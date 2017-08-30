Правительство Алтайского края продолжает мероприятия в рамках Года экологии — в регионе создан памятник природы "Озеро Сухое". Подробности сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии края.
Озеро Сухое находится на границе Алейского и Топчихинского районов. Оно ценно из-за реликтового характера своих водно-болотных угодий.
"Озеро представляет собой наиболее южный в Западной Сибири аналог рямов, своего рода реликтовый островок северной природы, проникший в лесостепь. Акватория озера и прилегающие к ней территории – это уникальный ботанический объект, требующий сохранения и дальнейшего изучения", — пояснили в Минприроды.
Здесь растут такие редкие растения, как ковыль перистый, кувшинка чисто-белая, кувшинка четырехугольная. Всего на этой небольшой территории обнаружены 176 видов растений, в том числе восемь видов сфагновых мхов, два из которых занесены в Красную книгу края.
Справка
В Алтайском крае существует 100 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого значения, в том числе: 37 государственных природных заказников, 62 памятника природы, природный парк "Ая". В целом они занимают площадь в 770 тыс. га.
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