить 😆 Шикарно получилось 😍 💗 и ведь #безфильтров ✌#санктпетербург #алыепаруса #алыепаруса2017 A post shared by Russia, Moscow (@julia_korr) on Jun 25, 2017 at 12:23pm PDT

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Кокорин, Дзюба и Черчесов

24 июня российские футболисты прекратили свое выступление на Кубке конфедераций, проиграв команде Мексики со счетом 2:1. Тогда футболисты и главный тренер записали видеообращение к болельщикам, в котором поблагодарили людей за поддержку и пообещали больше не подводить их.

Отличились видеосообщением после вылета российских футболистов игроки, не вошедшие в состав сборной, – Кокорин и Дзюба. В своем видеообращении футболисты прикладывают ребро ладони к губам. Жест противоречивый, многим напоминающий усы главного тренера российских футболистов. Однако что именно значил данный жест и кому он был адресован, неизвестно.

"Что мы на самом деле имели в виду своим постом в "Инстаграме"? Этот message – шутка, просто эмоция. Мы не в первый раз используем похожие жесты. Люди что-то додумывают за нас и пытаются раздуть скандал, лишь бы очернить кого-то", — прокомментировал видео Дзюба.

"Нехороший человек этот Дзюба", "Зачем на них внимание обращать", "Не понимаю, чего на них все наехали?) Почему не наезжают на систему нашего футбола в стране?" - реагируют на видеообращение пользователи соцсетей.

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Женщина и медведь

Барнаульцы сегодня активно обсуждали то, как на трассе под Мурманском женщина кормила медведя хлебом.

"Нельзя мишек кормить", "Почему её не съели? Не те нынче медведи пошли, не те...", "На что люди идут в погоне за красивыми кадрами...", "Ахахахх, в конце смешно", — пишут барнаульцы после просмотра видео, намекая на небезопасность такой кормежки.

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"АлтайФест". Жестокое обращение с животными

На мероприятии "АлтайФест" конкурс с лошадью, во время которого животное упало, вызвал много споров среди пользователей соцсетей.

"Как так можно?", "Смотреть на это просто невозможно", "Не совсем понятно, в чем смысл развлечения? Коня разорвать?", "Бедная коняшка", — пишут неравнодушные барнаульцы, у которых находятся оппоненты.

"Эээм... А что в данном видео ужасного? Коня успокаивают ИМХО. Фильмы с участием коней не видели? Там они кувыркаются. Какой кусок видео маленький, и сразу столько возмущений".

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Ливень в Барнауле

Рабочая неделя для барнаульцев началась уже привычно. С дождей. 28 июня Барнаул накрыло градом и грозой. Несколько улиц затопило.

"Что-то страшное в городе творится", "У нас уже крыша протекла, час льет, гремит!!! Забирайте уже эту тучу, кому нужен дождь!", "Кому дождь нужен? Забирайте с Горы, у нас уже огород затопило", "Только хотел крикнуть: "Ааааааааа, хана моим грядкам! Бедные помидоры!" И вспомнил, что не сажаем, кроме лука и укропа, ничего", — реагировали на ливень барнаульцы и рассказывали друг другу, где идет дождь и куда он направляется.