Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Митинг в защиту зеленых насаждений Барнаула прошел в понедельник, 28 августа, в центре краевой столицы, рядом с бывшим кинотеатром "Россия". На мероприятие под лозунгом "Сохраним "легкие" города" собралось около трех десятков человек.
"Сохраним наш город зеленым", "Не дадим уничтожить "легкие" Барнаула", "Барнаул — зеленый город", "Нет вырубке деревьев, сохраним "легкие" города", "Деревья Барнаула. Продано!" — такими плакатами вооружились активисты.
Напомним, заявителем протестной акции выступил руководитель городского сообщества "Шпиль" Егор Галкин, который требует от властей регионального центра прозрачности в вопросе принятия решений, связанных с вырубкой зеленых насаждений. Среди участников мероприятия были также замечены политики, в том числе депутат АКЗС Владислав Вакаев и представитель гордумы Барнаула Оксана Молодых.
Несмотря на то, что митинг вырос из темы, связанной с вырубкой деревьев в сквере у Алтайского государственного технического университета, повестка мероприятия была более широкой и в целом затронула тему реализации в городе проекта благоустройства зеленых зон, в рамках которого в краевой столице планируется снести более полутора тысяч деревьев.
По словам Егора Галкина, бросается в глаза несоответствие количества деревьев, которые планируется вырубить, с числом деревьев, которые появятся на их месте. В частности, участники митинга подчеркнули, что в городе собираются высадить лишь около 800 деревьев, часть из которых, очевидно, не приживется.
К слову, по официальной информации городской администрации, изначально в этом году в Барнауле планировалась вырубка около 1600 деревьев. На их месте, как подчеркивали в мэрии, предполагается высадить около 1900 саженцев.
Согласно последним данным муниципальных властей, число деревьев под снос сократилось до 1400.
Кроме количества деревьев, определенных под снос, протестующих не устраивает процедура выработки решений, касающихся вырубки. Активисты настаивают на проведении публичных слушаний по этому вопросу и организации круглого стола, на котором эксперты смогли бы внятно объяснить, почему те или иные зеленые насаждения ликвидируются.
В резолюцию митинга также вошло требование проведения независимой экспертизы и предварительной публикации проекта озеленения города с тем, чтобы общественность имела доступ к этой информации.
Комментарии
Собралась шайка бесполезных людей. Уровень их образования настолько низок ,что они не могут понять из-за чего рубят деревья в Барнауле. Лица полны уныния. Работы нет, Перспектив нет. Так хоть около России постоят в понедельник утром!!!
Действительно, если всё так правильно, почему они так боятся предоставить все обоснования и проекты?
Собрался один сброд , то они деревья не хотят вырубать то они идут европейским путем к однополым бракам. похоже люди на голову больные
Возможно, некоторые площади нужно освободить от зеленых насаждений под застройку более нужными для города сооружениями? Например, мало платных парковок и площадок под строительство ТРЦ.
Перид выбарами ришыли папиарица- но Нас не праведешь.ха ха.
Первым отстрелявшимся...Я там был...Пришло народу мало, но все адекватные и неравнодушные люди...Очень жаль, что биофак АГУ отмолчался...Кстати, одной из причин "малой явки" можно назвать перенос мероприятия...На Сковородке студентов было бы в разы больше, но кто-то задницу свою подстраховал перед выборами...И там для первого критика персонально: Прекрасно знаем зачем и почему рубят деревья в городе...Кто-то пилит бюджет, кто-то хорошо откатывает, вот и весь анамнез "болезни" тополей по всему городу...Что-то я не слышал о тендере на вырубки деревьев, все родной "зеленхоз" валит...Куда смотрят антимонопольщики...
Как- то так
http://www.amic.ru/news/394462/
Вырубают старые деревья-заменят новыми,что тут такого страшного.Надо наводить порядки и правильно делают.Других тем не нашлось?
28.08.2017 12:46
- гость -
28.08.2017 13:09
Виктор
Оскорбляете людей, хорошо, оскорбляйте.
Раз Вы умные, видимо Вы перспектива и надежда на будущее в этом уже не зелёном городе Барнаул, откройте интернет и читайте темы, что такое дерево для города.
28.08.2017 14:18
DL
Да уже много выпилено ещё раньше, и на этих местах нет новых деревьев!
НЕТ, пустые квадратики, или грин трава, где можно было также посадить ёлки, сосны декоративные и т.д.
Посадят снова намного меньше, а так не должно быть. Неужели не ясно, о чём толк.
Претензия, что практически не садят.
DL, когда состаритесь, тогда и будете рассуждать о замене на новые...Вряд ли Вас устроит вариант "вырубки", думаю Вы больше на беззаботную пенсию рассчитываете...
Вам вон целую аллею чахлых берез на Ленинском навтыкали. Выглядит, конечно, жутковато и по-нищенски убого. Но, видимо, большего Барнаул и недостоин, по мнению "отцов города". Не удивлюсь, если в скором времени выяснится, что за эти облезлые метелки, половина из которых не переживет даже одной зимы, выложили кругленькую сумму - как за полноценные деревья.
28.08.2017 14:27
- гость
Дак об этом и речь.
Производства в городе нет. Зачем деревья? То что останется с лихвой хватит на автотранспорт.
Хорошо протестующим. Голь, моль и член повдоль.
Были бы у них дети, машины, прочее имущество, на которое при сильном ветре может упасть это трухлявое дерево, не стояли бы они на митингах, а зарабатывали денежку.
28.08.2017 14:59
- гость -
Не верное мышление.
Машинопоток растёт с каждым годом. Плюс у нас на линию выпускаю автобусы, газели с чёрными выхлопами, за этим тоже никто не следит.
28.08.2017 15:05
- гость -
Да денюжку на деревьях совсем другие в кабинетах зарабатывают.
Мы уже поняли, что у кого то из новой администрации машина пострадала когда то от дерева. Месть зелёным проект в городе очень успешен.
Выбор посадки экологических деревьев разнообразен, которые не вырастают в массивные опасные деревья. Интернет в помощь. Кстати Ваши же дети, внуки будут дышать выхлопными газами, да и играть им особе негде, гулять тоже, автостоянки, парковки во дворах.
С ошибками, исправляю:
28.08.2017 14:59
- гость -
Неверное мышление.
Машинопоток растёт с каждым годом. Плюс у нас на линию выпускают автобусы, газели с чёрными выхлопами, за этим тоже никто не следит.
Любезный гость, что-то не спасают Ваши методы от падений "трухлявых" ... Не там видно пилите...Как в анекдоте про потерю кошелька...Ты где потерял? - Вон там у гаражей...- А чего под столбом ищешь? - А здесь светлее... Потому пилят не там где надо, а там, где уплочено...
Так не было же объявлено в широкой прессе о времени Митинга!
На днях проезжал по Никитина...Я там вырос...Помню, в детстве шампиньоны собирали на газонах...А что там сейчас? Пустыня...И что? Опять по просьбе жителей?
Они бы ещё в Полночь митинг запланировали, чтобы никто совсем не пришёл. Кто свободен в Понедельник в рабочее время? Дети, Студенты и Пенсионеры. Студенты ещё не приехали, Пенсионеры не знали о месте и времени Митинга!
28.08.2017 15:31
djusha67
Что же вы так зациклены на откатах и распилах? Какое вам дело, кто, где и как отмывает деньги? Отмывайте свои если есть возможность.
Меня можно заподозрить в связи с теми, про кого вы говорите наверное. Но это не так. Жизненный опыт подсказывает, что воруют все, поэтому нет желания, считать кто сколько ворует. Доказательств нет, а без доказательств это пустой звук.
Вы смотрите с другой стороны. Могли украсть миллион. А теперь 500к истратят на озеленение, а 500к украдут. Следовательно воры в 2 раза меньше украли. Станьте оптимистом. А иначе ваш стакан будет всегда наполовину пуст.
А спиливать больные деревья надо. Что бы они не угрожали жителям. Да первое время будет выглядеть скудно, но потом же все равно вырастит и будет красиво. Я же писал уже, что в школе сажал кустики. Ушел из школы были прутики с парой листиков. В сейчас это БОЛЬШИЕ деревья. И прошло то всего 15 лет.
28.08.2017 15:33
Гость
Я искала, не нашла, хотела прийти.
28.08.2017 15:58
- гость -
Тема озеленения стоит остро, уже много раз пишу. Отмывайте на асфальте деньги, чем на озеленение города. Это должно быть неприкосновенно. Сами же тут работают, дышат этим же, что и мы....
Ещё раз повторюсь на месте спиленных во всём городе новых практически не садят, садят максимум 10% процентов, в основном грин трава и клумбы, где были деревья.
Пр-т Строителей, где спилили, остались просто квадратики, пл. Октября укатали, лысая, Никитина лысая, укатали в асфальт, пр-т Красноармейский лысеет, быстрыми темпами, да ТЦ приоритет и асфальт. Хотя ВСЁ можно было совместить при правильных приоритетах, что дерево тоже важно для города, проспектов.
Сейчас даже боюсь думать, что дойдут руки снова до пр-та Строителей, оставшиеся да старые деревья выпилят и останутся пустые квадратики, потому что тут же асфальт, денег надо поболее, чтобы выкорчевать корни, новые саженцы рассадить и облагородить. Никто этого делать не будет, спилят и грин трава в квадратиках таких мест полно.
Гость, я считаю, что лучше больных детей лечить за бюджет, чем его в задницу вставлять, притом еще 50% просто дарить благодетелям, чем собирать эти деньги на пятом канале...А деревья и без нашей помощи оклимаются и зазеленеют, если некоторые горе доктора их не будут оперировать...Еще раз говорю, нет там столько больных деревьев. От силы десяток наберется....Есть души больные и разнодушные...Да и речь о другом...Кто принимает решения? На каком основании? Кто их просит город поганить? Вы давно мимо школы гуляли, а то там может уже одни пеньки?
28.08.2017 16:36
djusha67
Мы можем только сами садить деревья, где нам позволено садить, проводить акции в сетях (теперь уже по весне только возможна посадка саженцев), чтобы горожане тоже примыкали в такой акции, что не только парковка приоритет, но и дерево тоже, да как с больными детьми, да за свой счёт, больше нет вариантов, город сам принимает решение, мнение горожан никого не волнует, дело будет сделано, спилят под одно.
28.08.2017 16:11
- гость -
Сейчас начнут делать Ленина-Матросова. Спилят все деревья в округе....и сделают карманы. То есть по проекту никакого озеленения, кроме грязи с семенами в уголках нет.
28.08.2017 17:15
- гость -
да это сразу было понятно, что на озеленение не хватит этих денег, расчёт только чисто спилить деревья, а если карманы закатают, горожане даже за свой счет не смогут на этих местах посадить новые саженцы, тупик
Всё равно, хоть дело изначально проиграно в пользу асфальта и парковок, ВСЕМ пришедшим на митинг от себя лично выражаю благодарность.
Гость 17.10 ....А зачем нам такая власть в городе? Пусть едут Собянину помогать Москву благоустраивать...
Как не нажиться на пилеже деревьев?
Серёга Дулин,точно такого не допустит!
28.08.2017 17:26
djusha67
Власть у нас выполняет прекрасную функцию, красуется на огромных аншлагах, ещё нам вроде улыбается.
ps сослать бы их на пару месяцев в пустыню Сахару в палатку, где нет деревьев, может бы по берёзкам соскучились, деревцам, вернувшись на родину, вдруг бы стали сажать сами деревья.
На Островского 40 спилите.