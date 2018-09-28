В сентябре информационный портал Amic.ru и сеть книжных магазинов "Читай-город" объявили конкурс "Классный классный на Amic.ru". Таким необычным способом мы вам предложили поздравить вашего любимого преподавателя или педагога ваших детей, выразить самые теплые слова и пожелания в адрес людей, посвятивших свою жизнь воспитанию подрастающего поколения.

Уже на следующий день в редакцию позвонил директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев и сообщил, что готов увеличить призовой призовой фонд конкурса — на каждого победителя дополнительно по 2000 рублей.

- Профессия учителя — одна из самых важных профессий на Земле. Жаль, что учителей сегодня недостаточно поддерживают, мало звучит слов благодарности в их адрес. Между тем в каждого из нас тот или иной учитель вложил в свое время свои знания, душу, опыт.

В адрес редакции стали приходить очень трогательные письма в адрес учителей. А 24 человека были заявлены для участия в конкурсе.

Итак, мы создали специальную форму для голосования, с помощью которой вы можете выбрать не только лучшего на ваш взгляд педагога, но и прочитать все те письма, которые нам прислали ученики и родители этих замечательных людей, а так же рассказы о своей профессии самих учителей.

Голосование завершится 4 октября.

А в День учителя — 5 октября — мы назовем имена победителей. Напомним, три учителя, рассказы о которых наберут наибольшее количество голосов, получат по сертификату на приобретение книг на сумму 3000 рублей от сети книжных магазинов "Читай-город" и Барнаульского зоопарка, а также дипломы победителей.