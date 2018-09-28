Утонет в болоте или покажет, какой он хороший: чего ждут от Томенко

Теперь уже избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко три месяца назад стал символом перемен к лучшему. Молодой, открытый, активный — ни дать, ни взять губернатор надежды. К концу выборного сезона оболочка этого образа несколько потускнела, но суть осталась та же — от Томенко ждут реальной работы на благо жителей. Такое мнение высказали представители основных политических сил региона на круглом столе, прошедшем в Барнауле в четверг, 27 сентября.

Итоги выборов

Но сначала вернемся к итогам выборов губернатора 9 сентября 2018 года. Напомним, что голоса избирателей распределились так:

Виктор Томенко ("Единая Россия") — 53,61%,

Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,20%,

Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,14%,

Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,46%.

Итоги выборов почти все участники встречи назвали неожиданными. С этим не поспоришь. Особенно с результатом внезапно появившегося в политическом пространстве Крылове, который со своей почти маргинальной риторикой заставил встрепенуться даже бывалых. Ему прогнозировали единицы процентов, а он оказался наравне с кандидатами от ЛДПР и "СР".

"Результат уникален. Я ждал, что Томенко наберет не менее 65%. И точно не ждал, что весь протестный процент размажется настолько равномерно, что даже никому не известный Крылов приблизится к понятным и осязаемым Семёнову и Сусловой. Выйди на выборы КПРФ, то расклад был примерно тем же", — сказал организатор встречи, политтехнолог Константин Лукин.

Даже представитель "Единой Россия", партфункционер Константин Малышев признался: выдвигая Томенко, партия рассчитывала на больший результат.

"Но так было на начальном этапе, до изменения федеральной повестки. Это (пенсионная реформа и другие непопулярные меры федеральной власти — прим.ред.) не могло не отразиться на кандидате от партии "Единая Россия". Томенко выбрал самую достойную в Алтайском крае партию, но без неё его результат был бы выше. Однако же убрать её из бюллетеня было нельзя (по краевому закону выдвигаться на пост главы региона можно только от партии, самовыдвижение сейчас запрещено — прим.ред.). Плюс фамилия экс-губернатора Александра Карлина (его Томенко выдвинул в качестве кандидата в сенаторы от региона — прим.ред.) с его колоссальным антирейтингом", — назвал три причины неуспеха Малышев. Он также считает, что кандидат от КПРФ не особенно бы изменил расклад. Но именно голоса коммунистов получил Андрей Крылов.

Константин Малышев заявил также: никаких переписываний не было (это его ответ на слухи в соцсетях о том, что Виктор Томенко набрал не 53%, а всего 47%, и остальное ему якобы приписали, чтобы избежать второго тура выборов — прим.ред.), если бы переписывание было, то мы бы увидели все 80%.

О том же сказал и секретарь Бюро реготделения партии "Справедливая Россия", депутат АКЗС Владислав Вакаев: если бы результаты "рисовали", то "нарисовали" бы больше. Однако он уверен, что грамотная работа предвыборной команды должна была перебить негативные тренды. Хотя бы за счет эффекта "губернатор надежды". Но не вышло.

Депутат ЛДПР в Барнаульской гордуме Дмитрий Ворсин говоря о результатах партии, высказал общее недовольство либерал-демократов.

"Второе место вроде как удовлетворительные. Но смотря на другие регионы, где кандидат от ЛДПР вышел во второй тур и даже победил (во Владимирской области и Хабаровском крае губернаторами стали представители ЛДПР — прим.ред.), мы не довольны", — пояснил он.

Член крайкома КПРФ Виталий Булдаков сказал то же, что ранее говорила глава алтайских коммунистов Мария Прусакова: партия не видит смысла участия в выборах при действующих правилах.

"Мы сразу решили, что участие в выборах не так актуально, как борьба с пенсионной реформой", — сказал он.

А вот политолог Ярослава Шашкова, да и многие другие эксперты, считает наоборот: стратегически отказ КПРФ от выборов — неверное решение. Это была отличная возможность нарастить электорат перед следующими большими выборам в Госдуму.

Для одного из самых опытных алтайских общественников Константина Емешина результат победителя был не просто ожидаем, он говорит, что думал даже про меньшее — 47%. Он назвал современные выборы в региона "выборами смотрящего, которого прислала Москва". По его мнению Алтайский край для Томенко — скорее трамплин. И в местном болоте пока больше тонет, чем наоборот.

"Если же он приехал всерьез и надолго, то разделит полномочия губернатора и председателя правительства. Покажет Москве, какой он хороший", — сказал Емешин.

Ожидания от губернатора

"Алтайский край — заповедник наивности", — так ответил на вопрос об ожиданиях от нового губернатора политтехнолог Андрей Некрасов.

"Пришел Евдокимов — у всех были ожидания, пришел Карлин — ждали, что наведёт порядок. Но мы скатились в место из четырех букв. Пришел новый и снова ждём", — сказал он.

Но остальные все же высказались о своих ожиданиях.

"Единая Россия", сказал Константин Малышев, ждет, что Виктор Томенко вступит в партию. КПРФ наоборот — что губернатор будет равноудален и равноприближен ко всем политическим силам.

Представитель барнаульского интернет-сообщества "Шпиль" Егор Галкин рассчитывает на новую политику общения не только с партиями, но и с общественниками.

"Мне кажется, если Виктор Томенко имеет далеко идущие планы, то ему нужен результат в крае. Чтобы попасть в Москву, он должен показать реальную работу. Думаю, что так и будет. Только в Алтайском крае это сделать невероятно сложно. Вижу два главных направления работы. Во-первых, нужны коммуникативные преобразования: восстановить отношения власти и общества, изменить структуру официальных медиа, руководство управления массовых коммуникаций, сформировать реальные группы советников, создать независимый аналитический центр, переформатировать Общественную палату. Я говорю о так называемой политической оттепели. Во-вторых, создать реально работающие институты развития, проектные офисы, агентство регионального развития, технопарки, новую система подготовки муниципальных кадров (…). Надо делать все быстро, ведь край бедный, голодный, злой", — высказался Владислав Вакаев.

Дмитрий Ворсин сформулировал просто — все ждут роста благосостояния граждан.

Любопытно, что на встрече присутствовал представитель краевой администрации, врио начальника департамента по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин.

Вот, что он сказал:

"У Томенко нет вариантов, кроме как показать результат. Финансово-экономическое развитие — главная задача. Подтянуть регион — основное для Москвы это основное".