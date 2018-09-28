Утонет в болоте или покажет, какой он хороший: чего ждут от Томенко

Теперь уже избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко три месяца назад стал символом перемен к лучшему. Молодой, открытый, активный — ни дать, ни взять губернатор надежды. К концу выборного сезона оболочка этого образа несколько потускнела, но суть осталась та же — от Томенко ждут реальной работы на благо жителей. Такое мнение высказали представители основных политических сил региона на круглом столе, прошедшем в Барнауле в четверг, 27 сентября.
Итоги выборов
Но сначала вернемся к итогам выборов губернатора 9 сентября 2018 года. Напомним, что голоса избирателей распределились так:
- Виктор Томенко ("Единая Россия") — 53,61%,
- Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,20%,
- Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,14%,
- Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,46%.
Итоги выборов почти все участники встречи назвали неожиданными. С этим не поспоришь. Особенно с результатом внезапно появившегося в политическом пространстве Крылове, который со своей почти маргинальной риторикой заставил встрепенуться даже бывалых. Ему прогнозировали единицы процентов, а он оказался наравне с кандидатами от ЛДПР и "СР".
"Результат уникален. Я ждал, что Томенко наберет не менее 65%. И точно не ждал, что весь протестный процент размажется настолько равномерно, что даже никому не известный Крылов приблизится к понятным и осязаемым Семёнову и Сусловой. Выйди на выборы КПРФ, то расклад был примерно тем же", — сказал организатор встречи, политтехнолог Константин Лукин.
Даже представитель "Единой Россия", партфункционер Константин Малышев признался: выдвигая Томенко, партия рассчитывала на больший результат.
"Но так было на начальном этапе, до изменения федеральной повестки. Это (пенсионная реформа и другие непопулярные меры федеральной власти — прим.ред.) не могло не отразиться на кандидате от партии "Единая Россия". Томенко выбрал самую достойную в Алтайском крае партию, но без неё его результат был бы выше. Однако же убрать её из бюллетеня было нельзя (по краевому закону выдвигаться на пост главы региона можно только от партии, самовыдвижение сейчас запрещено — прим.ред.). Плюс фамилия экс-губернатора Александра Карлина (его Томенко выдвинул в качестве кандидата в сенаторы от региона — прим.ред.) с его колоссальным антирейтингом", — назвал три причины неуспеха Малышев. Он также считает, что кандидат от КПРФ не особенно бы изменил расклад. Но именно голоса коммунистов получил Андрей Крылов.
Константин Малышев заявил также: никаких переписываний не было (это его ответ на слухи в соцсетях о том, что Виктор Томенко набрал не 53%, а всего 47%, и остальное ему якобы приписали, чтобы избежать второго тура выборов — прим.ред.), если бы переписывание было, то мы бы увидели все 80%.
О том же сказал и секретарь Бюро реготделения партии "Справедливая Россия", депутат АКЗС Владислав Вакаев: если бы результаты "рисовали", то "нарисовали" бы больше. Однако он уверен, что грамотная работа предвыборной команды должна была перебить негативные тренды. Хотя бы за счет эффекта "губернатор надежды". Но не вышло.
Депутат ЛДПР в Барнаульской гордуме Дмитрий Ворсин говоря о результатах партии, высказал общее недовольство либерал-демократов.
"Второе место вроде как удовлетворительные. Но смотря на другие регионы, где кандидат от ЛДПР вышел во второй тур и даже победил (во Владимирской области и Хабаровском крае губернаторами стали представители ЛДПР — прим.ред.), мы не довольны", — пояснил он.
Член крайкома КПРФ Виталий Булдаков сказал то же, что ранее говорила глава алтайских коммунистов Мария Прусакова: партия не видит смысла участия в выборах при действующих правилах.
"Мы сразу решили, что участие в выборах не так актуально, как борьба с пенсионной реформой", — сказал он.
А вот политолог Ярослава Шашкова, да и многие другие эксперты, считает наоборот: стратегически отказ КПРФ от выборов — неверное решение. Это была отличная возможность нарастить электорат перед следующими большими выборам в Госдуму.
Для одного из самых опытных алтайских общественников Константина Емешина результат победителя был не просто ожидаем, он говорит, что думал даже про меньшее — 47%. Он назвал современные выборы в региона "выборами смотрящего, которого прислала Москва". По его мнению Алтайский край для Томенко — скорее трамплин. И в местном болоте пока больше тонет, чем наоборот.
"Если же он приехал всерьез и надолго, то разделит полномочия губернатора и председателя правительства. Покажет Москве, какой он хороший", — сказал Емешин.
Ожидания от губернатора
"Алтайский край — заповедник наивности", — так ответил на вопрос об ожиданиях от нового губернатора политтехнолог Андрей Некрасов.
"Пришел Евдокимов — у всех были ожидания, пришел Карлин — ждали, что наведёт порядок. Но мы скатились в место из четырех букв. Пришел новый и снова ждём", — сказал он.
Но остальные все же высказались о своих ожиданиях.
"Единая Россия", сказал Константин Малышев, ждет, что Виктор Томенко вступит в партию. КПРФ наоборот — что губернатор будет равноудален и равноприближен ко всем политическим силам.
Представитель барнаульского интернет-сообщества "Шпиль" Егор Галкин рассчитывает на новую политику общения не только с партиями, но и с общественниками.
"Мне кажется, если Виктор Томенко имеет далеко идущие планы, то ему нужен результат в крае. Чтобы попасть в Москву, он должен показать реальную работу. Думаю, что так и будет. Только в Алтайском крае это сделать невероятно сложно. Вижу два главных направления работы. Во-первых, нужны коммуникативные преобразования: восстановить отношения власти и общества, изменить структуру официальных медиа, руководство управления массовых коммуникаций, сформировать реальные группы советников, создать независимый аналитический центр, переформатировать Общественную палату. Я говорю о так называемой политической оттепели. Во-вторых, создать реально работающие институты развития, проектные офисы, агентство регионального развития, технопарки, новую система подготовки муниципальных кадров (…). Надо делать все быстро, ведь край бедный, голодный, злой", — высказался Владислав Вакаев.
Дмитрий Ворсин сформулировал просто — все ждут роста благосостояния граждан.
Любопытно, что на встрече присутствовал представитель краевой администрации, врио начальника департамента по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин.
Вот, что он сказал:
"У Томенко нет вариантов, кроме как показать результат. Финансово-экономическое развитие — главная задача. Подтянуть регион — основное для Москвы это основное".
Комментарии
опустив край в ... яму, Карлин предоставил прекрасную возможность Томенко "проявить себя". Да тут даже пошевелив мизинцем левой пятки, уже будет положительный результат, потому что, "куда бы ты не пошел с северного полюса, ты все равно идешь на юг".
ни дать, ни взять губернатор надежды
ага, прям как путин после ебна ))
Утонет
Бог в помощь Виктору. Болтуны эти эксперты.
чего ждать от ставленника Путина и единоросовца - НИЧЕГО ХОРОШЕГО!!!
Край для Томенко не несомненно просто трамплин до Москвы, но он просто будет вынужден показать положительные результаты и сделает это, но к сожелению только на бумаге в стат. отчетности для Москвы!
Егор Галкин:" Чтобы попасть в Москву, Томенко должен показать реальную работу".Смешно.Карлин тоже не без дела сидел.А для простого люда АК его результаты неутешительны.Так же и Томенко может быть.Результатов не будет видно, а в СовФед может попасть.
Но я искренне желаю Виктору Петровичу поработать для народа АК так, чтоб помнили его долго, как ,например, Георгиева, при котором АК стал житницей России, а наш краевой центр превратился в крупный промышленный центр Сибири и РСФСР.. Пусть при Томенко станет так же.Пусть мы уйдем с обидных последних мест в России хотя бы в середину.
Реальную работу для народа - это было бы смешно, когда бы не было так грустно... Ставленник олигархического капитализма, представитель антинародной партии будет делать то, что и происходит - грабить и гнобить население. Вариантов нет - Евдокимов пример...
Ничего не изменит Томенко. Система та же, механизмы воровства остались те же.
Не получится сделать из болота Лазурный берег... Этого никто и делать НЕ БУДЕТ!
Из всего вышесказанного больше понравилось выражение "заповедник наивности", согласен полностью. Из за этих наивных край так и будет практически по всем показателям в самой ж..пе, ибо присланные москвой управленцы нам чужие, и никогда своё личное обогащение и карьеру не меняли и сейчас не променяют на служение региону. А наивные продолжают верить в доброго справедливого царя....... Очень жаль. Первый из указов Томенко о назначении Карлина сенатором от Алтая - оплеуха всем жителям края, и особенно "наивным", только поймут они это поздно....
Уже стало очевидным , что Томенко вряд ли существенно исправит положение в Алтайском крае . После потерянных краем 13 лет трудно будет получить ожидаемый обществом результат.
да щас, прям. будет тут кто - то что - то делать, бред.
тут, пока Понаехаловск отмашку не даст, ничего не произойдет.
начнем с простого, нам, холопам обещано было - за пять лет зп чуть ли не удвоится. прошел месяц, а если точнее три месяца, как прошло.
Предвыборная программа:
Кандидат обязуется за 5 лет работы (это только часть предложений):
Обеспечить рост заработной платы в 1,6 раза.
Построить 10 детсадов и 19 школ, капитально отремонтировать 37 детcадов, 77 школ, реконструировать 25 школ.
Обеспечить ежегодный прирост промышленного производства на 12%.
Создать не менее 150 хозяйств малых форм.
Увеличить объем переработки сельхозпродукции на 15 %.
Открыть 60 ФАПов.
Сократить в 2 раза сроки ожидания медпомощи в поликлиниках.
Отремонтировать 60 ДК, построить театр и 2 дома культуры, модернизировать 10 детских школ искусств, создать 10 3D-кинозалов.
Обеспечить жильем не менее 3 тысяч молодых семей.
Обеспечить ремонт и благоустройство всех дворов.
Направить 60 млрд рублей на строительство и ремонт дорог.
Войти в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов РФ.
Достигнуть показателя ежегодного туристического потока в регион 2,4 млн человек.
Судя по предвыборной программе мальчика от Понаехоловска, то за пять лет Обеспечить рост заработной платы в 1,6 раза.
а теперь берем самый честный прибор - калькулятор.
Например: у меня (спасибо предыдущему губернатору), ЗП - 20 000, за пять лет ЗП должна увеличится в 1,6 раза: 20*1,6 = 32 000 32 000 - 20 000 = 12 000.
В году 365 дней, первый срок у мальчика от Понаехоловска и ПЖИВ - 5 лет, что составляет 1825 дней, делим 12 000 на 1825 дней, выходит, что у меня например ЗП должна прибавлять по 6,6 рубля. фактически у власти Томенко от ПЖИВ уже 3 месяца (90 дней, округлим. бог с ним))), итого, 6,6 рублей * 90 дней = 600 рубликов между прочим недополучил!!! пунктом номер один в программе идет!!!
Сделаем вывод: нам тут други мои ничего не светит. Или такая ситуация только у меня одного?
28.09.2018 09:44
Ч&S
В Вашей ситуации непонятно одно - если Вы так лихо с калькулятором обращаетесь, то как умудряетесь 20 000 в месяц получать?!
Давно известно, то, из чего состоит правящая партия, не тонет.
Обеспечить рост заработной платы в 1,6 раза.
Открыть 60 ФАПов.
Кто там работать будет? Сначала закрывали, на пенсию поотправляли. И про врачей ни слова, чтобы в 1,6 больше получать, на 3 ставки работать нужно.
Вакаев, как всегда, жжот! От создания новых офисов и агентств жизнь в крае резко улучшится - ну-ну! Давно ен слышала такого феерического бреда!
28.09.2018 09:16
- гость -
Не получится сделать из болота Лазурный берег... Этого никто и делать НЕ БУДЕТ!
Открою вам жуткую истину: народ только сам может построить город сад, только своими коллективными усилиями. Вот так как это было после ВОВ. Никакой добрый дядя вам на блюдечке не принесет этого. Либо работа на общее благо и будущее либо личное обогащение. Вещи взаимоисключающие.
Но для того чтобы построить сады нужна другая система распределения благ в стране, система финансирования и кредитования. Когда то я верил что под хотябы внешним давлением что то изменится, но я ошибся. Сама проблема не рассосется.
Созидательный труд очень тяжелый труд , чтоб народ от всяческих сомнительных услуг перешел к такому труду нужна громадная встряска. Без нее никак.
Ну а правительство сказало свое веское слово: Орешкин например, что благо что мы встроились в глобальную финансовую систему, поэтому нас потопить не могут. Вот считают люди себя непотопляемыми после ваучеризации, приватизации и пенсионной реформы.
в глобальной финансовой системе Россия колония на периферии
До выборов гиперактивность
После выборов ни видно, ни слышно
Как обычно...
Как все...
28.09.2018 13:01
- гость -
утонул в болоте?
Какой бы он ни был, этот новый губер, полномочий у него маловато, чтобы навести тут порядок. К сожалению, он не может распорядиться расстрелять пару-тройку жуликов... да даже приказать бить их батогамм не может.
Поэтому, как были у нас сплошные пивнушки на каждом углу, так и будут, как строились никому не нужные ТЦ, так и будут строиться, как обилечивали в автобусе из рулончика, так и будут...
А почему бы не назначить в СФ Семёнова или Крылова? Так нет своего? Разве они допустят из чужой партии? Карлину пора на покой, какой от него толк. Как была здесь нищенская зарплата, так и осталась. А что за пенсия будет с такой зарплаты?
Люди, а кто вообще за него голосовал? Были ли легитимными эти выборы или как в случае с референдумом по сохранению Советского Союза?
Интересный вопрос.
Если рассматривать вариант, что Томенко хороший человек и искренне будет работать на то, чтобы восстановить порядок в Алтайском крае, то вот, что получается
Ему будет АРХИсложно. Вокруг очень много жуликов и воров, знаю много примеров, когда человек занимает высокую должность, допустим один из руководителей МЧС, МВД на камеру говорит о правильных вещах, о том, что нужно заботиться о гражданах и т.д. а в живую с ним общаешься неформально и ужасаешься. Им плевать на людей, они самые отъявленные чудовища. Это очень часто быдло, которое вырвало свое в 90-е и сейчас пытается легализоваться. Их множество они переплелись между собой связями родственными и дружескими. Сломать эту систему просто архисложно.
Плохо, то что зачастую это могущественные люди с деньгами и связями.
Один Томенко вряд ли, что-то решит. У него может получиться если будет на то команда из Москвы, с целым планом, как это сделать с поддержкой силовиков. А там скорее всего такая же проблема, только уровнем выше.