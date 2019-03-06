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Необычный букет или внимание: что подарить женщине на 8 Марта

, ИА "Амител"
Ваше внимание, билеты на концерт или фотосессия. Подарок на 8 Марта не обязательно должен быть дорогим
8 Марта в 2019 году будет праздноваться в пятницу / Фото: serovglobus.ru

8 Марта в 2019 году будет праздноваться в пятницу / Фото: serovglobus.ru

1

Сертификат в магазин

Самый беспроигрышный вариант – это подарочный сертификат. Ваша женщина выберет нужную ей вещь, но за счет мужчины. Возможно, вашей маме, сестре, жене или девушке нужна сковородка, духи или новое платье. Однако такие вещи без участия женщины покупать опасно: размер и фасон платья могут ей не подойти, духи могут оказаться не той фирмы, а сковорода слишком маленькой по размеру.

2

Необычный букет

Будем честными, цветы – это не подарок, а скорее приложение к подарку. Но сейчас цветочные магазины предлагают на выбор совершенно необычные и оригинальные букеты, которые могут стать отличным подарком для вашей дамы.

К примеру, цветочные салоны предлагают в подарок женщинам цветы в коробочке в форме сердца или букеты в шляпной коробке. А для тех, кто считает, что обычный букет или композиция из цветов недостаточно серьезный подарок, цветочные салоны предлагают подарочные наборы, которые помимо букета включают мягкую игрушку и сладости.

Можно подарить вашей даме букеты из фруктов, сладостей или других вещей, которые так любит женщина. Сделать такой букет вы можете самостоятельно.

3

Ювелирные украшения

Это, как и сертификат, всегда беспроигрышный вариант. Украшений, считают женщины, много не бывает. Не обязательно дарить бриллианты, золото или украшения популярных брендов. Можно рассмотреть варианты из серебра. Подарить украшения можно маме, девушке, сестре.

4

Абонемент в фитнес-зал

Конечно, слишком мнительные женщины могут подумать, что вы делаете ей намек. Но если ваша дама любит спорт или давно планирует пойти в фитнес-зал или в бассейн, то этот подарок – то, что надо.

5
Гаджеты

Этот пункт не подразумевает покупку дорогущего смартфона. Вы можете подарить вашей даме кухонные весы, утюжок для волос, переносную зарядку для телефона или что-нибудь еще.

6

Выходные за городом

Не обязательно ехать на море или встречать Международный женский день в Париже. Поездка на базу отдыха неподалеку от города также принесет массу впечатлений, эмоций и позволит вам отдохнуть от суеты города.

7

Билеты на концерт или в театр

К вам в город приезжает любимая группа или исполнитель вашей мамы, сестры или женщины? Не раздумывайте, покупайте билет и дарите его, они точно обрадуются походу на концерт, который принесет им положительные эмоции. Можно подарить билеты на спектакль. Приятные сборы, макияж и прическа перед выходом в свет уже обеспечат приподнятое настроение.

8

День в спа-салон

Можно порадовать своих женщин походом в спа-салон. Сейчас спа-салоны предлагают своим посетителям массаж, сауну, пилинг, перманентный макияж и многое другое. Можно приобрести сертификат на посещение и дама сможет самостоятельно выбрать интересующие ее процедуры.

9
Фотосессия
Какая девушка не любит фотографироваться? Двойным подарком станет ваше согласие принять участие в фотосессии. Ведь многие девушки порой сталкиваются с крайней нелюбовью мужчин к фотографированию.
10
Внимание и забота
Каким оригинальным и необычным не был бы ваш подарок, он не будет по достоинству оценен, если вы не окружите вашу любимую женщину вниманием и заботой. Позвольте ей поспать подольше, оградите ее от бытовых забот, приготовьте ей завтрак, проявляйте к ней заботу в течение дня. И относится это не только к 8 Марта.
Читайте также в сюжете: 8 марта-2019
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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