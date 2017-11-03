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Новости

Следователи нашли комнату денег у матери полковника МВД Захарченко

, ИА "Амител"
Женщина заявила, что эти деньги были накоплены и получены в результате продажи недвижимости

Фото: pixabay.com

Следователи нашли сумки с деньгами в квартире матери полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Как уточнил собеседник издания, речь идет о почти 20 миллионах рублей, 600 тысячах евро и 20 тысячах долларов, а также часах Rolex. Между тем сам Захарченко  заявил, что это не его деньги. А мать полковника заверила, что это ее деньги, которые она получила от продажи недвижимости.

Генпрокуратура намерена обратить все активы Захарченко в доход государства. Общая сумма имущества, подлежащего конфискации, составляет примерно девять миллиардов рублей: это 27 квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированных на родственников и знакомых полковника.

Напомним, в сентябре прошлого года был задержан полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его обвиняют в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ. В его квартире во время обыска нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

3.11.2017 16:24
iOne

Пацан к успеху шел.
Не фартануло...

0  0
3.11.2017 16:34
Шашлык

Охренеть...

0  0
3.11.2017 16:35
гость

Писали,что он выиграл эти деньги в интернет-лотереи.

0  0
3.11.2017 16:43
Гонец из Пензы

у кого эти деньги украли? заявление было? вот товарища Пескова почему не проверят? у него на руках часы дороже, чем эта комната с деньгами?
одним можно красть, а другим - нет. так нельзя.

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