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Предприятия жилищно – коммунального комплекса в Алтайском крае уличены в массовых нарушениях законодательства в части своей отчетности, что на выходе препятствует установлению экономически обоснованных тарифов.
Как сообщили в краевой прокуратуре, надзорное ведомство на постоянной основе дает оценку законности тарифообразования на коммунальные услуги. Во время проверки, проведенной в управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов установлено, что более 200 организаций, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, не представили в регулирующий орган отчеты о результатах своей деятельности за 2017 год.
В итоге это привело к тому, что орган тарифного регулирования был лишен возможности скорректировать тарифы на водоснабжение (водоотведение) на последующий год должным образом.
"Кроме того, предоставленные в орган тарифного регулирования отчеты коммунальных предприятий зачастую не содержали достаточных сведений, позволяющих установить экономически обоснованные тарифы. Изложенное послужило основанием для организации в отношении коммунальных предприятий проверок на территории всего Алтайского края, по результатам которых в связи с выявленными нарушениями прокурорами края руководителям ресурсоснабжающих организаций внесено 116 представлений, 78 из них за допущенные грубые нарушения законодательства привлечены к административной ответственности", — указывают в прокуратуре.
Также правоохранители акцентируют внимание не бездействии органа тарифного регулирования, "ненадлежащим образом исполняющего контрольные полномочия в отношении организаций водопроводно – коммунального хозяйства, не предоставивших своевременно отчеты о результатах своей деятельности".
В итоге руководству управления было внесено представление. Резюмируя, в краевом надзорном органе отмечают, что данные меры позволили "повысить исполнительную дисциплину коммунальных предприятий", что выступает одной из составляющих для установления законных и обоснованных тарифов в регионе.
Комментарии
В итоге руководству управления было внесено представление. Резюмируя, в краевом надзорном органе отмечают, что данные меры позволили "повысить исполнительную дисциплину коммунальных предприятий", что выступает одной из составляющих для установления законных и обоснованных тарифов в регионе.
Да. Такое представление фиг где увидишь еще.