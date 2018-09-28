В сентябре информационный портал Amic.ru и сеть книжных магазинов "Читай-город" объявили конкурс "Классный классный на Amic.ru". Таким необычным способом мы вам предложили поздравить вашего любимого преподавателя или педагога ваших детей, выразить самые теплые слова и пожелания в адрес людей, посвятивших свою жизнь воспитанию подрастающего поколения.
Уже на следующий день в редакцию позвонил директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев и сообщил, что готов увеличить призовой призовой фонд конкурса — на каждого победителя дополнительно по 2000 рублей.
- Профессия учителя — одна из самых важных профессий на Земле. Жаль, что учителей сегодня недостаточно поддерживают, мало звучит слов благодарности в их адрес. Между тем в каждого из нас тот или иной учитель вложил в свое время свои знания, душу, опыт.
В адрес редакции стали приходить очень трогательные письма в адрес учителей. А 24 человека были заявлены для участия в конкурсе.
Итак, мы создали специальную форму для голосования, с помощью которой вы можете выбрать не только лучшего на ваш взгляд педагога, но и прочитать все те письма, которые нам прислали ученики и родители этих замечательных людей, а так же рассказы о своей профессии самих учителей.
Голосование завершится 4 октября.
А в День учителя — 5 октября — мы назовем имена победителей. Напомним, три учителя, рассказы о которых наберут наибольшее количество голосов, получат по сертификату на приобретение книг на сумму 3000 рублей от сети книжных магазинов "Читай-город" и Барнаульского зоопарка, а также дипломы победителей.
Комментарии
Позор вам, учителя! За то что вбрасываете голоса на выборах! И не можете сказать нет!
28.09.2018 09:40
- гость -
Пить надо меньше вам, Гость!
Писарев лучше займись парком.
28.09.2018 12:41
- гость-
Тыкать не стоит! С.В. очень много делает и для парка, и для зоопарка. Хотя вы там и не были)
от 69-ой гимназии никого... там родительские собрания проводятся исключительно с целью вновь собрать деньги за что-нибудь
Приятно когда кто то не спит прочитав Писарев.)))) Всем удачи. Нам бы добрее быть,говаривал Василий Макарович .
7 номер Евгения Юрьевна Куз
7 номер Евгения Юрьевна Кузнецова
28.09.2018 14:46
Тамара
Голосуем рядом с фотографией.