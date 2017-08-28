Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Митинг в защиту зеленых насаждений Барнаула прошел в понедельник, 28 августа, в центре краевой столицы, рядом с бывшим кинотеатром "Россия". На мероприятие под лозунгом "Сохраним "легкие" города" собралось около трех десятков человек.

"Сохраним наш город зеленым", "Не дадим уничтожить "легкие" Барнаула", "Барнаул — зеленый город", "Нет вырубке деревьев, сохраним "легкие" города", "Деревья Барнаула. Продано!" — такими плакатами вооружились активисты.

Напомним, заявителем протестной акции выступил руководитель городского сообщества "Шпиль" Егор Галкин, который требует от властей регионального центра прозрачности в вопросе принятия решений, связанных с вырубкой зеленых насаждений. Среди участников мероприятия были также замечены политики, в том числе депутат АКЗС Владислав Вакаев и представитель гордумы Барнаула Оксана Молодых.

Несмотря на то, что митинг вырос из темы, связанной с вырубкой деревьев в сквере у Алтайского государственного технического университета, повестка мероприятия была более широкой и в целом затронула тему реализации в городе проекта благоустройства зеленых зон, в рамках которого в краевой столице планируется снести более полутора тысяч деревьев.

По словам Егора Галкина, бросается в глаза несоответствие количества деревьев, которые планируется вырубить, с числом деревьев, которые появятся на их месте. В частности, участники митинга подчеркнули, что в городе собираются высадить лишь около 800 деревьев, часть из которых, очевидно, не приживется.

К слову, по официальной информации городской администрации, изначально в этом году в Барнауле планировалась вырубка около 1600 деревьев. На их месте, как подчеркивали в мэрии, предполагается высадить около 1900 саженцев.

Согласно последним данным муниципальных властей, число деревьев под снос сократилось до 1400.

Кроме количества деревьев, определенных под снос, протестующих не устраивает процедура выработки решений, касающихся вырубки. Активисты настаивают на проведении публичных слушаний по этому вопросу и организации круглого стола, на котором эксперты смогли бы внятно объяснить, почему те или иные зеленые насаждения ликвидируются.

В резолюцию митинга также вошло требование проведения независимой экспертизы и предварительной публикации проекта озеленения города с тем, чтобы общественность имела доступ к этой информации.