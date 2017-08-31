Правительство Алтайского края приняло решение о расширении территории памятника природы "Пещера Большая Талдинская". Об этом сообщили в Минприроды региона.
Площадь памятника природы увеличилась с 4 до 360 га. И он получил новое название — "Талдинские пещеры". В его территорию вошли пещеры "Трехэтажная", "Колодец", "Холодная", "Летучих мышей", "Арка Старообрядцев" и другие геологические объекты.
Такое решение было принято для сохранения природного комплекса карстовых пещер Талдинского карстового массива. К ним прилегают лога и водоразделы, природные ландшафты и места обитания редких видов растений и животных.
Кстати, там обитает немало краснокнижных растений: башмачок крупноцветковый, башмачок настоящий, кандык сибирский, зубянка сибирская, рододендрон Ледебура.
Ещё одна причина — высокий интерес к пещерам у туристов.
Напомним, что 2017 год объявлен в России Годом экологии. В Алтайском крае вопросам экологии всегда уделяется большое внимание, а тем более в такой год.
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